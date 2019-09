Ein Leipziger Koch und seine drei Berufungen

Leipzig

Es gibt Menschen, die ewig auf der Suche sind. Nach Wegen, die zum Ich führen. Oder zum Wir. Die vor Neugierde platzen und nicht eher Ruhe geben, bis sie alles auf der Welt gesehen und so gut wie alles ausprobiert haben, was Erkenntnis bringt. Womöglich die absolute Erkenntnis. Auch wenn es die vermutlich gar nicht gibt. Aber das ist eine andere Geschichte.

„etcetera23“ steht auf Graffiti

Diese Geschichte handelt von André Radke, einem jungen Mann aus Leipzig, aufgewachsen am westlichen Rand der Stadt, ausgebildeter Koch, momentan angestellt beim hiesigen Unternehmen „cspice Catering“. Wenn André Radke von seinem Beruf erzählt, spricht er von Berufung. Dabei wollte er eigentlich Schauwerbegestalter werden. Doch nach der Oberschule, das war Mitte der Neunzigerjahre, fand sich in der Messestadt keine Stelle für den Jungen, der zu diesem Zeitpunkt schon mit „etcetera23“ zeichnete. Denn André Radke war als Teenager in die Graffiti-Welt eingetaucht, sprühte vor Kreativität, pflegte so erste zarte Bande zur Kunst. „In der Küche musst du auch kreativ sein, bist Künstler. Außerdem hatte mich die Art, wie meine Oma kochte, immer begeistert. Also bin ich nicht Gestalter für visuelle Medien, sondern Koch geworden“, erzählt der heute 39-Jährige und grinst. Von da an ging’s rund. Und zwar einmal um den Globus.

Nach der Lehre ist der Mann zu mieten

Köchen wird nachgesagt, dass sie viel herumkommen müssen, um wirklich gut zu werden. André Radke zog es nach der dreijährigen Ausbildung im Hotel Diani in Probstheida erst einmal nach Frankfurt. Das war 1999. In Mainhattan kochte er mal hier und mal dort, machte sich dann selbstständig. Doch die Jahre als „Koch zum Mieten“ waren mühsam, „du musstest immer am Ball bleiben und den Jobs hinterherlaufen“. Und da Berufung Nummer zwei, das Fernweh, in ihm immer dominanter wurde, heuerte er auf Kreuzfahrtschiffen an. Es ging übers Mittelmeer und in die Karibik. Die Jobs in diesen besonders großen Großküchen waren hart, aber auch lehrreich. Nicht nur, was das Kochen anbelangt. André Radke befand sich in einem Mikrokosmos und machte ihn zum Ausgangspunkt für seine Touren in alle Herren Länder.

Südamerika muss sein

Als er von Bord ging, lauteten die nächsten Berufsstationen London und Mallorca. Auf die Baleareninsel wollte er, „weil ich unbedingt Spanisch lernen wollte“. Spanisch lernen wollte er unbedingt, weil er mal nach Südamerika wollte – „mal nicht arbeiten, sondern nur reisen, neue Kulturen, neue Landschaften entdecken“. Acht Monate war André Radke unterwegs: Argentinien, Chile, Bolivien, Kolumbien, die Galapagosinseln. Er lernte nicht nur viele Einheimische, sondern auch die eine oder andere Touristin kennen. „Auf der Tournee habe ich drei verschiedene Züricherinnen getroffen. Da habe ich mir gedacht: Warum nicht mal in Zürich arbeiten?“

In Zürich greift der Koch zum Pinsel

Ein wichtiger Schritt für den Weltenbummler, denn in der Schweizer Metropole begann er zum Ausgleich nach Feierabend mit dem Malen, mit Berufung Nummer drei. „Acryl auf Leinwand, damit ging es los. Das war 2009. Danach konnte ich von der Kunst nicht mehr lassen“, sagt André Radke. Er erinnerte sich seiner Wurzeln im Leipziger Westen, mixte Acryl mit Sprühfarben, experimentierte, machte sich auf die Suche nach dem eigenen Stil. Nach neuen Sichtweisen. Nach neuen Ländern, denn Zürich wurde eng. Australien und Neuseeland sollten es sein. Motto: hart arbeiten und dann ausgiebig Urlaub machen. Die Malutensilien gingen mit. Die Arbeitgeber auf dem fünften Kontinent standen auf den Sachsen. „Mit einer deutschen Ausbildung, mit pünktlich, sauber und effizient, bist du dort überall gern gesehen.“

Mexiko wird zum Land neuer Entdeckungen

In Wellington, 2011, packte André Radke überdies eine neue künstlerische Leidenschaft: Er vertiefte sich in die Aquarell-Malerei. Ab 2013 Kanada, Kuba, Mexiko. Und wieder neue Techniken, neue Ausdrucksformen. Im Land der Inkas und Azteken begegnete er dem Holzschnitt, lernte einen Kanadier kennen, der sich mit Siebdruck auskannte. Fortan verschrieb sich der malende Koch mehr und mehr der Grafik. 2015, zurück in Leipzig, begegnete er dem Wahrener Künstler Andreas Weißgerber. Der zeigte ihm in der Druckgrafikwerkstatt allerlei Tricks und Kniffe. Linolschnitte, Radierungen und andere Drucktechniken sind seither André Radkes bevorzugte Ausdrucksformen. Im Hochdruckverfahren hat er eine beeindruckende Serie mit Leipzig-Motiven kreiert und vor zwei Monaten sein erstes Atelier aufgetan. In der Lützner Straße 135 wird am 29. September Eröffnung gefeiert.

„Du musst Grenzen brechen“

Zuvor aber steigt die 10. Auflage der „Nacht der Kunst“ in der Georg-Schumann-Straße. Am Sonnabend, 7. September, wird André Radke zwischen 16 und 24 Uhr im ökumenischen Treff „LebensL.u.S.T.“, Georg-Schumann-Straße 326, seine Linoldrucke und Tiefdruck-Mehrfarbradierungen – Spezialität: Lesezeichen – einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Er wird davon berichten, „dass die Kunst ein toller, verlässlicher Partner ist und du Grenzen brechen musst, um zum eigenen Stil und damit zu dir selbst zu finden“. Und dass das Leben zu kurz ist, um nur stehenzubleiben.

Werke von André Radke können betrachtet und erworben werden: Graphikantiquariat Koenitz, Markt 1 (Altes Rathaus); Vielfach Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 66; Museum für Druckkunst, Nonnenstraße 38; LVZ-Shop, Peterssteinweg 19

Von Dominic Welters