Ein Star zum Anfassen – der ewige Häuptling Gojko Mitic wird 80

Er träumte als Kind, einmal als Kapitän die Weltmeere zu befahren. Seine Großmutter, die das Haus der Familie in Strojkovce ( Serbien) führte, wollte, dass er Arzt wird. Der Schuljunge allerdings rezitierte Gedichte vor der Klasse, zog allein durch Wälder und Natur, spielte Fußball – und nur widerwillig Geige. Was nur sollte aus diesem Dorfjungen werden?

Das besorgte Kaiser Zufall. Zunächst aber begann der Sohn eines Tito-Partisanen und Wein-Bauern ein Sportlehrer-Studium, verdiente als Skilehrer im Winter ein bisschen Geld – und wurde entdeckt. Ein Regieassistent suchte für Cornel Wilde, US-Abenteuer-Held und Regisseur mit ungarischen Wurzeln, ein Stunt-Double. Er stieß auf den athletischen Sportstudenten. Erster Kinoauftritt mit 21 Jahren in „Lancelot, der verwegene Ritter“.

Turbo-Karriere

Eine Premiere mit Folgen: „Römische Mädchen“, „Sieben von Theben“„Venezianische Katakomben“, textlose Kampfstunts in antiken Sandalen. Aber allemal der Start in eine Turbo-Karriere. Nur fünf Jahre lagen zwischen erstem Film und indianischem Star-Status. Dazwischen: Karl May, kurze Texte, wachsende Rothaut-Rollen – „Old Shatterhand“, „Winnetou“, „Unter Geiern“.

Der Ehrgeiz ist erwacht. Gojko nimmt Schauspiel-Unterricht, hangelt als Lincoln-Attentäter Booth artistisch am Theatervorhang herab („Onkel Toms Hütte“) und bekommt einen folgenreichen Anruf aus dem Jugoslavia-Besetzungsbüro. Josef Mach (Regisseur) und Hans Mahlich (Produzent) haben ihn aus der Kartei gefischt: Er soll Häuptling Tokei-ihto in „Die Söhne der Großen Bärin“ werden. Die Defa geht 1965 auf die Karl-May-Fährte, will aber andere, realistische, ehrliche, historisch korrekte Indianerabenteuer drehen.

Häuptlinge mit Akzent?

Dass dann in zwölf Produktionen Ethnografie mitunter arg die Action bedrängt, an Gojko Mitic liegt es nicht. Der ist schlichtweg der ideale Typ – muskulös, sportlich, kann reiten, laufen, schwimmen, ringen, sogar Schuldeutsch.

Trotzdem wird er bis ans Ende der Indianerwelle synchronisiert. Häuptlinge mit Akzent? Das erinnert zu sehr ans indianische Reden in US-Western. Ein anderer Kerl als der bunt kostümierte„Winnetou“ Pierre Brice ist der mit nackter Haut glänzende Gojko Mitic ohnehin: härter und hartnäckiger.

Zurückhaltend, wortkarg, geerdet

Nachdem der erste Defa-Versuch gleich elf Millionen in die Kinos zog, startete die Welle: „Chingachcook, die große Schlange“, „Spur des Falken“ (sicher der beste Defa-„Western“), „Weiße Wölfe“, „Tödlicher Irrtum“, „Osceola“, „Tecumseh“ ... Gojko ritt und ritt und ritt, nur der Ausflug zu den Indios in Südamerika („Severino“) hatte nicht so viele Fans. Von „Blutsbrüder“ war wohl der serbische Krieger kein allzu großer Fan.

Seine private Partnerin Renate Blume wechselte zu Filmpartner Dean Reed. Worüber Gojko Mitic so wenig reden will wie über sein Privatleben. Privat ist privat. Da ist er so konsequent, wie er sich immer treu geblieben ist: Er ist ein Star zum Anfassen.

Ein sanfter Mann mit weicher Sprache, zurückhaltend, wortkarg, geerdet (immerhin hat er bei Hausumbauten wie bei den Stunts fast alles selbst gemacht), auf die erste Begegnung sympathisch – und trotz weißgrauem Haar eine beneidenswert männlich-sportliche Gestalt.

Überzeugend auch auf der Bühne

Nachdem Gojko Mitic mit jugoslawischem Pass (was Grenzpassagen Richtung West möglich machte) 1968 endgültig nach Berlin gezogen war, drehte der ewige Indianer auch anderes. Reiste ins All („Signale – ein Weltraumabenteuer“), ging in den Widerstand (Serien „Archiv des Todes“, „Das Geheimnis der Anden“) und hatte den Ehrgeiz, neben Inge Keller als royaler Liebhaber in „Die Liebe und die Königin“ zu bestehen, vergaß darüber aber nicht den Radebeuler Karl May. Als der in der DDR endlich Absolution erhalten hatte, griff das Adlershofer Fernsehen nach den Schwarten des Fantasten („Das Buschgespenst“, „Präriejäger in Mexico“) – mit Gojko.

Der bewies mittlerweile viel Mut, als er sich – anders als die weltweite Crew der Abenteuerspieler – auf die Bühne wagte. Zur Verblüffung aller Skeptiker überzeugte er auch im Bergtheater Thale, als Sklave Spartacus, Robin Hood, d’Artagnan, Rinaldo Rinaldini – und Winnetou.

Kurzes Atemholen

Als ich mich im Sommer 1992 dort mit ihm traf, sagte er – unaufgeregt nebenbei – er gehe nach Bad Segeberg, als „Winnetou“-Nachfolger von Pierre Brice. Eine Überraschung. Bis dahin war Gojko nur ein Star im Osten.

Bald war er es auch im Westen – in 14 Jahren und 1024 Aufführungen. Gojko Mitic ist eben nicht nur ein Präsenzspieler, der im „Kessel Buntes“ sang und tanzte, bei Trickfilmen Regie führte („Jan und Tini“) und noch 1989 mit einer Personality-Show tourte, er kann auch Charakter.

So blieb die Wende nur ein kurzes Atemholen. Er stand wieder auf der Bühne („ Alexis Sorbas“, „Einer flog übers Kuckucksnest“), drehte („Helden wie wir“, „Verbotene Liebe“, „Ärzte“, „Entführt“) und blieb der ewige Indianer („In einem wilden Land“). Am Sonnabend wird er 80 Jahre alt. Einfach nicht zu glauben.

