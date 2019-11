Ein Berg mit zwei Inseln: „Bergkristall – Zwischen den Felsen“ in Leipzig uraufgeführt

Leipzig

Ursprünglich hieß Adalbert Stifters „ Bergkristall“ wenig originell „Der heilige Abend“. Was auf die Intention verweist, mit der Stifter (1805-1868) seine wohl berühmteste Erzählung schuf. Eine Intention, die das Theater der Jungen Welt nicht aus den Augen verliert.

Denn auch wenn dort jetzt eine Inszenierung des „ Bergkristall“ mit dem seinerseits wenig originellen Zusatz „Zwischen den Felsen“ garniert wurde, bietet die Kinder- und Jugendbühne mit ihrem diesjährigen Weihnachtszeit-Stück alles, was man von einem solchen erwarten darf. Am Samstag war bejubelte Premiere.

Frei, aber nicht zu frei

„ Bergkristall – Zwischen den Felsen“ entstand als Auftragsarbeit , für die der niederländische Autor Theo Fransz frei, aber nicht zu frei, Stifters Erzählung folgt. Mit einer trittsicher abkürzenden Adaption, die TdJW-Intendant Jürgen Zielinski als Regisseur ebenso sicher in Szene setzte.

Das heißt: ruhig und überlegt, ohne zu spektakeln. Immer mal innehaltend für Panoramablicke ins alpine Gelände oder Szenen im kuschligen Stübchen. Und für die Beschwörung einer Atmosphäre, die Erhabenheit, aber auch Grausamkeit der Natur mit Geborgenheit der Familie kontrastiert.

Tiefe Gräben, hoher Berg

Dass die Familie zu dieser Heimeligkeit erst gelangen muss, ist der Grundkonflikt im „ Bergkristall“. Denn alter Dünkel trennt die Dörfer Gschaid und Millsdorf ähnlich gut voneinander wie der Berg, den es zu überwinden gilt, will man sich doch mal besuchen.

Das gilt auch für die Geschwisterkinder Sanna und Konrad. Deren Mutter Susanne, Färbertochter aus Millsdorf, heiratete einst den Schuster Sebastian aus Gschaid. Was Susannas Vater nie akzeptieren konnte. Der Liebe zwischen Großeltern und Enkeln steht das zwar nicht im Weg – einem gemeinsamen Weihnachten in Familie indes schon.

Kalter Mond

Darum kraxeln alljährlich am Weihnachtstag Sanna und Konrad einmal nach Millsdorf und wieder zurück. Ein Weg, den die Kinder gut kennen – bis zu jenem Abend, an dem plötzlich dichter Schneefall hereinbricht. Nichts ist zu sehen, nur dieses kalte Irrlichtern gleich einem geisterhaften Rufen, das gefährlich weit hinauf in Eis und Schnee lockt.

Also in eine Natur, die Stifter wie kaum ein Zweiter in seinen Beschreibungen zu erwecken verstand. Weil dafür im Theater Wörter allein nicht genügen, zacken auf der großen Bühne nun große Gipfel, über denen bald kalt der Mond steht.

Und während vor diesen Gipfeln der die Dörfer trennende Berg im Blickzentrum rotiert, platzieren sich links und rechts davon die Wohnzimmer in Gschaid und Millsdorf. Womit das Bühnenbild ( Martina Schulle, Norman Heinrich) zum Gelingen beiträgt – wie auch die historisierenden Kostüme Irina Kolleks.

Zauberhaft, wunderbar, hinreißend

Sie passen sich ein in diese stimmige Gesamtanmutung, zu der Dominique Ehlert an Schlagwerk und Glockenspiel eine Musik liefert, die mit zurückhaltend verfremdenden Sounds hilft, die Inszenierung von der Gefahr eines biedermeiernden Naturalismus fernzuhalten.

Dass der Zauber dieser zauberhaften Geschichte kitschfrei wirken darf, verdankt sich vor allem dem wunderbaren Darstellerensemble, das sich um Emilie Haus und Hanif Idris gruppiert, die hinreißend die Kinder Sanna und Konrad spielen.

Adalbert Stifters sagenhafte Erzählung „ Bergkristall" stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Für das Theater der Jungen Welt hat der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete niederländische Autor Theo Fransz den Stoff für die Bühne bearbeitet. TdJW-Intendant Jürgen Zielinski hat das Familienstück für ein Publikum ab 6 Jahren inszeniert. Die Kostüme stammen von Irina Kollek, das Bühnenbild von Norman Heinrich und Martina Schulle, die Musik von Dominique Ehlert.

Von Steffen Georgi