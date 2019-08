Leipzig

Hans Christoph Buch ist ein Jäger. Er fängt Geschichten ein. Und wenn er sie dann erzählt, vorliest, wenn er aus dem Leben plaudert, bleibt er liebevoll, doch nicht diskret. Am Montag war der Schriftsteller zu Gast im Literaturhaus Leipzig, um mit Moderator Ulf Heise „Tunnel über der Spree. Traumpfade der Literatur“ vorzustellen, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt (200 Seiten, 20 Euro).

Das Buch, mit dem er sich gewissermaßen selbst zum 75. Geburtstag gratuliert, versammelt Porträts, Anekdoten und Essays über Literatur- und Kulturmenschen, denen er sich auf unterschiedlichste Weise verbunden fühlt: die Schriftsteller Günter Grass, Martin Walser und Peter Schneider, der Kritiker Marcel Reich-Ranicki, die Malerin Sarah Haffner, Verleger Siegfried Unseld ...

Erinnerungen und Hausbesuche

„Wie alles anders bleibt. 30 Jahre Aufbruch als Prozess“ heißt der Veranstaltungszyklus, den Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend mit dieser Lesung eröffnet, es geht um Erinnerungen an Leipzig auf der Straße, Sturz der Regierung, Mauerfall. Was hat Hans Christoph Buch damit zu tun?

Er wurde 1944 in Wetzlar geboren, ist aufgewachsen in Wiesbaden, Bonn und Marseille. Seit den 60ern lebt er in Westberlin, das für ihn mal „Hauptstadt der Literatur“ war – „zusammen mit Ost-Berlin“. „Ich kannte sie alle“, sagt er – und er kannte und kennt auch Kollegen aus dem Osten: Erich Loest, Klaus Schlesinger, Wolfgang Hilbig, Uwe Kolbe, Hans Joachim Schädlich ... Nicht über alle Erinnerungen und Hausbesuche schreibt er hier, doch von allen kann er sprechen.

Frau im Spiel?

Wie er zu diesem Wissen kommt, wird vor der Lesung im Literaturhaus deutlich. Denn Hans Christoph Buch reist wesentlich zu früh aus Berlin an – und er redet in Thorsten Ahrends Büro nicht nur über Eigenes, sondern fragt auch viel nach allem und jedem. Nicht nur, ob dieser noch lebt und wo jener begraben ist.

Wie Ahrend (59) – man duzt sich – damals als Lektor zu Suhrkamp gekommen ist, will Buch dann beim Imbiss im Literaturcafé wissen, wie das vorher bei Reclam zuging, als mit dem Land auch die Leipziger Verlage geteilt waren. Er fragt nach Günter Kunerts neuem alten Roman „Die zweite Frau“ aus dem Wallstein Verlag, wo Ahrend weiter das Belletristik-Programm leitet.

Kann Kunert das Manuskript wirklich Jahrzehnte auf dem Dachboden vergessen haben? Steckt eine Frau dahinter? Einigkeit gibt es darüber, dass er noch produktiver war als der Autor Buch, der immerhin mehr als 50 Publikationen vorzuweisen hat.

Die Gruppe 47

1963, mit erst 19 Jahren, war Buch zu einem Treffen der Gruppe 47 eingeladen, überzeugt davon, besser zu schreiben als „all diese Schriftsteller“. Seine Lieblingsautoren hießen Kafka, Musil, Robert Walser. „Ich hatte meine Hinrichtung überlebt und war aufgenommen in die Gegenwartsliteratur“, erzählt er bei der Lesung.

Ab da verbindet sich alles mit allem und er sich mit fast allen. 1966 debütiert er bei Suhrkamp mit dem Novellen-Band „Unerhörte Begebenheiten“. Bei einem weiteren Schriftstellertreffen, 1966 in Princeton, muss er sich ein Doppelbett mit Peter Handke teilen. „Dann hat der die Gruppe 47 beschimpft und wurde dadurch berühmt.“.

Von Anfang an ist Buch ein Reisender. Neben Germanistik studiert er Russisch, erst spät geht ihm auf, dass hinter den zahlreichen Einladungen nach Moskau der KGB steht. In der Zeit um ’68 wird er politisiert, organisiert in den USA Proteste gegen den Vietnamkrieg, reist 1978 zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten nach Havanna, wo er Erich Honeckers Kronprinzen Ergon Krenz kennen-, jedoch nicht unbedingt schätzen lernt.

Mit Honecker im Fahrstuhl

Buch schreibt eine Romantrilogie über Haïti, woher sein Großvater stammt, er berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten, bereist Afrika und China. Seine Textsammlung „Kulturschock China oder: Wie ich die Große Mauer erklomm“ ist soeben im Bacopa Verlag erschienen.

Er zeigt es dem Publikum, bevor er über Begegnungen mit Günter Grass spricht oder mit Gerd-Peter Eigner. Während der eine so getan habe, als sei er der Nullpunkt der deutschen Literatur, blieb der andere „Zeit seines Lebens ein Geheimtipp“. Schwierig waren wohl beide.

Von Klaus Schlesinger gibt es die Anekdote, wie er mal Honecker im Fahrstuhl traf, weil er mit dessen Tochter im gleichen Haus wohnte. Schlesinger hatte einen Ausreiseantrag laufen, was bekannt war. „Wird’s bald besser?“ fragte der Schriftsteller. Und Honecker: „Andere sind zufrieden.“

Kurz vor seinem Tod 2001 hat Schlesinger dem Besucher eine Widmung geschrieben: „Von Ost nach West“. Buch ist nicht nur Jäger, er ist auch Sammler.

Programm „30 Jahre Aufbruch als Prozess“ Mit der Lesung am Montag hat das Literaturhaus-Projekt „Wie alles anders bleibt. 30 Jahre Aufbruch als Prozess“ begonnen. Der Titel ist einem Buch entlehnt, das Jana Hensel am 9. September vorstellt: „Wie alles anders bleibt“ (Aufbau Verlag) versammelt „Geschichten aus Ostdeutschland“, Zeitungstexte hauptsächlich aus der „Zeit“, in denen es um Politik und Liebe geht, um Angela Merkel, Robert Enke und Siegmund Jähn. Moderiert wird die Veranstaltung von André Böhmer, stellvertretender Chefredakteur der LVZ. Am 18. September liest Marie-Luise Scherer aus „Die Hundegrenze“. Die Geschichte über Hunde und Menschen am Grenzstreifen, ein Glanzstück der Reportageliteratur, ist bei Matthes & Seitz erschienen. Matthias Weicheltmoderiert. Bernd-Lutz Lange und sein Sohn, der Historiker Sascha Lange, sind am 24. September mit ihrem Buch „David gegen Goliath“ zu Gast, Erinnerungen an die Friedliche Revolution (Aufbau Verlag). Sie zeigen, welchen Aufwand der SED-Staat betrieb, um zu verhindern, was nicht länger zu verhindern war: das Aufbegehren der Bürger und ihr Eintreten für die Freiheit. Bereits am 28. August eröffnet Gerhard Gäblers Ausstellung „Land ohne Wiederkehr“ mit Fotografien aus den Jahren 1978 bis 1990, die Laudatio hält Bernd Lindner (Eintritt frei). Jeweils 19.30 Uhr, Literaturhaus Leipzig, Gerichtsweg 28; Kartentelefon 0341 30851086

Von Janina Fleischer