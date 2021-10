Ein Kinoglücksfall aus Polen: Das läuft beim Publikums-Wettbewerb der Leipziger Dokwoche

Leipzig

Pawel Lozinski wohnt in Warschau. Eine Nebenstraße. Viele Bäume, ein Plattenweg, ein Zaun. Kein Blick für eine Kamera. Pawel Lozinski hat sie trotzdem aufgebaut. Auf seinem Balkon. Von da blickt er hinunter - und fragt Vorübergehende nach ihrem Woher und Wohin, Stimmungen, die Gesundheit, den Alltag. Die einen haben es eilig, andere bleiben stehen und plaudern, lächeln oder sind einfach gut drauf, einige öffnen Seele und Herz, eine Frau im Rollstuhl ist dabei und einer mit Knast, ein Ex-Alkoholiker, ein Pfarrer, eine Innenarchitektin und eine Ältere, die aufgeräumt zum Abschied a bientot ruft. Die Jahreszeiten wechseln, die Hausmeisterin schippt oder fegt. Oder ist auch mal krank.

Ein Kinoglücksfall

„The Balcony Movie“ ist ein Kinoglücksfall. Eine Idee, die hartnäckig verfolgt wird, und ein Film, der trotz 100 Minuten nie langweilt. Das Leben, das Pawel Lozinski einfängt, ist dafür viel zu bunt und lebendig, alltäglich, natürlich und besonders. (28.10, 20 Uhr, Polnisches Institut, Eintritt frei)

So viel Realität pur schaffte im Preis um den Publikumspreis (Langmetrage) nur noch „Lo que queda en el camino“ von Jakob Krese. Ein klassischer Dokfilm, also eine Rarität. Ein Roadmovie, das noch wirklich dokumentiert. Das mit Lilian, der Guatemaltekin, und ihren vier Kindern mühselig durchs weite Mexiko zieht – zur großen, verriegelten Hoffnung USA. Eine Flucht vor Kriminalität, Gewalt und Machismo. Am Ende bleibt nur der Sehnsuchtsblick ins nahe, ferne gelobte Land.

Vor dieser Faszination verblasste der Rest des Wettbewerbs. Der bewegte sich in den Bahnen des Üblichen: nominiert wegen des Themas, das Handwerk übersehen. Aber das ist ja seit Jahren schon nicht allein die Krux des Leipziger Festivals.

In „Dida“ porträtiert Nikola Ilic Mutter und Großmutter. Die Ältere kümmert sich um die Jüngere, behindert von einer Lernschwäche, der Sohn und Enkel pendelt zwischen der Schweiz, wo er mit seiner Frau lebt, und Serbien. Bis die Großmutter stirbt und Mutter Dida, die viel sammelt, klebt und hortet, nun irgendwie betreut werden muss. Ein warmherziges Familienbild.

Szenen in einer Autowerkstatt

In einen Flecken in der Provence taucht „Garage, Engines & Men“ von Claire Simon ein. Redselige Szenen aus einer Autowerkstatt, in der der Chef die Ruhe liebt und sich trotzdem um laut lärmende Motoren kümmert. Ein netter, sympathischer Typ. Wie auch sein Gehilfe. Ein bisschen viel Hörspiel allerdings, mit einer Kamera, die beweglich bleibt, aber nicht immer glücklich dabei ist.

Eine Erinnerung an den Beginn des Aufstands gegen Assad in Syrien heißt „Our memory belongs to us“, geht in ein Theater in Paris und versammelt auf der Bühne drei Aktivisten des Frühjahr 2011 mit Regisseur Rami Farah. Yadan, einer aus dem syrischen Trio, ist aus Daraa mit 13 000 Videos geflohen, von denen einige auf eine Leinwand projiziert werden. Yadan, Rani und Odai sehen sie erneut, sind bewegt, haben einige Male Tränen in den Augen und viel Zorn in den Worten, wenn sie erzählen, wie sie die Rebellion in Bildern festhielten. Eine grandiose Materialsammlung, beflügelt vom Geist des Aufruhrs und der Enttäuschung. Ein Redetreffen von Freunden. Was die zornigen Aufständischen eigentlich wollten, außer Herrscher Assad stürzen (was sie mit der Vater-Statue in Daraa auch tun), spielt überhaupt keine Rolle.

Ein bisschen ratlos macht „The good soldier“ von Silvana Landmann über die NGO Breaking the Silence, in der israelische Ex-Soldaten Berichte aus Gebieten in Palästina sammeln. Zu viele Szenen aus dem Büro mit dem Charme von Videoprotokollen. Packend wird es immer dann, wenn die NGO Gruppen durch umstrittene Gebiete führt und Siedler laut und wütend gegen die Worte der Guides protestieren.

Nostalgische Verbeugung vor Autos aus sozialistischen Ländern

Amüsant und kurzweilig: „The cars we drove into capitalism“, eine nostalgische Verbeugung vor Autos aus sozialistischen Ländern, die bis heute – von Russland über Bulgarien und Deutschland bis Norwegen – gepflegt und getunt werden. Die längere Kinoversion einer Doku, die bereits in Arte und MDR lief. Unterhaltsam bleibt der Mix aus Archiv und Liebeserklärung aber allemal.

Von Norbert Wehrstedt