Ein Österreicher in Leipzig: Bernhard Steiner ist neuer Leiter der Schola Cantorum

„Andere in meinem Alter rechnen vielleicht die Tage bis zur Rente herunter. So geht es mir nicht.“ Dass Bernhard Steiner mit 57 Jahren, „auf seine alten Tage“, wie er sagt, noch einmal etwas Großes, Neues angehen kann und zum 1. September künstlerischer Leiter der Schola Cantorum wird, sieht er als Geschenk. Dass irgendwelche „alten Tage“ im Anflug wären, so wirkt der gebürtige Wiener im Gespräch auf keinen Fall. Der wienerische Einschlag ist kaum herauszuhören – wahrscheinlich seiner geografisch bis jetzt sehr bewegten und ihn bewegenden Karriere geschuldet.

Studium in Wien, dann ab in die Welt

Aufgewachsen ist er in Wien, studiert hat er dort ebenfalls: Musikpädagogik, Gesang, Gesangspädagogik, Tonsatz und Orchester- und Chordirigieren. „Ich war schon beschäftigt“, sagt er und lacht. „Das was ich hier an der Schola Cantorum mache, bedeutet für mich sozusagen zurück zu den Wurzeln zu gehen.“ Noch im Studium fing er als Ausbilder für die „Kleinen“ bei den Wiener Sängerknaben an, leitete kurz darauf einen der vier Konzertchöre und tourte durch die Welt. Chorassistent in Bayreuth, Chorleiter und Theaterkapellmeister am Theater Gießen und später in Koblenz, musikalischer Leiter des Kölner Männergesangsvereins, Lehraufträge an der Universität Essen und eine Gastprofessur in Graz – nach dem vielen Herumreisen kam bei Steiner der Wunsch auf, „dass es ein bisschen ruhiger wird.“

Kulturstadt Leipzig: „Hier kann ich atmen“

Und Leipzig hat ihn gereizt, auch wenn er die Stadt noch nicht gut kennt. „Leipzig ist eine Kulturstadt und ich bin in einer Kulturstadt groß geworden. Das prägt. Ich habe sofort gespürt: Hier kann ich atmen.“ Auch seine Frau und sein Sohn können sich einen Umzug nach Leipzig vorstellen, werden aber noch nicht sofort nachkommen aus Koblenz. Übergangsweise wird Bernhard Steiner noch pendeln müssen. „Ich kann meine bisherigen Tätigkeiten nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.“

Die Schola Cantorum Leipzig Die Schola Cantorum Leipzig (auf deutsch: Singschule) wurde 1963 als Kinder- und Jugendchor gegründet und arbeitet seit 1982 unter Trägerschaft der Stadt Leipzig. Über 300 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene singen und musizieren heute in der Musikalischen Früherziehung, den Vorschul- und Spatzenchören, im Kinderchor, dem international renommierten Mädchenchor, sowie im Frauen- und Kammerchor. Die verschiedenen Ensembles gestalten jährlich über 40 Konzerte in Leipzig und darüber hinaus. Die Schola Cantorum Leipzig ist eine der größten und aktivsten Chorformationen Mitteldeutschlands, lokaler Bildungsträger und Botschafter für die Musikstadt Leipzig.

In welchem musikalischen Zustand Bernhard Steiner die Kinder- und Jugendchöre der Stadt Leipzig und die zahlreichen anderen Chorformationen übernimmt, kann er noch nicht sagen. „Die zwei Proben, die ich im Rahmen des Auswahlverfahrens gemacht habe, waren nicht repräsentativ. Ich muss mir erst einen Eindruck verschaffen.“ Über die Lockdowns konnten keine großen Proben stattfinden, aber Stimmbildung wurde betrieben – zumeist per Video. „Das war wichtig, um Kinder und Jugendliche bei der Stange zu halten. Wenn mal ein halbes Jahr lang nichts ist, erreicht man viele gar nicht mehr.“

Bunte und breite Repertoire-Palette

Wie sich die Proben im neuen Schuljahr gestalten werden, ist noch unklar. „Das wird von den Bestimmungen abhängen. Es wird eine gesetzliche Vorgabe geben, nach der wir uns zu richten haben. Aber wir werden natürlich alles ausschöpfen, was geht“, verspricht Steiner. Das Repertoire der Ensembles will er weiterhin breit fächern und strebt keine Spezialisierung an. „Die Palette soll möglichst bunt und breit sein. Die Geschmäcker sind verschieden, und ich möchte möglichst viele Kinder erreichen.“ Auch wenn Steiner nicht alle Ensembles selbst leiten kann, von der musikalischen Früherziehung zum gemischten Kammerchor, will er so viel wie möglich von dem mitbekommen, was in der Singschule musikalisch vor sich geht. „300 Sänger und Sängerinnen, das ist schon eine Menge. Ich werde niemandem in den Arm fallen, aber ich will wissen, was hier passiert.“

„Arbeit am Menschsein, an der Seele“

Das Beschäftigen mit Kultur und vor allem Musik ist für ihn in jeder Gesellschaft essenziell – vor allem für Kinder. „Beschäftigung mit der Musik ist Arbeit am Menschsein, an der Seele. Und wenn es Kindern schon im jungen Alter gelingt, sich für Musik zu begeistern, prägt das das ganze Leben positiv“, ist Steiner überzeugt. „Wir sind im Auftrag der Stadt unterwegs. Und es kann nur im Sinne jeder Stadtregierung zu sein, Kinder an das heranzuführen, was Lebenselixier sein kann.“

Von Katharina Stork