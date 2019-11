Ein Alptraum vom Patriarchat mit viel Whiskey im Bordell

Leipzig

Nach dem Sündenfall folgte nicht nur die Vertreibung aus dem Paradies, sondern umgehend auch der Totschlag, der Brudermord. Ja, der Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis blieb der Menschheit gehörig im Hals stecken. Wie jetzt auch „I kill Kain“ zeigt; die neue Produktion des Neuen Schauspiels, die frei nach einem weitgehend vergessenen Einakter des weitgehend vergessenen Autors Friedrich Koffka (1888-1951) entstand und am Freitag vor ausverkauftem Saal Premiere feierte.

„I kill Kain“ ist ein Stück des deutschen Expressionismus (uraufgeführt 1918), das Regisseurin Nowka DeByl jetzt durchaus beherzt expressiv auf die Bühne bringt. Diese offeriert sich als eine Mischung aus Menschenzuchtfarm und Puff, als ein Alptraum von Patriarchat, in dem der Patriarch Whiskey schlürfend im fetten Ledersessel lümmelt, während Frauen als apathisch stumme, puppenhaft willenlose Lustobjekte in Blechboxen vegetieren.

Adam als Lude

Weshalb dann folgerichtig der einstige Paradies-Adam nicht nur zu einem pittoresken Hinke-Teufelchen mutiert ist, sondern auch als eine Art alttestamentarischer Lude erscheint, der gleichwohl neutestamentarisch das Christuskreuz um den Hals trägt. Keine Frage, so viel künstlerische Freiheit und religionskritische Symbolik darf natürlich sein, selbst in Form einer inhaltlich dann doch etwas schiefen Plattitüde. Zumal gewisse Plattitüden sich mit einer gewissen Konsequenz fortsetzen, in dieser gut 70-minütigen Inszenierung.

Zum Beispiel bei der Verwendung einer Musik, die als todsicherer Emotions- und Erhabenheitsverstärker gern bestimmte Szenen mit Emotion und Erhabenheit aufpoliert. Was ist da nicht alles zu hören! Purcell, Händel, Mozart (letzterer natürlich mit einem Part aus dem „Requiem“, drunter geht’s nicht), aber auch mal Pop ist da üppig über die Szenen gekleistert, auf dass diese intensiver leuchten.

Kain als Naturbeschwörer

Man kann das sogar verstehen. Denn mal ehrlich: Die Leuchtkraft dieses Textes allein hält sich recht in Grenzen, ist der doch selbst weitteilig eine Plattitüde. Expressionistisch geschnitzte Standardintensität, kontrastierend verziert mit sehnsüchtigen Naturbeschwörungen, für die dann Kain zuständig ist. Der arme Kerl, der schon ein Getriebener ist, lange bevor er sich Verdammung und Kainsmal zuzog. Also den Bruder Abel ermordete.

Dem in dieser Inszenierung dann auch prompt mit einem Dildo der Schädel eingeschlagen wird. Okay, bei dem Käfig-Bordell-Bühnensetting ein naheliegender Regieeinfall – nur um jetzt nicht schon wieder von Plattitüden zu sprechen. Darstellerisch jedenfalls bringen die Hauptrollen Marcel Zais (Adam), Martin Burkert (Abel) und David Wehr ( Kain) dabei ihre Parts passabel über die Rampe. Kurze stärkere Momente inklusive.

Dreiergespann und Halbnackte

Die brutale Nichtachtung Adams gegenüber Kain, die Ambivalenzen im Verhältnis der Brüder – konzentriert sich die Inszenierung dezidiert auf die Auslotung dieser psychologischen Gemengelage, auf diese drei fatal miteinander verwobenen Figuren, findet sie immer wieder zu einem Ton echter Intensität. Einem Ton, der inszenatorisch sicher nicht so heischend daherkommt wie halbnackte Nebendarstellerinnen an Ketten, oder die Vergewaltigung durch drei Männer, die der Kain dann in diesem Stück auch noch ertragen muss – aber in dem dann vielleicht doch so etwas wie Erkenntnis mitschwingen könnte.

Weitere Vorstellungen: 22. November, 11./12. und 20. Dezember, je 20 Uhr, Neues Schauspiel, Lützner Straße 29, Eintritt 13/10 Euro

Von Steffen Georgi