Leipzig

Im gediegenen Ambiente über gesellschaftliche Unbilden plaudern: Für Mittwoch lud der Leipziger Club International zum „Club Talk“ in die Club-Villa. Ruprecht Eser widmete sich mit Dunja Hayali, einer der bekanntesten Moderatorinnen und Journalistinnen beim ZDF, der Frage, was für ein Land man vor sich sieht, schaut man sich dieses Deutschland an.

Das betrachtet Hayali ja immer wieder aus nächster Nähe – oft dort, wo es nicht allzu viel Einnehmendes zeigt. Mit einem lakonischen „Mich interessiert eben, warum Menschen so denken, wie sie denken“ erklärt Hayali, warum sie sich immer wieder Gedankenwelten widmet, die auf den Umlaufbahnen einer zunehmend radikal ideologisierten Parallelwirklichkeit kreisen.

Überdies „gut erzogen“

Von den Schmähungen und Drohungen, die Hayali von dort entgegenschlagen, ist schnell die Rede. Die Journalistin bleibt auch hier lakonisch: „Ernstnehmen ohne zu dramatisieren“ sei ihre Devise. Zumal sie um die Angriffsflächen weiß, die sie bietet. Als „sexuell flexible Frau irakischer Herkunft“, als „Verfassungs- und Ruhrpott-Patriotin und Christin“,, überdies „gut erzogen“. Klar provoziert das manchen besorgten Bürger. Was natürlich nicht ernst gemeint ist – bloß nicht provozieren! Was deshalb ausdrücklich erwähnt sei, weil auch an diesem „Club Talk“ etwas auffällt, was einer allgemeinen Gegenwartstendenz entspricht: Wie bemüht zumal die gern ironische Hayali ist, noch jede gelegentliche, mild ironische oder auch mal sarkastische Bemerkung sofort mit dem Hinweis zu entschärfen, dass diese Bemerkung eben Ironie sei.

Interessant oder besser: symptomatisch ist daran, dass inzwischen selbst im Kreis betont kultivierter Bildungsbürgerlichkeit die ironische Sentenz zum rhetorischen Gefahrenpotenzial avanciert scheint. Die Verrohung des politischen Diskurses auf der Straße oder im Internet kontrastiert sich da mit einer sprachlich-stilistischen Ausdünnung angesichts der latenten Sorge, falsch verstanden zu werden.

Irritationen

Ironie irritiert. In Zeiten großer gesellschaftlicher Irritationen ein schon intuitiv empfundenes Sakrileg. So spricht man auf Nummer sicher. Die im Club-Talk auch medienkritisch angestimmte Rede von der „ Mühsal der Differenzierung“ gerät in diesem Kontext zum reinen Paradox. Wie das postulierte Toleranzgebot „zur Meinungsfreiheit gehört“, stößt die „Meinungsvielfalt“ allerspätestens beim Holocaust-Leugner an ihre Grenzen.

Hayali, deren Erkenntnisinteresse sie auch schon diesen besonders üblen Niederungen der „Meinungsvielfalt“ aussetzte, ist das natürlich nur allzu klar. „Mut zum Träumen, Kraft zum Denken“ gibt sie dem Publikum als Wunsch mit auf dem Weg. Ganz unironisch. Und aus wirklich gutem Grund.

Von Steffen Georgi