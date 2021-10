Leipzig

Eine Drehbühne mit der gefühlten Wucht und Unbeirrbarkeit eines Mühlrades. Man möchte nicht hineingreifen, das könnte weh tun, denkt man, bis man kapiert: Man hockt selbst mittendrin in diesem Karussell und dreht sich mit. Nicht physisch, nein, aber metaphorisch. Hier dreht sich die Spielfläche als Uhr, spult Lebenszeit ab.

Fünf identische Zimmer kreisen vor den Augen des Publikums. Mit Kühlschrank, Uhr an der Wand, Vorhang, alles gehalten in einem pastellig-abgetönten Schweinchenrosa mit Maracuja-Stich. Eine Farbe fern jeder Realistik. So wie die vier Frauenfiguren Britta und Marion, Nana und Ruth, jeweils in Gelb und Rosa, Lila und Orange getaucht, die sich mitdrehen müssen. Ausgestellt zum Teil in Posen so artifiziell wie die Kolorierung des Abends. Soll nur niemand auf die Idee kommen, hier ginge es wirklich um Britta und Marion, Nana und Ruth. Die Figuren dienen als Projektionsflächen für urban-postmoderne menschliche Beziehungsgeflechte. „Ihr seid doch meine Familie“, heißt es irgendwann. Familie kann man sich jetzt aussuchen. Leichter macht das, sagt dieser Abend, das Leben nicht.

Bettina Pommer hat die stoisch kreisende Bühne entworfen, die später noch sehr leiden muss in der Uraufführung von „Ein Wahnsinn was Menschen einander“ am Samstagabend in der Schauspiel Diskothek. Es werden mit einem Feuerlöscher – natürlich nicht in Rot, sondern im gleichen pastelligen Rosa wie alles andere – Wände eingerissen. Veränderungen finden hier destruktiv statt, weniger im fröhlichen Aufbruch. Die Wut ist größer als der Mut.

Katrin Plötner komponiert den Abend kurzweilig mit Zeitsprüngen

Autorin Kristin Höller hat das Stück als Auftragsarbeit des Schauspiels geschrieben. Und es springt sofort ins Auge, dass sich im Kontrast zur Renaissance gesellschaftlicher Großthemen von Pandemie bis zum ökologischen Kollaps der Fokus auf der Bühne ganz dem Privaten zuzuwenden scheint. Befindlichkeiten werden gewälzt. Katrin Plötner allerdings – am Schauspiel hat sie unter anderem schon eindrucksvoll „Frau Ada denkt Unerhörtes“ inszeniert – gelingt es meist, das Verallgemeinerbare aus dem Text zu destillieren: den Zerfall klassischer Familienstrukturen und die oft wackeligen Konstrukte, die ihren Platz einnehmen.

Katharina Schmidt und Anne Cathrin Buhtz in „Ein Wahnsinn was Menschen einander“ am Schauspiel Leipzig. Quelle: Rolf Arnold

Zeitebenen legen sich übereinander in der Parallelität der fünf Zimmer. Kaleidoskopartig blitzen Szenen auf, anhand derer sich nach und nach vier Lebensläufe rekonstruieren lassen, die man wiederum im Laufe der Inszenierung mit Lebensentwürfen abgleichen kann, die irgendwann einmal gemacht wurden. So komponiert Plötner den Abend sehr übersichtlich und kurzweilig mit Zeitsprüngen, prägnanten Szenen und einprägsamen Bildern. Manches zum Stillleben arrangierte Zimmer mit eingefrorener Pose sagt mehr, als viele Worte.

Ebenso überzeugt der Abend schauspielerisch, Bettina Schmidt und Anne Cathrin Buhtz zeigen sich perfekt wandelbar als beste Freundinnen zwischen 15 und 50. Buhtz spielt Britta, die jung Mutter wurde, und jung alleinerziehend. Eine Frau, die da ist für ihre Tochter Nana (Katharina Schmidt), die der Mutter später dann Phlegma vorwirft.

Die Inszenierung findet zu grundsätzlichen moralischen Fragen

Marion (Bettina Schmidt) rutscht als Freundin in die Familienkonstellation. Erwachsen daraus Verpflichtungen? „Sie ist nicht meine Tochter“, sagt Marion und wehrt Erwartungen ab. Und was schuldet eine erwachsene Tochter der Mutter? „Mum, lade doch jemanden ein mit mehr Zeit“, sagt Nana. Aus der spezifischen Konstellation findet der Abend zu grundsätzlichen moralischen Fragen. Er zeigt, wie aus Zufällen, die das Leben schuf, später Vorwürfe konstruiert werden. Und es geht um die Fragilität von Lebensentwürfen, die sich auf eine Person stützen. „Mit 50 allein und arbeitslos. Dazwischen passiert einem, was allen passiert“, sagt Marion.

Ein Mutmacher oder Visionär für künftige familienähnliche Strukturen, die Stabilität verheißen, ist dieser Abend wahrlich nicht. Er erzählt und fragt dabei unterschwellig, an welchem Lebensabzweig Alternativen denkbar gewesen wären.

Dennoch endet die Inszenierung fast versöhnlich. Ruth (Claudia Burckhardt) dient dem Trio als heimliche Gönnerin, ungefragte Ratgeberin, externer Bezugspunkt. So lässt sich auch dramaturgisch geschickt die verfahrene Dreier-Konstellation mit altersmildem Blick aufweichen und gedanklich neu vermessen. Ein humorvoller, mit Glückskeks-Weisheiten selbstironisch aufgeladener Schluss. Und damit passend zur Auflösung des kleinen Rätsels, das im unvollendeten Titel schlummert. Ein Wahnsinn, was Menschen einander, nein, nicht antun, sondern: „bedeuten“, sagt Marion. Einander antun, einander bedeuten, zwei Seiten einer Medaille.

Von Dimo Rieß