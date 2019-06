Leipzig

Berlin, Wedding? Kein Berliner Glamour- oder Szene-Kietz à la Mitte oder Friedrichshain. Wedding ist gedanklich ganz klar in der Ecke Arbeiterbezirk verortet und für jeden gelernten DDR-Menschen mit der Stimme Ernst Buschs verbunden.

„Roter Wedding“ – das KPD-Kampflied als Reaktion auf den Blutmai von 1929 von Hanns Eisler komponiert und von Erich Weinert & Busch getextet – gehörte zum agitatorischen Standard-Repertoire der DDR-Führung. KPD hin, Arbeiterklasse her – der Wedding war bis 1989 hinter der Mauer dennoch in ganz weiter Ferne. Nun liegt der Stadtbezirk seit knapp 30 Jahren wieder mittendrin, aber irgendwie im Schatten des hippen Ost-Nachbarbezirks Prenzlauer Berg.

Emotionales Panorama

Für eine gute Geschichten-Erzählerin mit Sinn für die leisen Zwischentöne des Lebens ist er trotzdem ein ideales Terrain. Und Regina Scheer (68) gehört ohne Zweifel in diese Kategorie. Seit die Autorin, studierte Theater- und Kulturwissenschaftlerin mit Berliner Wurzeln, 2014 ihren ersten Roman „ Machandel“ veröffentlichte, wird sie nicht nur in den Feuilletons gefeiert.

Den Bestseller aus dem Nichts, der sich über 80 000 Mal verkaufte, halten viele Ost-Leser für eines der besten, wenn nicht das beste Buch über die untergegangene DDR. Scheer gelang es, über den Mikrokosmos des Mecklenburger Dorfes Machandel ein emotionales Panorama vom Leben, Lieben und Leiden in der DDR und den Jahren danach zu entwerfen.

Typisch Berliner Mietskaserne

Um einen Mikrokosmos geht es auch in ihrem neuen Roman „Gott wohnt im Wedding“. Diesmal steht ein Haus im Mittelpunkt. Genauer: eine dieser typisch Berliner Mietskasernen, die in der Blütezeit der wilhelminischen Kaiser-Ära vor gut 120 Jahren in der Preußen-Metropole überall aus dem Boden schossen.

Es ist rein historisch betrachtet die Epoche vom Gründerzeit-Aufbruch bis zum Berliner Immobilien-Boom der Gegenwart. Dazwischen liegen Weltkriege, die Nazi-Zeit, Juden-Verfolgung, der Mauerfall, neue Hoffnungen und der endgültige Abstieg, weil chinesische Immobilien-Investoren nur noch am Grundstück interessiert sind.

Das Haus spricht

Ein Haus im Wandel der Zeiten, ein Jahrhunderthaus in der Utrechter Straße – in dem die glänzende Erzählerin Scheer ihre Protagonisten in Szene setzt und über deren Lebensgeschichten romanhaft tief in die Historie eintaucht.

Mit einem Trick führt Scheer eine zweite erzählerische Ebene ein: Sie lässt das Haus selbst sprechen. Und das gleich zu Beginn. „Ich bin das älteste Haus in der Straße ... Ich habe überhaupt nur gehört, was hier auf meinem Hof, zwischen meinen Wänden geredet wurde, und nur gesehen, was da geschehen ist, und das reicht mir auch.“

Mit diesem Einstieg hat Scheer den Leser für sich gefangen – danach werden die Hauptfiguren eingeführt. Leo Lehmann, über 90-jähriger Jude aus Israel, der nach 70 Jahren mit seiner Enkelin Nira nach Berlin zurückkehrt. Und das verhängnisvolle Haus in der Utrechter Straße wieder besucht. Hier hatte er 1944 zum letzten Mal seinen Freund Manfred lebend gesehen, die Gestapo hatte ihn gerade verhaftet. Und hier wohnt noch immer Gertrud, die älteste Mieterin im Haus.

Berührende Dreiecksgeschichte

War sie es, die Manfred damals an die Nazis verraten hat? Auch fast ein dreiviertel Jahrhundert später lässt Leo diese Frage nicht los. Wie in der berührenden Dreiecksgeschichte alles auf dieses letzte Treffen von Leo und Gertrud hinausläuft, hat Scheer mit viel Gespür für großes Erzählkino aufgeschrieben. Genauso wie die Geschichte von Laila, die im Haus auf ihre Sinti-Wurzeln stößt und sich inmitten von Tristesse und Endzeitstimmung unter den letzten Mietern nicht in ihrer Lebenslust bremsen lässt.

Ihr gehört auch die berührende letzte Szene des Buchs. Mit einem lachenden und weinenden Auge lässt Scheer ihre Hauptdarsteller aus der Utrechter Straße ausziehen. Das Haus war einmal, das Leben geht weiter.

Regina Scheer: Gott wohnt im Wedding. Roman. Penguin Verlag; 416 Seiten, 24 Euro

Von André Böhmer