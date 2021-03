Leipzig

Er war der erste: Am 10. März 2020 ging David Erlers Petition online, mit der in Leipzig lebende Altus aus dem Vogtland auf die Pandemie-Not freiberuflicher Musiker aufmerksam machen wollte. Nun, knapp ein Jahr, viele Hunderttausend Unterschriften und gut 70 ausgefallene Konzerte später, bleibt bitter zu konstatieren, dass sie außer wichtiger Aufmerksamkeit wenig gebracht hat, diese Petition.

Die erste Solo-CD des Leipziger Altus David Erler. Quelle: kfm

Doch Erler hat die letzten zwölf Monate nicht damit verbracht, seine Wunden zu lecken, er hat die Archive durchstöbert und seine reiche Beute in vernünftiges Notenmaterial verwandelt. Das hat er unter den Mitgliedern des von Rien Voskuilens Münchner Originalklang-Ensemble L’arpa festante verteilt, sich selbst die Solo-Partien draufgeschafft, sie in der Mülheimer Martinskirche eingespielt. Und das Ergebnis liegt nun auf seiner via Crowdfunding finanzierten ersten Solo-CD vor.

Musik für Könner

„Psalmen und Lobgesänge aus dem mitteldeutschen Barock“ heißt sie schlicht und kombiniert Werke von Komponisten, auf deren Schaffen nur selten ein Lichtstrahl vorbei an den Giganten aus Leipzig oder Dresden fällt. Musik aus entlegenen Winkeln der frommen Hof-Kultur ist dies, für präzise formulierte Aufführungs-Anlässe und -Bedingungen. Musik, deren Schöpfer die Interpreten beim Komponieren mitdachten. Und dabei offenhörlich zum Teil auf bemerkenswerte Könner zurückgriffen.

Diese Virtuosität, wie sie etwa aus Johann Christoph Schmidts (1664–1728) „Bonum es confiteri Domino leuchtet oder aus dem anonymen Magnificat vom Ende des Albums, nehmen indes weder Erler noch der stark geforderte Konzertmeister Chritoph Hesse als Selbstzweck. Sie betten diese Pracht ein in eine sanfte, warme, nach innen gekehrte Dezenz, die dieser geistlichen Musik aus der zweiten und dritten Reihe ihre fromme Würde lässt. Schön, dass wir sie endlich hören dürfen.

David Erler, L’arpa festante: Psalmen und Lobgesänge aus dem mitteldeutschen Barock (christophorus)

Von Peter Korfmacher