Ein César für Sachsen? „Die Odyssee“ für den französischen Filmpreis nominiert

Leipzig

Der Oscar ist berühmter, beim César gibt es die besseren Filme. Seit 1976 (als Nachfolger des Etoile de Cristal) ist es eine Gala des französischen Kinos, der Name kommt von der Preisstatue des Bildhauers César Baldaccini.

Am 25. Februar ist es wieder so weit – und dieses Mal könnte eine der Auszeichnungen nach Sachsen gehen: für die lange Öl-auf-Glas-Animation „Die Odyssee“, coproduziert von der Dresdener Balance Film. Dafür mietete Geschäftsführer Ralf Kukula in einem ehemaligen Fotolabor im Leipziger Tapetenwerk, Lützner Strasse, 2018 für gut ein Jahr ein paar Räume als Trickstudio an, verpflichtete Urte Zintler und Aline Helmcke als Glasmalerinnen, bekam 260 000 Euro von der Mitteldeutschen Medienförderung (Filmbudget: drei Millionen) und holte den MDR mit ins Boot.

16 Filmminuten aus Leipzig

So entstanden in aufwendiger Geduldsarbeit von den gut 84 Filmminuten insgesamt 16 in Leipzig. Der Rest kam aus Prag und Frankreich, wo Regisseurin Florence Miailhe die Fäden zusammenhielt. Erzählt wird die Geschichte der gefährlichen Flucht zweier Geschwister vor einem Krieg durch ein anonymes Land. Ein Abenteuer um Verfolgung und Verrat, Hass und Lager, Kinder-Diebe und Zirkus.

Arbeit an „Die Odyssee“ im Studio in Leipzig. Animatorin Urte Zintler mit Ralf Kukula, Geschäftsführer von Balance Film Dresden, an den Glasplatten. Quelle: André Kempner

Die eingängige, melodische Musik zum Roadmovie aus Märchen und Martyrium schrieb der Leipziger Philipp Kümpel. Nun konkurriert„Die Odyssee“ in der Kategorie Animationsfilm mit „Martha Jane Cannarys Kindheit“ und „Kleiner Vampir“. Seine Deutschland-Premiere hatte er bei Leipzigs Dokwoche im Oktober, lief auf einem Dutzend Festivals und erhielt fünf Preise. Kinostart: 28. April. Coproduzent Ralf Kukula ist am César-Wochenende zufällig privat in Paris – und hofft.

Von Norbert Wehrstedt