In Neuseeland zum Beispiel findet „White Rabbit, Red Rabbit“ schon wieder vor Publikum statt. In Leipzig noch nicht, die Theaterturbine streamt aus der Moritzbastei. Überall auf der Welt wird das Stück von Nassim Soleimanpour am Samstag gespielt, ein Jahr nach dem Lockdown-Beginn, um die Institution Theater zu feiern. Der Iraner hat das Stück geschrieben, als er wegen Verweigerung des Militärdienstes in seiner Heimat festsaß. Gespielt wird es in der MB von Ina Gercke, die den Text vorher nie gelesen hat und erst auf der Bühne aus einem Umschlag holt.

Ein Jahr nach Lockdown-Beginn lohnt sich am Samstag ebenso der Blick auf eine Premiere am Leipziger Theater der Jungen Welt. Denn es steht für einen mutigen Schritt in den digitalen Experimentierraum, in den die darstellenden Künste vor einem Jahr geschubst wurden. Die einen widerwillig, andere suchen ambitioniert künstlerische Wege.

Das TDJW-Stück „Und morgen streiken die Wale“ war ursprünglich als Klassenzimmerstück gesetzt. Jetzt findet die Inszenierung über die Video-Plattform Zoom interaktiv den Weg zu Schülern. Das Ziel: Vom jeweiligen Endgerät zu Hause ein gemeinsames Theatererlebnis zu schaffen. Per Mehrheitsentscheidung lenkt das Publikum an eingebauten Knotenpunkten die 16-jährige Mel (Julia Sontag), die vor die Entscheidung gestellt wird, ob und wie sie bei einer Umweltkatastrophe aktiv wird. „Wir haben uns am Adventure-Gaming orientiert. Verschiedene Pfade sind möglich und man kann dieses Spiel auch verlieren“, sagt Florian Heller, der das Konzept im Team von Regisseurin Johanna Zielinski mitentwickelt hat.

Die Kulturstiftung des Bundes fördert digitale Interaktion

Heller ist Dramaturg am TDJW, genauer gesagt: Digitaler Dramaturg. Eine neue Stelle, die das Haus im Februar geschaffen hat. Ermöglicht durch „dive in“, ein Förderprogramm für digitale Interaktion der Kulturstiftung des Bundes. Und eine Stelle, die man, wie Heller sagt, „gemeinsam konstruieren muss“. Das Haus betritt Neuland.

Beim Video-Telefonat rückt sich Heller die Schirmmütze zurecht, grinst und sagt: „Um erstmal den Mythos rauszunehmen: Ich kann nicht programmieren. Und ich bin immer noch in erster Linie Dramaturg, nur mit dem Schwerpunkt auf andere Erzählmechanismen.“ Es geht um das Ausloten der technischen Möglichkeiten. Es geht um Partner, die ins Boot geholt werden müssen, weil an den Theatern gar nicht die Ressourcen vorhanden sind, um zu programmieren oder Virtual Reality zu gestalten. Und es geht darum, neue Zielgruppen zu definieren.

Natürlich haben sich die Leipziger Theater schon vor „Und morgen streiken die Wale“ in den digitalen Raum getraut. Die freie Szene genauso wie das Schauspiel, das vergangenen April das experimentell mit Zoom spielende „k.“ zeigte.

Das TDJW wiederum hat schon „Frederick“ und „Gulliver“ produziert. Und beide Inszenierungen verweisen auf spannende Möglichkeiten der digitalen Sphäre: Das Kinderstück „Frederick“ wurde auf einmal auf amerikanischen Facebook-Seiten beworben. Beabsichtigt war das nicht, zeigt jedoch die Möglichkeit, Publikum im Netz jenseits der eigenen Stadtgesellschaft zu finden.

Entgrenzung findet statt, örtlich und zeitlich

„Gulliver“, als Episodengeschichte auf einem Youtube-Kanal gestartet, steht für die zeitliche Entgrenzung von Theater. Zwischen den Folgen bauen die Teilnehmer auf einem Discord-Server an einer virtuellen Welt, deren Entwicklung wiederum Eingang in die fortlaufende Story findet. „Das ist ein Projekt, das rund um die Uhr im Hintergrund läuft. Daran muss man sich gewöhnen“, sagt Heller.

Spielemechanismen werden vor allem von freien Gruppen seit einiger Zeit getestet. Im digitalen Raum haben sie sich als „schlagend, tragend“ herausgestellt, sagt Marcus Lobbes. Er ist Direktor der Akademie für Theater und Digitalität, einer Sparte des Theaters Dortmund, und er hat wie kaum ein zweiter einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Seit einigen Monaten laufen in dem 2019 gegründeten Institut die Telefone heiß. Theater suchen Rat. In den kommenden Tagen will die Akademie ein ständiges Netzwerk für digital interessierte Theater aufsetzen, um Erfahrungsaustausch zu beflügeln. Denn im Herbst, so Lobbes, habe eine Paradigmenwechsel eingesetzt. Es wird nicht mehr nur gestreamt, um den Lockdown zu überbrücken. Die Digitalisierung wird bleiben, lautet die Erkenntnis. Jetzt geht es um strategische Weichenstellung. Wie lassen sich digitale Technologien in der darstellenden Kunst nutzen, weit jenseits von Zoom-Formaten?

Roboter im Ballett, Hologramme im Bühnenbild

Robotik im Ballett, Hologramme im Bühnenbild, Visualisierung von Musik für taube Tänzer, das alles sind Zukunftsfelder, die Lobbes skizziert. Dabei geht es nicht um ein Ausspielen von digitaler und analoger Sphäre gegeneinander, sondern um die künstlerische Verknüpfung. „Theater war immer ein Ort, an dem neueste Technologien eingesetzt wurden, weil sie Teil des gesellschaftlichen Prozesses sind. Von dieser Tradition ist es zuletzt abgerückt“, sagt Lobbes. Jetzt bringt die Krise einen Innovationsschub. Wie nachhaltig er ist, wird sich zeigen.

Manche Häuser stellen sich personell neu auf, mit Tina Lorenz präsentierte das Staatstheater Augsburg als erstes deutsches Theater eine Projektleiterin für Digitale Entwicklung.

Das TDJW geht mit „Und morgen streiken die Wale“ den nächsten Schritt, fügt Live-Spiel und vorproduzierte Inhalte ineinander und reagiert auf das Publikum. „In diesem komplexen System lässt sich nicht jeder mögliche Pfad durch das Stück proben“, verrät Heller. „Das ist eine große Herausforderung für die Schauspielerin, die Regie und das Technikteam.“

„Und morgen streiken die Wale“, Online-Premiere, Samstag, 18 Uhr, www.tdjw.de; „White Rabbit, Red Rabbit“, Theaterturbine Leipzig, Live-Stream aus der Moritzbastei, Samstag, 20 Uhr; Tickets: www.tixforgigs.com/Event/36645

Von Dimo Rieß