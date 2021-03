„Ein bisschen surreal“: Andreas Gursky über das Zustandekommen seiner Ausstellung in Leipzig

Leipzig

Der Fotokünstler Andreas Gursky zeigt seine erste institutionelle Einzelausstellung in seiner Geburtsstadt Leipzig. Im Interview spricht er über das Zustandekommen der Schau, seine Politiker-Bilder und den Zufall. Eine Besprechung der Ausstellung lesen Sie hier.

Sie wurden 1955 in Leipzig geboren, haben hier noch Verwandtschaft. Waren Sie nach der Wende öfters hier?

Ich war sporadisch mal da, aber das erste Mal richtig bewusst vor etwa vier Jahren, als meine Frau und ich uns hier mal drei Tage aufgehalten haben.

Sie haben auch das Museum besucht. Haben Sie sich dort zu erkennen gegeben?

Nein. Es war wirklich ein bisschen surreal, dass ich paar Tage später aus Leipzig angerufen wurde.

Da hat sich etwas gefügt. Alfred Weidinger, der frühere Direktor des Bildermuseums, hatte die Idee, Sie in Ihrer Geburtsstadt zu zeigen. Wie finden Sie nun die Räume, Ihre Kunst darin?

Es sind sehr gut proportionierte Räume. Oftmals ist es ja so, dass man in den Museen noch Wände bauen muss. Ich tue mich immer leicht, wenn jedes Bild eine Wand hat. Das tut den Bildern gut, sie müssen sich selbst behaupten, für sich selbst wahrgenommen werden können.

Geht es bei dem abendsmahlsartigen Politikerbild „Politik II“ mit der Uhr um die Jamaika-Verhandlungen?

Das liegt natürlich nahe, aber das überlasse ich den Betrachtern. Das Bild hat eine gewisse Tradition, es gibt ja das Kanzlerbild („Rückblick“, zu sehen in der Ausstellung, Anm. d R.). Ich arbeite an einem neuen Bild, einem Opus magnum. Ich habe sehr viel im Bundestag fotografiert, habe jetzt einen Riesen-Fundus an Bildern. Es wird ein Bild geben, wo mehr oder weniger alle Abgeordneten zu sehen sein werden. Da das aber so zeitaufwendig ist, habe ich „Politik II“ vorgezogen; es ist eher ein Nebenbild.

Man zählt Sie zu den Vertretern der Düsseldorfer Photoschule. Ist Leipzig mit seiner Kunst-Tradition irgendwie auch in Ihnen?

Ja, wahrscheinlich durch meine Eltern. Mein Vater hat ja hier an der Kunsthochschule studiert, hatte auch immer Interesse an Kunst. Als ich dann an der Kunstakademie studiert habe, zeigte ich ihm immer meine Bilder. Es war mir wichtig, was er sagt. Insofern hat da immer auch ein Dialog stattgefunden. Und das wird mich sicherlich auch irgendwie beeinflusst haben.

Spielt bei Ihren Bildfindungen der Zufall eine Rolle?

Absolut. Ich könnte jetzt das Museum verlassen und auf ein Bild treffen. Ich habe immer die Kamera dabei, auch mit dem Handy fotografiere ich.

Eher als Notiz?

Zum Teil auch ernsthaft. Zum Beispiel das Bild von meiner Frau mit dem Baby hier in der Ausstellung („A und E“, Anm. d.R.), das habe ich mit dem Handy gemacht.

Von Jürgen Kleindienst