Ein Augenzwinkern zum Schluss: Pianist Sergei Babayan beim Großen Concert im Gewandhaus

Leipzig

Sergei Babayan besitzt einen hintergründigen Humor. Als der Applaus nach Mozarts „Jeunehomme“-Konzert nicht abreißen will, lässt sich der Solist doch noch zu einer Zugabe überreden. Er spielt – nicht ganz überraschend – die Aria aus den Goldberg-Variationen. Das ist deswegen so komisch, weil sich zeitgleich nebenan, in der Thomaskirche, der chinesische Superpianist Lang Lang dieses Themas und seiner 30 Veränderungen annimmt.

Zwei Konkurrenten im Fernduell? Im direkten Popularitätsvergleich müsste sich Babayan jedenfalls geschlagen geben. 1961 in Armenien geboren, in der Sowjetunion beim legendären Lew Naumow ausgebildet und mittlerweile in den USA wohnhaft, ist er bisher nur den eingefleischten Klavierfans ein Begriff.

Stets Ruhepol

Am ehesten kennt man ihn vom Klavierduo mit Martha Argerich, oder als Lehrer von Daniil Trifonov, dem er am Cleveland Institute of Music den letzten pianistischen Schliff verlieh. Wenn die beiden an zwei Klavieren zu erleben sind, markiert Babayan stets den Ruhepol, der das Temperament seines Schützlings und dessen exzentrischen Anwandlungen einzuhegen versteht.

Anders verhält es sich nicht in Alfred Schnittkes Konzert für Klavier und Streichorchester von 1979. Was der russisch-deutsche Komponist einst als den summierenden Sinn seiner Epoche bezeichnete, findet seine Entsprechung in der polystilistischen Gemengelage seiner Werke, in denen Klassizismus, Kryptojazz und Sowjetbarock fröhlich aufeinanderprallen. Es ist, als würde ein Kunst-Punk wie Jackson Pollock vor ein Rubens- oder Rembrandt-Gemälde treten, um ihm mit mutwilligen Einsprengseln zu Leibe zu rücken.

Somnambuler Schwebezustand

Zu klanglichem Rabaukentum ist Babayan deswegen aber nicht aufgelegt. Die garstigsten Clusterverdichtungen, die schroffsten Akkordeinschläge tönen plastisch, schlank, ja fast elegant. Was nicht bedeutet, Babayan zügele damit die rohe Unmittelbarkeit dieser Musik. Vielmehr hält er sie in einem somnambulen Schwebezustand, den Schnittke meinte, als er das Konzert „etwas schlafwandlerisch, ein wenig automatisch“ nannte.

Die Streichersektion des Gewandhausorchesters um Andreas Buschatz klinkt sich mit sphärischen Flageoletts ein, hätte stellenweise aber noch rücksichtsloser dazwischengrätschen dürfen.

Von Beginn an beherzter lässt Rafael Payare in Mozarts Es-Dur-Klavierkonzert KV 271 spielen. Der Mann am Pult, wie Babayan Debütant am Augustusplatz, durchlief das venezolanische Ausbildungsnetzwerk „El sistema“ und führt seit der aktuellen Saison bei der San Diego Symphony den Stab. Er dirigiert mit ausladender Genauigkeit und energischer Theatralik, die bei älteren Dirigenten nerven könnte, hier aber völlig authentisch wirkt. Weil das Ergebnis überzeugt.

Vor Spielfreude kaum noch einzukriegen

Das Allegro gerät zur gewitzten Unterhaltung zwischen Solist und Orchester, das Andantino streift bereits die Dramatik des Requiems, und das Presto-Rondeau ist vor Spielfreude kaum noch einzukriegen.

In Prokofjews zu Kriegszeiten entstandener 5. Sinfonie B-Dur lässt Payare dem symphonischen Fluss dann vollends freien Lauf. Blühende Schönheit und verdunkelter Schmerz sprechen aus dem ersten Satz. Etwas scharfkantiger und metrisch strenger hätte man sich das Scherzo gewünscht, aber nach der mystischen Trance des Adagios und der zündenden Pointe des Finales erntet er zurecht etliche Bravos.

Von Werner Kopfmüller