Leipzig

„Das Sterben ist ästhetisch bunt“, titelten einst Goethes Erben. Was 1992 vor allem in der für ihre Morbidität bekannten Gothic-Szene Anklang fand, gehört für Frank Pasic und seine Mitstreiter nicht nur beruflich zum Selbstverständnis. Von Hause aus Jurist, hat sich der 48-Jährige „in den Tod eingeheiratet“, wie er es nennt, und das Krematorium des Schwiegervaters übernommen.

Inzwischen ist Pasic Fachmann für moderne Bestattungskultur. Denn während viele aus seinem Umfeld mit seiner neuen Profession Berührungsängste hatten, entwickelte Pasic eine Faszination für das Thema, gepaart mit einem klaren Anliegen: Tod und Sterben sollen als unabdingbare Bestandteile des Lebens besser ins gesellschaftliche Bewusstsein integriert werden.

„Endlichkeitskultur“ nennt er das. Er meint damit sowohl eine lebensbejahende Auseinandersetzung mit der natürlichen Begrenzung des Daseins, denn die Endlichkeit vor Augen lebt es sich mitunter bewusster. Wie er auch einen angemessenen und menschenwürdigen Raum für Verabschiedung und Trauer im Auge hat, wofür in der Leistungsgesellschaft immer weniger Platz scheint. Wir leben, nach Sibylle Berg, in einer Generation „der Unendlichkeitsannehmer“. Der Leipziger Comic-Künstler Schwarwel pointiert das so: „In der Oberflächlichkeit dieser Tage gaukelt einem die Werbung vor, man könne den Tod mit Faltencreme besiegen.“

Alle zwei Jahre in einer anderen Stadt

Um derlei Verdrängungen vorzubeugen, kam zum ganzheitlichen Feuerbestattungsinstitut im Saalekreis, das Pasic gemeinsam mit seiner Frau Dina führt, für beide bald die Funus-Stiftung dazu, mit ihr Symposien, das Magazin „drunter&drüber“, die Poetry-Reihe „Death Slam“ und schließlich die erste „Stadt der Sterblichen“ 2017 in Halle. Nach positiver Resonanz auf das erste „ Endlichkeitsfestival“ war schnell klar: Hier soll eine Reihe entstehen, alle zwei Jahre in einer anderen Stadt. Denn, so viel ist sicher, jede Stadt ist auch eine Stadt der Sterblichen. 2019 ist nun Leipzig an der Reihe, 2021 wird es Bonn sein.

Am Freitag eröffnet das Festival in der Galerie Kubmit einer Ausstellung zu Tod und Sterben in der Rockmusik und der Vorstellung des Graphic-Novel Projektes „Gevatter“ von Schwarwel. Insgesamt 42 verschiedene Veranstaltungen an Orten in der ganzen Stadt folgen bis Ende September.

Auf der Suche nach einem Partner mit der richtigen Attitüde und Netzwerkerfahrung fiel die Wahl in Leipzig schnell auf die Agentur Glücklicher Montag, die sich in Form von Geschäftsführerin Sandra Strauß maßgeblich um die Gesamtkoordination und mit Art-Director Schwarwel um das Erscheinungsbild des Festivals kümmert. Auch Strauß war zunächst nicht in der „Sterbeszene“, fand aber nach Empfehlung die Arbeit spannend. Schwarwel wiederum kennt die „Konsumentenseite“: Sein Vater wurde im Krematorium der Pasics eingeäschert, und da die Bestimmungen Ländersache sind, durfte er aus Sachsen-Anhalt zehn Prozent der Überreste in Vaters geliebten Garten mitnehmen. In Sachsen wäre das nicht erlaubt gewesen.

Nur Zusagen für die Festivalmacher

Zahlreiche Partner wie das Ägyptische Museum, die Moritzbastei oder das Krystallpalast-Varieté bereichern das Festival, als Botschafterinnen fungieren die Moderatorinnen Katty Salié und Jenifer Sonntag sowie Schauspielerin Melanie Marschke. Mit Blick auf das umfangreiche Festivalprogramm freuen sich die Macher über mehrere Aspekte: „Ursprünglich waren zwei Wochen geplant, doch plötzlich lagen so viele Ideen auf dem Tisch, dass wir expandiert haben“, erklärt Pasic, und Scharwel ergänzt: „Alle, die wir angefragt haben, haben schnell ja gesagt.“ Von wie vielen Seiten das vermeintlich sperrige Thema angegangen wird, zeigt schon die im Vorfeld initiierte Interview-Reihe: An die 40 Akteure aus Kultur, Wissenschaft, Medien und Sozialem haben sich, teils mit intimen Einblicken, zum Thema Tod und Sterben befragen lassen und zeigen in vielen Facetten: Darüber zu reden, ist immer besser als Verdrängung.

Eine bunte Festivalmischung also. Obwohl man eher ein weltlich-atheistisches Bild der Endlichkeit des Lebens vertritt, werden Repräsentanten aller großen Religionen an einen Tisch geladen, um über „Tod und Bestattungskultur“ in ihrem jeweiligen Glauben zu sprechen. Neben der Punkrock-Attitüde der Ausstellung in der Galerie Kub gibt es unter anderem Burlesque- und Kabarett-Aufführungen, Kino, Lesungen und Diskussionen, die „Talkshow des Todes“ mit Markus Kavka, natürlich den „Death Slam“, aber auch Kindertage. Gerade auch junge Menschen einzubeziehen, war den Festivalmachern wichtig, verrät Dina Pasic. Denn einerseits erreicht uns der Tod mitunter schneller, als man denkt. Andererseits gelingt Kindern, werden sie selbstverständlich in Trauerprozesse integriert, oft ein lockerer Umgang mit dem Thema, was erleichternd für das restliche Leben sein kann. So lehren Kinder uns unter anderem, dass Erinnern und Abschiednehmen nicht nur traurig, sondern durchaus auch freudvoll sein kann.

Insgesamt zeigt sich, dass es den Festivalmachern ein wichtiges Anliegen war, einen unverkrampften, unterhaltsamen und damit sehr einladenden Zugang zum Thema Tod und Sterben zu finden. Gelungen scheint ebenso, das Festival in vielen Punkten interaktiv zu gestalten. Viele der Veranstaltungen laden zum Mitreden und Mitfeiern ein, es gibt neben den Kindertagen und den Workshops einen Fotowettbewerb sowie eine „Trauermauer“ am Werk 2, auf der sich jeder verewigen kann. „Wir wollen den Leuten nicht nur etwas vorsetzen, sondern vielstimmig agieren“, betont Strauß. Schwarwel ergänzt: „Ohne Leipziger brauchen wir gar nicht anzufangen.“

„Die Stadt der Sterblichen“: 6. bis 28. September. Eröffnung am Freitag, 19 Uhr, in der Galerie Kub, Kantstraße 18, Eintritt frei, Festival-Programm: www.stadt-der-sterblichen.de

Von Karsten Kriesel