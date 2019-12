Ein Saal zu Ehren Gustav Moritz Wustmanns

Leipzig

Es war ein symbolischer Akt: Die Duisburgerin Elke Wustmann und Michael Ruprecht, der Direktor des Leipziger Stadtarchivs, schnitten ein Band mit den Stadtfarben Leipzigs durch. Der Veranstaltungssaal im neuen Stadtarchiv auf der Alten Messe trägt jetzt den Namen „Wustmann-Saal“. Damit wird der Stadtchronist Gustav Moritz Wustmann (1844 bis 1910) geehrt. Der Saal ist mit modernster Technik ausgestattet und fasst bis zu 100 Personen. „Wir nutzen ihn für unsere stadtgeschichtlichen Veranstaltungen“, so Ruprecht. So auch am 10. Dezember 2019, wenn fünf neue Publikationen und Forschungsergebnisse zur Geschichte Leipzigs vorgestellt werden (18 Uhr).

Wer war Gustav Wustmann? Gustav Wustmann (1844 bis 1910) wuchs in Dresden auf, studierte in Leipzig Klassische Philologie und Archäologie – und begeisterte sich für das klassische Altertum, bildende Kunst, Musik sowie deutsche Literatur und Sprache. Seit 1866 war er Gymnasiallehrer an der Nikolaischule und betreute neben der Lehrtätigkeit ab 1871 die Ausleihe und Erfassung in der Stadtbibliothek. Neben seiner engagierten Mitwirkung im Verein für Geschichte Leipzigs arbeitete er für mehrere Zeitschriften und publizierte rege. Im Oktober 1881 wurde Gustav Wustmann zum Oberbibliothekar der Stadtbibliothek und Direktor des Ratsarchivs ernannt. Er begann früh mit grundlegenden Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten in den Beständen des jungen Archivs und sicherte das Vermächtnis vergangener für kommende Generationen. Dabei entdeckte er beispielsweise die Stadtansicht von 1547, die älteste in Leipzig überlieferte Abbildung ihrer Art. Auch das fragile Pergament des Stadtbriefs lagert noch heute in einem Urkundenschrank aus Massivholz, den Gustav Wustmann bereits 1886 anfertigen ließ.

„Wustmann gilt bis heute als verdienstvoller Nestor“, lobte Ruprecht. „Als erster Direktor des Stadtarchivs setzte er sich zudem für eine bessere Unterbringung der Archivalien an einem neuen Standort ein.“

Elke Wustmann, die in Leipzig-Leutzsch geboren wurde, war begeistert: „Ich freue mich sehr, dass mein Urgroßvater hier zu Ehren kommt.“ Persönlich sei sie sehr mit dem Stadtarchiv verbunden, bereits zu DDR-Zeiten sei sie mit ihrer Mutter häufig hier gewesen, um über die Familie zu forschen.

Die Personalakte von Gustav Moritz Wustmann (1844-1910). Hier ein Brief Wustmanns an den damaligen Oberbürgermeister Bruno Tröndlin (1835-1908) aus dem Jahr 1896. Quelle: Christian Modla

Die umfangreiche Familiensammlung der Wustmanns ist heute als Dauerleihgabe in der Leipziger Universitätsbibliothek präsent. Doch auch im Stadtarchiv können die Forscher fündig werden, dort gibt es beispielsweise die Personalakte Wustmanns mit einem Brief an den damaligen Oberbürgermeister Bruno Tröndlin (1835-1908) aus dem Jahr 1896. Im Wustmann-Saal werden mit Inschriften weitere bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten geehrt – von Anna Maria Kuchnow (1859-1923), Leipzigs erster approbierter Ärztin, bis hin zu Johann Heinrich Zedler (1706-1751), der ein Universallexikon herausbrachte. „Wir versuchen überall, unsere Gäste in Leipzigs reichhaltige Historie eintauchen zu lassen“, so Ruprecht.

Von Mathias Orbeck