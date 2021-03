Edler Rausch: Das Leipziger Grassimuseum kann endlich Murano-Glas zeigen

Leipzig

Der Name Murano hat auch für Menschen einen Wohlklang, die sich nicht besonders für Design interessieren. Wer mal in Venedig war und die Lagunenstadt nicht nur vom Kreuzfahrtschiff aus gesehen hat, unternahm mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Ausflug auf die Glasbläserinsel. Am 7. November war die Ausstellung im Grassi fertig aufgebaut, seitdem wartet sie auf Besucher. Nun geht es endlich los. Am 16. März öffnen alle städtischen Museen und auch andere Kunst-Institutionen wieder für Besucher; einige bereits am Montag.

Es muss aber vorab betont werden, dass es keine Überblicksschau zur Entwicklung der Glaskunst in Murano der letzten acht Jahrhunderte ist. Es gibt in Europa eine Handvoll Liebhaber mit ausreichendem Kontostand, die mehr oder weniger aktuelle Exemplare solcher Glasgefäße sammeln. Dazu gehört der Berliner Lutz Holz. Teile seiner Kollektion sind nun in der Pfeilerhalle zu sehen sowie in der Techne Sphere am Ende der Spinnereistraße.

Steffen John, Kurator der Sammlung Holz mit einer Intarsio-Vase im Grassimusum für Angewandte Kunst. Quelle: André Kempner

Abgesehen von wenigen Schalen sind es ausschließlich Vasen, gestaltet von vier Designern im 20. und frühen 21. Jahrhundert. In der Techne Sphere sind es Carlo Scarpa und Tomaso Buzzi, beides eigentlich Architekten, im Grassi Ercole Barovier und Yoichi Ohira.

Die Letzten einer aussterbenden Tradition

Nur Barovier (1889–1974) entstammte tatsächlich einer Glasbläserfamilie und hat auch selbst bei der Entstehung der Artefakte mitgewirkt. „Er hat unglaublich viele Techniken in kurzer Zeit auf die Vase gebracht“, schwärmt Steffen John, ständiger Kurator der Sammlung Holz. Doch auch er brauchte die Unterstützung hochqualifizierter Handwerker und deren über Generationen weitervermittelter Erfahrung, die anderen drei Gestalter sowieso. Sieben Werkstätten gibt es noch in Murano, von einst rund 40 000 Beschäftigten sind noch etwa 1000 geblieben. Sie gehören zu den Letzten einer aussterbenden Tradition.

Ungeheure Vielfalt

Schon beim flüchtigen Betrachten fällt die ungeheure Vielfalt auf, der Laie staunt, was man so alles mit Glas machen kann. Barovier arbeitete mit diversen Metallen, Oxiden und anderen Beimengungen, mit Glasfäden, Blasen, Punkten und den für Murano typischen mehrfarbigen Glasstrangschnipseln, Murrine genannt. Manche Vasen sehen zunächst eher so aus, als wären es Treibarbeiten in Metall. Ein kleines bisschen Wissen zu den Techniken bekommt man in der Ausstellung ganz nebenbei auch vermittelt.

Farbe, Licht, Feuer. Schale „Caccia Quelle: André Kempner

Die Entwürfe des Japaners Yoichi Ohira (geb. 1946) sind im Vergleich strenger in der Form entsprechend asiatischer Gepflogenheiten. Doch der Künstler verwendet noch viel intensiver starke Farben, hat nicht einmal Angst vor Buntheit. Und in der handwerklichen Verarbeitung geht er noch etwas weiter. Häufig sind diverse Methoden in einem einzigen Objekt vereint. Es sind deshalb überwiegend Unikate, für deren Preis man einen Mittelklassewagen bekommt.

Schönheit einer schlichten Form

Nüchterner sind die Arbeiten von Carlo Scarpa (1906–1978) und Tomaso Buzzi (1900–1981). Hier wird nicht geklotzt, eher die Schönheit einer schlichten Form gefeiert. Ihre Vasen und Schalen atmen den sachlichen Geist der Nachkriegsmoderne, sie passen perfekt in die Bauwerke, welche die beiden Architekten zu dieser Zeit entwarfen.

Arbeit aus der Gläserei Eugeneo Quelle: André Kempner

Das Museum verfügt zwar im eigenen Bestand über etliche Stücke aus Murano, aber alle älteren Datums. Die Ausstellung der Sammlung Holz stellt also eine effektvolle Ergänzung dar. Und es bleibt die Hoffnung, dass eventuell etwas davon in Leipzig hängenbleibt.

Info: Murano. Farbe Licht Feuer; ab 16.3. im Grassimuseum für Angewandte Kunst Leipzig, Johannisplatz 5-11, bis 15. August, Di–So 10–20 Uhr (ab 10. Mai 10–18 Uhr)

Von Jens Kassner