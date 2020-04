Ein echter Klassiker: Meigl Hoffmann erinnert an Otto Reutter

Leipzig

In einem der bekanntesten Lieder von Otto Reutter heißt es:

Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt:/ „Es währt nichts ewig auf dieser Welt.“/ Der kleinste Ärger, die größte Qual,/ Sind nicht von Dauer, sie enden mal./ Drum sei dein Trost, was immer es sei:/ In fünfzig Jahren ist alles vorbei.

Anzeige

Diese tröstlichen Worte passen nur zu gut in die heutige, trostlose Zeit, wo viele von uns die Sorge um Gesundheit, Wirtschaft und die Gesellschaft umtreibt. Wo dunkle Wolken am Horizont aus Befürchtungen Angst und aus dieser Angst wiederum Verzweiflung oder Wut werden lassen. Aber Otto Reutter verfasste den Text vor mehr als 100 Jahren. 1919. Verblüffend! Ein echter Klassiker. Wie schafft es Reutter auch heute,150 Jahre nach seiner Geburt und fast 90 Jahre nach seinem Tod, so zeitlos und weltgewandt, so aktuell und unaufdringlich weise zu wirken?

Weitere LVZ+ Artikel

Der „lütt Jung“

Dabei war auch er nur ein Kind seiner Zeit, geboren in Gardelegen, einem verträumten Städtchen in der anhaltischen Provinz. Als Otto Pfützenreuter – so sein eigentlicher Name – am 24. April 1870 das Licht der Welt erblickte, konnte keiner ahnen, dass aus dem Sohn einer Wirtshaustochter und eines fahrenden Händlers ein gefeierter Star werden sollte, der Meister seines Fachs und der König der Humoristen.

Die Pfützenreuters waren einfache Leute und Bildung Luxus. Die elterliche Bibliothek, so erzählte Reutter später, bestand aus wenigen religiösen Büchern sowie „ Henriette Davidis Kochbuch“ und „Dr. Bocks Buch vom gesunden und kranken Menschen“. Aber der „lütt Jung“ war wissbegierig und verschlang alles Gedruckte, vom Schulbuch bis zum Volkskalender „Hinkender Bote“.

Ottos „Hoftheater“

Mit zehn Jahren entdeckte Otto seine Leidenschaft fürs Theater und begeisterte, zusammen mit seinem Bruder Emil, die Kinder der Nachbarschaft mit nachgespielten Szenen aus dem Eheleben der Pfützenreuters. Für Ottos „Hoftheater“ wurde der elterliche Kleiderschrank geplündert, und auch Eintrittsgeld wurde verlangt: ein bis zwei Pfennige.

Bei Vater Pfützenreuter gab es für derlei Spektakel kein Verständnis. Dafür ein paar gepfefferte Ohrfeigen. Die Schauspielerei war für den nüchtern denkenden Vater nichts Reelles, und so wurde der Junge nach Abschluss seiner Schulzeit zur Kaufmannslehre verdonnert.

Ein Traum wird wahr

Doch die Bühne ließ Otto nicht mehr los. Also schmiss er mehrfach seine Lehre als „Heringsbändiger“ und auch eine Stelle als Verkäufer in Lychen, die ihm sein mittlerweile erboster Vater besorgt hatte, kündigte Reutter sofort zum nächsten Ersten, um sich 17-jährig, aber mittellos auf den Weg nach Berlin zu machen.

Hier sollte der Traum vom Theaterspieler wahr werden. Wurde er auch – aber anders! Von der Ankunft am Stettiner Bahnhof 1887 bis zur umjubelten Premiere im Apollo-Theater lagen knapp zehn Jahre.

Otto verdingt sich als Bühnenarbeiter und Statist, ist Volkssänger und Dramenschreiber. Verfasst die ersten eigenen Couplets und ändert seinen Namen in Reuter. Später in Reutter. Er erobert die Varieté- und Theaterbühnen Deutschlands. Jeder will plötzlich den kleinen Dicken mit den lustigen Kulleraugen sehen. Jeder seine witzigen Lieder hören, und jeder möchte dabei sein, wenn Otto eine seiner Parodien zum Besten gibt.

