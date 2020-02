Leipzig

Vor den Viren sind die Experten da. Vor den Experten die Politiker und vor den Politikern die Medien. Ein Virus geht viral. Auch im Humorfach. Das Branchenflaggschiff schlechtewitze.com hat eine eigene Corona-Abteilung eingeführt. Schon vor einem Monat hat da ein User das Folgende hinterlassen. „Der corona-virus hält nicht lange: made in china“. Es ist einer der besseren Scherze auf einem Portal, das seinen Namen vollkommen zu Recht trägt.

Beschwichtigen und Aufbauschen

Beim „Postillion“ mokierte man sich am Freitag über die Gleichzeitigkeit von Beschwichtigung und Aufbauschen in den medialen Diskursen: „Angesichts der völlig überhitzten Medienberichterstattung rund um das Coronavirus ist es jetzt wichtiger denn je, Ruhe zu bewahren. LEGEN SIE VORRÄTE FÜR MINDESTENS 8 MONATE AN!“. Oder man präsentiert acht Alternativen zur Atemschutzmaske und vermeldet, dass die AfD Thüringen wegen des Coronavirus einen neuen kontaktlosen Gruß mit erhobenem rechten Arm empfehle.

Das böse Bier

In den USA, wo die Pandemie dank des gedeihlichen Wirkens des besten Präsidenten aller Zeiten als einzigem Land nicht ausbricht (und wenn das behauptet wird, dann sind das Faaake Nnnewws), sind die Menschen selbst Teil eines satirischen Großprojekts. Laut einer Umfrage verzichten inzwischen 38 Prozent der Befragten auf Bier der Marke Corona. Warum das gefährliche Getränk, das auch Alkohol enthalten soll, noch nicht komplett vom Markt genommen wurde, ist rätselhaft.

Wo ist Rosie?

Patientin 0 ist übrigens Rosie. In Paul Simons Song „Me and Julio Down by the Schoolyard“ ist schon 1972 von „Rosie, the queen of Corona“ die Rede. Und die gute Laune in dem Lied ist wirklich ansteckend.

Von jkl