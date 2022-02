Durchgehalten: Erste Premieren nach dem Winter-Lockdown an Leipzigs Cammerspielen

Leipzig

Megacorp, einer dieser geschmeidigen Global Player, gibt eine Pressekonferenz in Leipzig. Wem nicht gleich einfällt, was für ein Unternehmen das ist, muss nicht im Wirtschaftsteil nachblättern. Megacorp ist eine Erfindung von Peter Thiers und Sören Zweiniger. Und die Pressekonferenz ein Theater-Solo. „Megacorp: Freedom of Choice“ feiert morgen in den Cammerspielen Premiere.

In dem Theater wirbeln wieder Produktionsteams. Parallel probt Mona Li ihr „Portraits of Nothing“. Die ersten Premieren nach dem Lockdown sind an der Reihe. Das entfacht Energie, aber Euphorie sieht anders aus. Weil keiner weiß, wie lange Kultur werkeln darf und zu welchen Bedingungen. 50 Prozent Platzkapazität bedeuten für ein kleines Haus erhebliche Einschnitte. Ohnehin lasten die letzten Monate auf den Gemütern.

Alle können von ihren Strategien erzählen, ins Ungewisse zu planen und finanzielle Rückschläge wegzustecken. Die Tendenz zur Selbstausbeutung hat sich verstärkt.„Erst kam die große Ratlosigkeit“, sagt Sören Zweiniger. Mit Peter Thiers hat er die Zeit dennoch genutzt und für „Megacorp“ rund um die Rhetorik-Maschinerie des Kapitalismus recherchiert.

Experimentierraum für junge Theaterleute

Beide haben wie in Leipzig Dramaturgie studiert. Junge Theatermacher wie sie docken gern an den Cammerspielen an. Thiers spricht von einem „tollen Experimentierraum“. Ideen lassen sich professionell umsetzen, ohne den Erwartungsdruck am Stadttheater. „Man konnte durch Corona nicht richtig casten“, sagt Mona Li, die letztlich über das Cammerspiele-Netzwerk die Schauspieler für „Portraits of Nothing“ gefunden hat, das nach Möglichkeiten eines Lebens außerhalb der Wettbewerbsgesellschaft fragt.

Die Cammerspiele dienen oft als Startrampe und Plattform für kreativen Austausch. Sind solche Bühnen zu, geraten junge Karrieren ins Trudeln. „Wie will man reinkommen, wenn man seine Abschluss-Präsentation nicht öffentlich zeigen kann“, sagt Christoph Awe, Sprecher und Dramaturg des Theaters, und verweist auf die besondere Situation der jüngsten Absolventen-Jahrgänge. Er hofft, von weiteren Schließungen verschont zu bleiben. „Pathetisch gesagt: Sonst verlieren wir den Nachwuchs.“ Rieß

