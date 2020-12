„Du bist ja eine tolle Griechin“ – „Tagesschau-Sprecherin“ Linda Zervakis über ihr Buch und ihr Leben

Leipzig

Linda Zervakis (45) ist als Kind griechischer Gastarbeiter in Hamburg geboren und aufgewachsen. Sie besitzt sowohl den deutschen als auch den griechischen Pass. Mit „Etsikietsi –Auf der Suche nach meinen Wurzeln“ hat sie im vergangenen Sommer ihr zweites Buch veröffentlicht.

Worum geht es in Ihrem Buch?

Wenn man so will, hat das Buch zwei Teile. Der erste Teil handelt von der Geschichte meiner Mutter und erzählt, warum vieles so geworden ist, wie es jetzt ist. Dass meine Großeltern in bitterarmen Verhältnissen gelebt haben. Dass meine Mutter nicht heiraten und in die klassische Rollenverteilung gesteckt werden wollte, sondern das Abenteuer gesucht hat und nach Deutschland gegangen ist. Im zweiten Teil begebe ich mich gemeinsam mit meiner Mutter auf eine Reise nach Griechenland und die Suche nach meinen Wurzeln.

Wollten Sie ein ernstes oder lustiges Buch schreiben?

Es soll im besten Fall eine Mischung aus beidem sein. So wie mein Wesen auch ist. Die griechische Seele bewegt sich zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Und im Buch ist es ähnlich. Die Erlebnisse im ersten Teil sind schon heftig, aber dann passiert wieder etwas lustiges und man muss selbst darüber lachen. Das merkt man auch im zweiten Teil. Mir passieren manchmal doofe Dinge, aber ich versuche sie einfach mit Humor zu nehmen.

Etsikietsi ist griechisch und bedeutet so lala. Was steckt hinter dem Buchtitel?

Zum einen hatte ich schon viele Etsikietsi-Momente in meinem Leben (lacht). Und zum anderen spiegelt der Titel wider, wie ich mich fühle. Man kann Etsikietsi auch mit „so und so“ übersetzen. Und ich fühle mich ein bisschen als Griechin und ein bisschen als Deutsche.

Der erste Teil des Buches basiert auf dem Tagebuch Ihrer Mutter. Wie sind Sie da ran gekommen?

Als meine Mutter nach einer Frühschicht zu Hause für mich gekocht hat, kam sie plötzlich zu mir und meinte, sie würde jetzt übrigens auch Bücher schreiben. Zuerst habe ich meine Mutter ganz verwundert angeguckt, aber dann hat sie mir ein kleines, handgeschriebenes Heftchen in die Hand gedrückt. Darin hat sie alles aufgeschrieben, von ihrer Kindheit in Griechenland bis zu dem Moment, als sie als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen ist.

Ein Tagebuch ist etwas sehr Intimes. Wie war es für Sie darin zu lesen?

Beim Lesen haben mich viele Stellen sehr berührt, weil ich gemerkt habe, dass meine Mutter viele ihrer Träume nicht verwirklichen konnte. Ihr Vater war sehr streng. Sie wollte zum Beispiel auf eine weiterführende Schule gehen, durfte aber nicht, weil das Geld für ihren jüngeren Bruder bestimmt war. Ein anderes Mal wurde ihr eine Rolle in einem Film angeboten. Da Schauspielerei damals aber kein ehrenwerter Beruf war, wurde ihr auch das verboten. Wer weiß, wie das Leben meiner Mutter verlaufen wäre, hätte sie eine dieser Chancen ergreifen können. Ich bin nun der verlängerte Arm ihrer Träume.

Wie hat Ihre Mutter auf das Buch reagiert?

Das war für mich der heikelste Moment. Ich hätte das Buch nie zur Lektorin gegeben, ohne es vorher meiner Mutter zu zeigen. Zuerst konnte meine Mutter es gar nicht glauben und hat gedacht, das wäre ein Scherz. Aber zum Glück hat ihr das Buch gefallen, auch wenn sie überrascht war, dass es doch größtenteils von ihr handelt. Da meinte ich dann nur, ja Mama, ich wollte dir damit ein Denkmal setzen.

Wie haben Sie die Reise nach Griechenland gemeinsam mit ihrer Mutter erlebt?

Wir haben viele Orte besucht, natürlich auch ihr Heimatdorf. Unverhofft sind wir dann bei einer Hochzeit meiner Cousine gelandet, alle Verwandten waren auf einem Fleck. Man muss wissen: Griechische Hochzeiten sind ganz anders als deutsche. Es wird nur wenig getrunken und gegessen, dafür den ganzen Abend durchgetanzt – und zwar vom Enkelkind bis zur Großmutter. In der Atmosphäre und Musik habe ich mich sehr wohl gefühlt, aber auch gemerkt, dass ich die Schrittfolge der Tänze gar nicht beherrsche. Da dachte ich mir, du bist ja eine tolle Griechin. Mir ging es bei der Reise aber vor allem um die Frage: Muss ich mich eigentlich entscheiden, ob ich Griechin oder Deutsche sein will?

Und?

Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr sich meine griechische Seite im Schlummermodus bemerkbar macht. Gleichzeitig sind viele meiner Freunde deutsch und meine Sprache auch. Am Ende geht es um ein gutes Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Selbst wenn man zwei Pässe hat und Zervakis statt Müller-Schmidt heißt, kann man sich hier in Deutschland wohlfühlen, aber auch in Griechenland. Ich finde es nicht schlimm, mich nicht entscheiden zu können, sondern sehe es als Bereicherung.

Wie prägt Sie Ihre griechische Herkunft im Alltag?

Es ist eine Mischung aus griechischer Gelassenheit und griechischer Explosion. Ich würde zum Beispiel nie meine Koffer am Vorabend schon am Flughafen abgeben, um am nächsten Tag wieder pünktlich zwei Stunden vor Abflug da zu sein. Da bin ich eher die Last-Minute-Frau, die noch entspannt einen Kaffee trinkt. Als ich mit meinen Freundinnen in den Urlaub geflogen bin, sind die fast durchgedreht. Beim Auto fahren kann ich mich dagegen richtig schön aufregen, wenn mal wieder parkende Autos halb auf der Straße stehen. Dann drehe ich einmal kurz durch und steige wieder entspannt aus. Das ist fast wie eine Yoga-Stunde.

Linda Zervakis: „Etsikietsi - Auf der Suche nach meinen Wurzeln“ (Rowohlt Polaris, 208 Seiten, 16 Euro) Quelle: Rowohlt Polaris

