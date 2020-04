Ein Glanz in tristen Tagen – Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“

Leipzig

Noch immer gibt es Menschen, die Irmgard Keun (1905–1982) nicht kennen. Falls Sie dazu gehören und im coronabedingten Stillstand auf der Suche nach einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Buch sind, sind diese Schriftstellerin und ihr Werk eine lohnende Entdeckung. Zum Einsteig empfiehlt sich ihr zweiter, 1932 erschienener Roman:„Das kunstseidene Mädchen“.

Der Traum vom Glanz

„Ich möchte ein Glanz sein, der oben ist“, sagt Doris, das kunstseidene Mädchen. Noch arbeitet die junge Frau in einer „mittleren Stadt“ als Sekretärin bei einem zudringlichen Rechtsanwalt. Doch sie will mehr vom Leben. Mehr Glanz, mehr schöne Kleider, mehr Geld. Filmstar werden, das ist ihr Traum. Also macht sie sich dorthin auf, wo sich das wilde Leben der Weimarer Republik abspielt: nach Berlin.

IIrmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Ullstein Taschenbuch; 256 Seiten, 10 Euro Quelle: Ullstein Buchverlag

In diesem Berlin der Roaring Twenties muss sich Doris behaupten. Es ist die Zeit großer Umbrüche, in Kunst und Kultur, in Gesellschaft und Politik. Die Neue Frau erprobt in der Weimarer Gesellschaft erstmals ihre Unabhängigkeit, trägt Bubikopf und verdient als Angestellte ihr eigenes Geld. Doch Keun zeigt, dass sich im Machtverhältnis von Männern und Frauen nicht viel geändert hat. Ihre Protagonistin ist oft unglücklich, aber immer voller Zuversicht. Sie merkt: ein Glanz zu werden ist nicht leicht und vielleicht auch gar nicht so wichtig. .

Ein neuer Sound und gute Unterhaltung

Die Hauptdarstellerin der Fernsehserie „Babylon Berlin“ hat„Das kunstseidene Mädchen“ zur Vorbereitung auf ihre Rolle gelesen. Es steckt viel Zeitgeschichte in diesem Roman. Gleichzeitig bereitet die Lektüre großes Vergnügen. Schon mit ihrem 1931 erschienen Debüt „Gilgi – eine von uns“ hat Keun einen neuen Sound in die Deutsche Literatur eingeführt. Mit (Sprach-)Witz und Humor ist Keuns Werk bei aller literarischen Qualität auch gute Unterhaltung.

Gleichzeitig zeichnet die Autorin ein Porträt der Gesellschaft, in der sich die Nazi-Diktatur schon abzeichnet. Mit deren Beginn ist die einstige Erfolgsschriftstellerin schnell unerwünscht und begibt sich ins Exil. Auch als Exilschriftstellerin ist sie erfolgreich, gerät aber nach dem Krieg wie so viele in Vergessenheit. Erst mit der Frauenbewegung in den 70er Jahren wird sie wiederentdeckt. Der Prozess hält noch immer an.

Von Lilly Günthner