„Ein Match für Algerien“: Comic über die politische Kraft des Fußballs

Leipzig

„Neun algerische Fußballer verschwinden.“ So titelte am 15. April 1958 die große französische Sportzeitung „L’Equipe“. Und wusste noch nicht, dass sie damit die Geburt einer algerischen Nationalmannschaft verkündete. Eine Nationalmannschaft, die es nicht geben dufte. Es herrschte der Algerien-Krieg, noch war das Land französische Kolonie und gelangte erst vier Jahre später mit dem Abkommen von Evian zur Unabhängigkeit.

Der Sport soll frei sein von Politik, das predigen Funktionäre, zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio und der Fußball-EM. Doch er ist es selten. Die Bühne ist zu groß und wird genutzt von einzelnen Athleten mit kleine Gesten oder Staaten mit Boykotten.

„Ein Match für Algerien“ erzählt vom Freiheitskampf mit dem Ball

Um die öffentliche Wirkung des Sports wusste auch die nationale Befreiungsfront FLN (Front de Libération Nationale). Ab 1958 trug ihre in einer klandestinen Aktion gegründete Fußballmannschaft die algerische Flagge inoffiziell um die Welt. Große Spieler wie Rachid Mekhloufi von Saint-Étienne oder Mustapha Zitouni von Monaco, tragende Säulen ihrer Vereine der französischen Liga, zum Teil in die französische Nationalmannschaft berufen, türmten aus dem Liga-Betrieb, verzichteten auf die WM 1958 und verschrieben sich dem Freiheitskampf per Fußball. Ihre Geschichte erzählt der Comic „Ein Match für Algerien“.

Zeichner Javi Rey arbeitet mit filmischen Mitteln, zoomt auf den Ball, der durch die ersten Panels fliegt und die relevanten Akteure verbindet. Das Leder eng am Fuß tanzt ein Junge im grünen Hemd ältere Gegner aus auf staubiger Straße. Bis der Ball über eine Mauer fliegt, in die Reihen protestierender Algerier gerät und schließlich vor die Stiefelspitzen der französischen Militärs rollt. Am Ende fallen Schüsse. Sie sind als Massaker von Sétif in die Geschichte eingegangen. Während die Franzosen in Frankreich das Ende des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besatzung feiern, antworten sie hart auf den Aufstand der Algerier.

Javi Rey und Kris schmieden einen berührenden Plot

Rey und die Szenaristen Kris und Bertrand Galic laden die reale Geschichte fiktional auf und fokussieren auf wenige Protagonisten, um einen berührenden, fast schicksalshaft anmutenden Plot zu schmieden. Rachid Mekhloufi ist der Junge im grünen Hemd. Das Massaker erlebt er im Comic versteckt im Kornfeld aus nächster Nähe. Später, da decken sich Comic und Historie, stürmt er in Grün für AS Saint-Étienne und in Grün für Algerien. Und wie manch andere Profis kehrt er nach der Unabhängigkeit zurück zu seinem französischen Club trotz Zweifel und Anfeindungen. „Meine Rückkehr war eine kleines Wunder“, sagt Mekhloufi in einem Interview, das zum umfangreichen Anhang des Comics gehört. „Die Fans kamen, um den Techniker zu sehen, nicht den Politiker.“

Das Buch, in Frankreich schon 2016 erschienen und jetzt vom Wiener Verlag Bahoe Books auf Deutsch veröffentlicht, nimmt die Leser in Zeitsprüngen mit zu den Spielen nach Nord-Afrika, Ost-Europa, China, Nordvietnam oder in den Irak. Rey zeichnet dynamische Fußball-Szenen mit Sinn für Details. Ein Paria kämpft unter widrigen Bedingungen um Anerkennung und für die Freiheit. Die Spieler werden von FLN-Vertretern abgekanzelt, Schiedsrichtern benachteiligt, fahren im Bus mit zu wenigen Sitzplätzen tausende Kilometer, oder der polnische Verband schiebt sie in ein schäbiges Hotel ab und weigert sich zunächst, die algerische Flagge zu hissen. Doch die Mannschaft hält durch.

„Ein Match für Algerien“ folgt den historischen Fakten

Das Happy End erzählt nicht nur von der Unabhängigkeit Algeriens, sondern von Versöhnung, wenn Mekhloufi wieder mit Rachid-Sprechchören in Frankreich gefeiert wird. „Ein Match für Algerien“ folgt dabei den historischen Fakten, sucht mit fiktionalen Ausschmückungen aber einen klassischen Hollywood-Spannungsbogen. Tausend Widrigkeiten gilt es zu überwinden. Das Team rauft sich immer wieder zusammen, etwa wenn Mustapha Zitouni sich bei der WM 1958 über Siege der Franzosen freut und die ehemaligen Team-Kameraden als „Freunde“ bezeichnet. Zitouni hätte selbst um den Pokal spielen können. Momente, die zeigen, wie große Karrieren für den Unabhängigkeitskampf geopfert wurden.

Etwas kurz kommen die Familien der Spieler und deren Sorgen, ein kleiner Sohn etwa, der im tunesischen Exil fragt, wann der Urlaub denn endlich vorbei sei. Zugleich trägt der unterhaltsame Band Momente eines Schelmenromans, wenn auf der Flucht die Grenze überwunden oder ein Gegenspieler gelinkt wird.

Info: Kris, Javi Rey, Bertrand Galic: Ein Match für Algerien. Comic. Bahoe Books; 127 Seiten, 24 Euro

Kris, Javi Rey, Bertrand Galic: Ein Match für Algerien. Comic. Bahoe Books; 127 Seiten, 24 Euro Quelle: Bahoe Books

Von Dimo Riess