Auf das Ende der Pandemie wird ein Neuanfang folgen müssen, der mehr ist als eine Wiederherstellung, die sich am Davor orientiert. Grundsätzlich bergen Krisen auch die Möglichkeit, über Ursachen nachzudenken und zu hinterfragen, wie wir leben wollen. Wir müssen „ganzheitlicher schauen, welche Nebenwirkungen die Corona-Schutzmaßnahmen eigentlich haben. Nur die Eindämmung und die Reduzierung der infizierten Menschen, darf nicht alles sein.“ So formuliert es die Journalistin und Feministin Teresa Bücker in einem Büchlein, mit dem der Dietz Verlag den Weg ins Danach begleitet.

Gespräch statt Streit

Teresa Bücker: Pandemie und Geschlechter. Ein Gespräch über eine feministische Zukunft. Band der Reihe "rausgeblickt:", herausgegeben von Thomas Hartmann, Jochen Dahm, Christian Krell. Dietz Verlag; 64 Seiten, 10 Euro Quelle: Dietz Verlag

Es ist eine von zahlreichen Neuerscheinungen auf dem Sachbuchmarkt, die sich wissenschaftlich nähern, persönlich oder über das Gespräch. Gerade weil das kulturelle Leben stillsteht, darf ein Gestalten des Miteinanders nicht ruhen. In der Reihe „rausgeblickt“ des Dietz Verlags werden Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur befragt. Im Zentrum der Gespräche steht der Zusammenhang zwischen Pandemie und Gesellschaft. Neben unter anderem Maja Göpel (Klima), Gesine Schwan (Solidarität), Thomas Piketty (Ungleichheit) und Andreas Reckwitz (Staat) kommt Teresa Bücker zu Wort.

Ihr Gespräch mit Alexander Behrens folgt einer feministischen Sicht und ist unter dem Titel „Pandemie und Geschlechter“ erschienen. Bücker bemerkt in der Krise eine generelle Frauen- und Familienfeindlichkeit, die sich auch darin zeige, dass Familien- und Geschlechterthemen eine niedrige politische Priorität zugewiesen, ihnen die Legitimation abgesprochen werde, sie marginalisiert würden. Ihr sei es wichtig, dass beim Sprechen über die Pandemie „nicht nur auf die Kapazitäten des Gesundheitssystems und die Wirtschaftsleistungen“ geschaut werde, „sondern auch auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen“.

Vielfalt der Meinungen

Dazu gehören Ton und Sprache, die Krise der Kommunikation auf allen Ebenen der Auseinandersetzung. Bücker spricht über Ehrlichkeit und Meinungsbildung und sagt, es sei „eine wichtige Frage des öffentlichen Umgangs, welche Meinungen wir hören, welche wir hervorheben und welche wir nicht hören“. Sie bestätigt eine „Re-Traditionalisierung“ bei der Verteilung von Arbeit und Arbeitszeit und erinnert daran, dass Feminismus „wirklich sehr viel mehr fordert als die Politik, weiterdenkt und auch mal 50 Jahre nach vorne blickt und nicht nur fünf“.

Auf den rund 60 Seiten ist Verständigung wichtiger ein Streitgespräch. Dabei lohnte manches die Vertiefung, zum Beispiel der Gedanke, die Krise habe „auch gute Dinge“ gezeigt, nämlich „wie anpassungsfähig und resilient wir sind“.

Vermutungen und Klarheit

Geert Keil und Romy Jaster (Hrsg.): Nachdenken über Corona. Philosophische Essays über die Pandemie und ihre Folgen. Reclam Verlag; 135 Seiten, 12 Euro Quelle: Reclam Verlag

Reichlich Angebote zum Widerspruch finden sich in „Philosophischen Essays über die Pandemie und ihre Folgen“, die unter dem Titel „Nachdenken über Corona“ bei Reclam erschienen sind. Es sind Gewinnertexte eines Wettbewerbs. Darin geht es um den Konflikt, in den der Schutz der Gesundheit mit anderen wichtigen Gütern gerät: mit Freiheit und auch mit Wohlstand. Die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen ist ebenso zu hinterfragen wie die Gesellschaft als Wissens- und Vertrauensgemeinschaft.

„Man sollte der Versuchung widerstehen, die Corona-Krise zur Bestätigung der je eigenen vorgefassten Globaldiagnose zu missbrauchen“, schreiben die Herausgeber von der Gesellschaft für analytische Philosophie. Ein wichtiger Punkt bei jeglicher Annäherung an ein Thema, bei dem zwischen Verschwörungsglauben und Wissenschaftsgläubigkeit kaum Graustufen akzeptiert werden. Das offene Denken aber definiert den Gestaltungsspielraum beim Umgang mit Gefahren und Krisen.

Die zwei Autorinnen und sieben Autoren widmen sich in ihren Texten Vertrauen, Misstrauen und Abhängigkeit von Expertenurteilen, politischen Zwängen und individueller Zustimmung. Sie denken über Vermutungen, Klarheit und Verantwortung nach und setzten sich immer wieder auch mit „Hygiene-Demos“ und „Corona-Leugnern“ auseinander.

Umgang mit „Querdenkern“

„Viele Menschen finden sich in Umständen wieder, in denen es für sie sehr viel vernünftiger ist, sich auf Verschwörungsmythen über das Corona-Virus einzulassen“, resümiert der Philosoph Sebastian Schmidt. „Wer heute mit den selbsternannten ,Querdenkern’ sympathisiert, muss also nicht zwangsläufig irrational sein. Wir müssen nicht all diesen Menschen intellektuell misstrauen.“

Von „äußerster Wichtigkeit“ ist für Schmidt ein „Grundvertrauen in die menschliche Vernunft“. Ohne eine intellektuelle Kooperation der Menschheit sei auch die sich immer weiter verschärfende Klimakrise nicht zu meistern.

Alltag mit dem Neuen

Carolin Emcke: Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie. S. Fischer; 272 Seiten, 21 Euro Quelle: S. Fischer

Allerdings lässt der Umgang mit dieser Pandemie hierzulande im Moment auf wenig Krisenbewältigungskompetenz schließen. Ein Mangel an Verlässlichkeit und das daraus resultierende Gefühl des Verlassenseins prägen inzwischen den Alltag der Einzelnen.

Tagebücher gehörten zu den ersten Veröffentlichungen, die vor einem Jahr schnell auf das Virus reagierten. Die Publizistin Carolin Emcke, 2016 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, reflektiert in ihrem „Journal“ (S. Fischer) die ersten drei Pandemiemonate und stellt, beginnend mit dem 23. März 2020, persönliches Erleben neben globale Reaktionen und beides in philosophische und politische Zusammenhänge. Das ist witzig beim Scrabble-Spiel, fast normal beim Kochen via Skype oder nachdenklich bei der Selbstbefragung zum Thema Sterben.

Das Ende des „Wir“

Im Mai endete die „Phase eines temporären Wirs, das über die individuellen Befindlichkeiten und Interessen hinauswies“. Wenn wir Glück haben, schreibt Emcke, „lernen wir eine vielfältige, offene, demokratische Geschichte zu erzählen“. Inzwischen wäre es schon Glück, man müsste diese Hoffnung nicht begraben.

Diesseits von Zahlen und Regeln finden sich in den drei Büchern Gedanken, die nicht von tagesaktueller Politik eingeholt werden. Als Lehren aus der Leere können sie helfen, den Raum gesellschaftlicher Ratlosigkeit füllen.

Von Janina Fleischer