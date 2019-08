Im Alter von 92 Jahren starb Werner Heiduczek am Sonntag an den Folgen eines Schlaganfalls. Wie die LVZ erfuhr, findet die Trauerfeier für den Leipziger Schriftsteller in knapp drei Wochen auf dem Südfriedhof statt. Beerdigt wird er bei Zwickau an der Seite seiner verstorbenen Frau.