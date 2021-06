Ein Fest der Musik: Pianist András Schriff begeistert im Leipziger Gewandhaus

Leipzig

Auf den Tischen unter Sighard Gilles Wandfresko „Gesang vom Leben“ stehen Getränke. Dort darf man auch die Masken abnehmen. Einige Blöcke im Gewandhaus-Zuschauerraum sind fast voll, einige noch immer fast leer. Der Schlussapplaus ist eine prägnante und zutiefst herzliche Begeisterungshymne für Sir András Schiff.

Samstagabende waren im Gewandhaus vor Corona reserviert für Große Concerte, die MDR-Reihe Zauber der Musik oder Gastspiele von Publikumsmagneten. Ein solcher ist der ungarische Pianist. In bester Erinnerung bleiben seine Bachfest-Auftritte in den Salles de Pologne, wohin die Solowerke des Thomaskantors für Tasteninstrumente eigentlich besser passen als in das philharmonische Großraumvolumen am Augustusplatz.

Der Auftritt von András Schiff wird zu einem großartigen Fest

Hier wird Schiffs Auftritt ein großartiges Fest. Illustrationen im Programmheft zeigen Hände – flehende, drohende, mahnende, mordende und musizierende. Dramaturgin Ann-Katrin Zimmermann jubelt dazu ein Hohelied auf das physisch erlebbare Echtzeitkonzert. András Schiff gäbe es zwar auch auf Youtube oder CD, aber jetzt – seliger Triumph für die glücklichen Anwesenden – ist er hier, im Gewandhaus. Endlich!

Schiff spielt über zwei Stunden lang jene sechs Suiten BWV 806 bis 811, die aufgrund eines Etikettierungsfehlers nicht ganz korrekt das Attribut „Die Englischen“ tragen. Bevor sich mit hochkarätigen Konzerten unter Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, Franz Welser-Möst und „The Two Fiddlers“ von Peter Maxwell Davies mit dem Gewandhaus-Kinderchor am Wochenende der Uraufführung von Gerd Kührs Oper „Passionen“ doch noch ein üppiges Saisonfinale ankündigt, geleitete Schiff sein mit hungriger Aufmerksamkeit lauschendes Publikum durch den musikalischen Kosmos.

Stücke zum Hören, nicht zum Tanzen

Siebenmal spielt er die Anfang des 18. Jahrhunderts übliche Reihe der Modetänze Allemande, Courante, Sarabande und Gigue, die Bach mit einem Prélude und einem weiteren Tanz vor dem Schluss zu konzertierenden Großformen steigerte. Es sind aufgrund ihrer beträchtlichen Tempo- und Verzierungsanforderungen sowie Bachs rhythmischer Freiheiten Stücke zum Hören, nicht zum Tanzen. Bei Schiff klingen sie mit unerbittlich selbstkritischer Perfektion, bis in der letzten Gavotte ein Zug von verklärter Weichheit überrascht. Zwischen Schiffs Händen herrscht immer Kräftegleichgewicht. Sie durchmessen gegenläufige Tonhöhen- und tiefen, die Bach für ein zweimanualiges Cembalo dachte.

Medizin gegen die Corona-Lethargie vor Screens

Nach seinen Hammerklavier-Expertisen mit späten Schubert-Werken kurz vor Corona spielt Schiff hier auf einem Bösendorfer-Flügel. Sonst wäre die Konturen der Englischen Suiten kantiger ausgefallen. Die Konzentration im Saal ist außerordentlich – vergeistigt, hingebungsvoll, dankerfüllt. Was für eine hochwirksame Medizin gegen die Corona-Lethargie vor Screens und Lautsprechern. Endlich.

Von Roland H. Dippel