Ein Leben für die Literatur: Die Leipziger Literaturhaus-Chefin Birgit Peter ist tot

Leipzig

Sie war immer die Frau im Hintergrund. Von dort hatte sie alle und alles im Blick. Die Verlagslandschaft, die Literatur, die Autoren. Bis Ende 2018 war sie Geschäftsführerin des Leipziger Kuratoriums Haus des Buches. Am Montag ist Birgit Peter im Alter von 65 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Leipziger Literaturfreunde kannten sie alle, die Frau mit dem einst markanten roten Schopf, die mit fast unsichtbarer Hand die Geschicke im Literaturhaus lenkte und bei den Veranstaltungen dafür sorgte, dass alle sich wohlfühlen.

„Man muss neugierig sein“

Und sie kannte alle im Literaturbetrieb, was mit ihrer Arbeit bei den Verlagen Reclam und Gustav Kiepenheuer zu tun hatte, aber auch mit nie nachlassendem Interesse an Neuerscheinungen und Entwicklungen. Birgit Peter war nicht nur ungeheuer belesen, sie hat dieses Wissen auch gern geteilt. Wer sie traf, bekam stets eine Lektüreempfehlung – Bücher, die sie „mit Gewinn“ gelesen hat, nicht selten noch ein Geheimtipp und später ein Bestseller. „Man muss neugierig sein“, hat sie gesagt.

Geboren wurde Birgit Peter 1954 in Hainichen. Im benachbarten Cunnersdorf ging sie auf eine „Zwergenschule“, wo drei Klassenstufen in einem Raum von einem einzigen Lehrer unterrichtet wurden. „Für uns war Schule ein Spiel“, erzählte sie mal. Und dazu gehörte, dass dieser eine Lehrer manchmal aus der Nibelungensage vorlas, „das fanden wir spannend“.

Geistige Bereicherung

Das Abitur hat sie in Frankenberg gemacht, bevor es nach Leipzig ging zum Studium der Germanistik. Die Spezialisierung „Deutsch für Ausländer“ wählte sie wegen der Aussicht, aus der DDR rauszukommen. Das Herder-Institut sollte ja mit den Goethe-Instituten konkurrieren.

Weil Germanistik in den 70ern „ein Parteistudium“ war, belegte sie noch Skandinavistik. „Ich brauchte etwas, bei dem ich das Gefühl habe, es nützt mir irgendwie.“ Mit Nutzen meinte sie Bereicherung – geistige.

Ihre Diplomarbeit schrieb sie über „Strindberg und die Frauenfrage“ und wurde Lektorin für skandinavische Titel bei Reclam. Als sie später, das war dann schon bei Kiepenheuer, gern auch niederländische Literatur im Original lesen wollte, lernte sie diese Sprache in einem Sommerkurs.

Bescheidenheit und Durchsetzungskraft

Als Birgit Peter Ende November 2019 als Geschäftsführerin des Kuratoriums Haus des Buches verabschiedet wurde, wollte sie kein Fest allein für sich. „So bedeutend ist mein Leben hier nicht“, sagt sie mit der ihr eigenen Bescheidenheit, und: „Ich bin protestantisch erzogen. Da wird gearbeitet und nicht viel darüber geredet.“

Darum begann der Abend mit eine Lesung der Schriftstellerin Zsuzsa Bánk. Und er endete mit der Vorstellung ihres Nachfolgers Thorsten Ahrend. Die beiden verband ein besonderer Erfolg. Sie war es, die als Reclam-Programmchefin 1992 Thorsten Ahrends Entdeckung, Robert Schneiders „ Schlafes Bruder“, gegen den Willen der Stuttgarter Geschäftsführung durchsetzen konnte. Es wurde ein Welterfolg. Zuletzt hat sie „David gegen Goliath“ lektoriert Bernd-Lutz und Sascha Langes „Erinnerungen an die Friedliche Revolution“.

Thorsten Ahrend würdigt Neugier und Kennerschaft

„Bei Autoren genoss sie einen legendären Ruf“, sagt Thorsten Ahrend und würdigt Birgit Peter als Lektorin und Gastgeberin und als d a s Gesicht des Literaturhauses. „Sie hat renommierte Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt nach Leipzig geholt, Nobelpreisträger bevor und nachdem sie es wurden, Junge, bevor sie berühmt wurden, Ältere, für die dieses Haus in Leipzig ein ganz besonderes ist, weil sie wussten, dass sie hier von einem großen Lesepublikum mit Neugier und Kennerschaft empfangen werden“, so Ahrend. „Welcher Name fällt einem ein, der nicht in Leipzig im Literaturhaus war? Wohl kaum einer. Das ist ganz ihr Verdienst.“

„Wenn es mich fesselt, gehe ich davon aus, dass es klappt“, hat Birgit Peter ihr Gespür erklärt. Sie wusste stets, was und wen sie wollte – und fand einen Weg dorthin. Ihr sanfter Druck hat den Lesern wunderbare Bücher und Lesungen geschenkt.

Von Janina Fleischer