Ed Sheeran landet den Sommerhit 2021 – noch nie wurden „Bad Habits“ harmloser besungen

„Unter deinem Fenster, wo Du schläfst/ Fang ich eine Schlägerei an./ Ich will, dass deine Lichter angehen./ Aber du schläfst, und ich brech’ mir die Hand.“ So beginnt „Die Sterne von Alterlaa“ von der österreichischen Band Wanda.

Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass Alterlaa eine Hochhaus-Satellitenstadt in Wien ist – und Wanda so etwas wie der unrasierte, nach Averna stinkende Bruder, der es wenigstens versucht, einen rauszuhauen, wenn die Messen gesungen sind. Der Sommerhit 2021 werden die „Sterne von Alterlaa“ nicht mehr.

Hymne an das Einfach-mal-was-riskieren?

Den hat ja auch Ed Sheeran gelandet mit „Bad Habits“. Darin, schreibt die Deutsche Presse-Agentur, gebe er sich als Draufgänger – und treffe damit den Zeitgeist des Corona-Sommers 2021. Man habe es mit einer Hommage an das Unkontrollierte, Unerwartete zu tun. Das Lied sei eine Hymne an das Einfach-mal-was-riskieren.

Eltern, holt eure Kinder rein!

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Ed Sheeran so etwas wie der brave Junge von nebenan ist, der seine letzte ernsthafte Rauferei im Sandkasten hatte. Tatsächlich sind „schlechte Angewohnheiten“ wohl noch nie harmloser besungen worden, da helfen auch die Vampirzähnchen und die Halloween-Party-Schminke nichts, womit er für das Video ausstaffiert wurde. „Ich weiß, dass ich die Kontrolle verlieren werde über die Dinge, die ich sage“, singt er. Und das ist dann auch schon die riskanteste Stelle. Eltern, holt eure Kinder rein!

Wenn das für eine Jugend steht, die auf den Putz haut, den Sommer, in dem wir endlich wieder zusammen sind, und für Rock ’n’ Roll, dann soll der Herbst bitte so schnell wie möglich kommen.

Von jkl