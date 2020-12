Leipzig

Über sich selbst sagen die Leipziger Musiker Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu, dass sie zwar den Übergang von der Kindheit in die Pubertät erlebt haben. Aber seither habe sich ihr Hormonhaushalt nicht merklich verändert. Der Plan sei vielmehr, „von der Pubertät irgendwann direkt ins Seniorenheim“ zu wechseln. So jedenfalls witzelte Lucaciu kürzlich im Gewandhaus in einem Konzert.

Laut Ausweis ist der Saxofonist 33 und sein Kollege am Klavier 32 Jahre alt. Sie haben auch sonst eigentlich schon genug erlebt, um sich erwachsen zu fühlen. Noch während des Musikstudiums gewannen sie 2009 den Leipziger Jazznachwuchspreis. Ein Jahr später gehörten sie zu den Gründern des Liveclubs Telegraph. Sie haben ihre eigene Popgruppe Egolaut, spielen in den Bands berühmter Kollegen wie Clueso oder Annett Louisan und füllen auch als Duo die Säle. Jedenfalls in normalen Zeiten.

In der unnormalen Zeit einer Pandemie hingegen war das Gewandhaus leer, als Lucaciu von der immerwährenden Pubertät erzählte. Abgesehen von ein paar Technikern hinter der Kamera. Das Konzerthaus hatte die beiden im April für die Reihe „#leipzigklingtweiter“ angeheuert. Im Oktober traten sie ein weiteres Mal auf. Jetzt, im Dezember, wären Stiehler und Lucaciu eigentlich auf ihrer alljährlichen Adventstour. Sie fällt aus den bekannten Gründen aus. „Aber wir wollen die Leute nicht so einfach ohne ein Konzert von uns aus diesem Jahr gehen lassen“, sagt Lucaciu.

Antonio Lucaciu (links), Sascha Stiehler und ein Kamerateam im Gewandhaus. Quelle: Egolaut

Also haben sie die zwei Gewandhaus-Auftritte auf eine Vinyl-Schallplatte und auf CD gepresst. Am Freitag erscheint das Werk auf dem Egolaut-Label im hauseigenen Webshop: elf einnehmende Kompositionen zwischen verträumt und aufbrausend und mit so viel Humor, wie man sie in weitgehender Instrumentalmusik kaum vermuten würde. „Zwischen Sascha und mir entsteht ganz von allein so viel Energie, dass es immer Spaß macht“, sagt Lucaciu, sogar ohne Publikum. Und sie seien bereits ein wenig geübt darin gewesen, vor verwaisten Sitzen zu posieren: Stiehler hatte kurz vorher ein Online-Konzert mit Annett Louisan in der leeren Hamburger Elbphilharmonie gespielt, Lucaciu mit Clueso in einem Wohnzimmer. „Laut Zähler schauten 60 000 Menschen zu. Aber wir haben keinen davon gesehen oder gehört – ein surreales Erlebnis.“

Echte Basisarbeit zwischen Bodensee und Ostsee

Dagegen waren manchmal nur 30 Zuschauer da, als das Duo Stiehler/Lucaciu im Sommer auf einer „Wohnmobil-Tour“ zwischen Bodensee und Ostsee tausende Kilometer schrubbte. „Echte Basisarbeit“, sei das gewesen. „Und lebenswichtig für die Seele – zu sehen, was die Musik in dieser Zeit bei den Menschen auslöste.“ Nebenbei gewann das Duo vermutlich so viele Fans außerhalb ihrer gängigen Zielgruppe wie nie zuvor. Trotz Corona oder vielleicht eher: wegen.

Sie spielten in Hinterhöfen, Gärten, auf Terrassen, in Treppenhäusern und übernachteten im Kofferraum ihres Kleinbusses. Sie traten in einer verlassenen Erfurter Kirche auf und im Vogtland in einem gelben Container: Dort spendete eine 83-jährige Uroma ebenso Applaus wie deren vierjährige Urenkelin. Nachdem sie ihre Instrumente im Kleinbus verstaut hatten, blieben sechs Minuten bis zum nächsten Auftritt ein paar Kilometer weiter. In der Schmiedstraße. Oder Schmidtstraße? Das Navi wusste es auch nicht so genau.

Die Wohnmobil-Tour war trotz Corona sogar finanziell rentabel

In knapp 50 Konzerten erreichten sie schätzungsweise 2500 Menschen und kamen auch finanziell auf ihre Kosten. Die Kombination aus Fixgage, Hutspenden und Plattenverkäufen habe sogar mehr Gewinn erwirtschaftet als manche herkömmliche Tournee. „Bestes Bett, schönste Konzerte“, jubelt Lucaciu. Das Duo will die Aktion im Sommer 2021 wiederholen, selbst wenn die Pandemie bis dahin hoffentlich wieder einen einigermaßen regulären Musikbetrieb erlaubt.

Bis sie selbst ins Seniorenheim ziehen, bleiben jedenfalls noch ein paar Jahre, um ihre Pubertät auszuleben. „Dau Dubba Dibbie Dubba Däy“ heißt auf der Gewandhaus-Platte das dazugehörige Stück, in dem Antonio Lucaciu sein Saxofon in ungeahnten Höhen und Tiefen malträtiert und Sascha Stiehler gleichzeitig Klavier und Schlagzeug spielt. Frei übersetzt: Was für ein superduper Tag das wieder war!

Duo Stiehler Lucaciu, „Live im Gewandhaus“ – die Platte erscheint am 11. Dezember auf CD und Vinyl bei Egolaut. Quelle: Egolaut

Von Mathias Wöbking