„ Reutter in aller Munde!“

Er wird Kassenmagnet und Publikumsliebling. Kurt Tucholsky schreibt über Reutter: „Alles geht aus dem leichtesten Handgelenk, er schwitzt nicht, er brüllt nicht, er haucht seine Pointen in die Luft, und alles liegt auf dem Bauch. Ein Refrain immer besser als der andere ... dazu ein Mondgesicht, unbeteiligt, mild leuchtend durch die Wolke – was soll man dazu sagen?“

Otto selber meinte: „Der Mann hat Glück, so sagen sie. Der Mann war fleißig, sagt man nie!“ Und fleißig war der Mann. Mehr als 1000 Lieder hat er in seiner über 30 Jahre währenden Karriere verfasst. Der Ritterschlag für jeden Künstler der „zehnten Muse“ war zur damaligen Zeit die Silvester-Gala des Berliner Wintergarten-Varietés. Reutter wird für den Jahreswechsel 1899/1900 engagiert – nun geht sein Erfolg endgültig durch die Decke. Es gibt Reutter-Bücher, Reutter-Noten, Reutter-Schallplatten und Reutter-Zigarren („ Reutter in aller Munde!“).

Sprache, Volkswitz und Musik

Er bringt die Qualität des Couplets in neue sprachlich-künstlerische Höhen. Er kritisiert humorvoll den Zeitgeist, die Tagespolitik und legt sich mit den Zensoren des Kaisers an. Aber seine größten Lacherfolge erntet er mit den vergnüglichen Glossarien menschlicher Torheiten und Unzulänglichkeiten. Da passen Sprache, Volkswitz und Musik. Deutschland ist verrückt nach Otto Reutter. Und er? Konstatiert in seiner heiter-bodenständigen Art: „Ich hatte früher mal den Größenwahn, bis ich an ein Varieté engagiert wurde, wo ein dressierter Affe besser gefiel als ich.“

Aber was hat es nun mit dem außergewöhnlichen, die Zeit überdauernden Erfolg Reutters auf sich? Alles nur Glück, Fleiß und Disziplin, eine Prise Genie plus richtiger Ort zur richtigen Zeit? Und was hat das Ganze mit den Liedzeilen vom Anfang dieses Textes zu tun? Woher rührt die große Menschlichkeit aber auch die tiefe Melancholie in manchen von Reutters späten Liedern?

Schwerer Verlust

Reutter, der 1914 den Kriegseintritt Deutschlands bejubelte wie die meisten seiner Zeitgenossen, der für Kaiser, Volk und Vaterland schwärmte, mit seinem Vermögen Kriegsanleihen zeichnete und stolz darauf war, dass sein einziger Sohn Otto Reutter Junior als Freiwilliger an die Front zog, dieser Reutter erwachte langsam aus dem nationalen Taumel, als die Siegesmeldungen seltener, die Bevölkerung hungriger und die Vermögen kleiner wurden.

Wie ein Schlag traf ihn 1916 die Nachricht vom Tod seines geliebten Sohnes, der vor Verdun gefallen war. Am Ende des Krieges ist der Witwer Reutter desillusioniert und fast pleite. Raus aus dem revolutionären Berlin zieht es ihn zurück in seine Heimatstadt Gardelegen. Hier erwirbt er die „Waldschnippe“, ein schönes Haus am Waldrand, als Altersruhesitz. Denn Reutter ist nun fast 50 Jahre alt und körperlich wie seelisch schwer angeschlagen.

Beliebte Couplets

Doch nach einer kurzen künstlerischen Verschnaufpause nimmt er noch einmal Anlauf. Er schreibt für Kurt Tucholskys „Ulk“ zeitkritische Couplets, nimmt seine Tourneetätigkeit wieder auf und heiratet seine ehemalige Sekretärin Eva Bendrin. Und wie um sich selbst zu beweisen, dass er sich von den Kümmernissen nicht unterkriegen lassen will, schreibt er 1919 das Lied „In fünfzig Jahren ist alles vorbei“.

Otto Reutter begründet in den ihm noch verbleibenden zehn Jahren seinen Ruhm. Vor dem Krieg wurde er gefeiert, nun macht er sich unsterblich mit den noch heute beliebten Couplets „Der Überzieher“, „Der Blusenkauf“, „Mit der Uhr in der Hand“ oder „Der gewissenhafte Mauerer“.

Reutters Humor, sein Witz und seine Lebensweisheit, die uns in seinen Couplets wie Spaziergänger im Park entgegengeschlendert kommen, berühren uns, ohne zu rempeln, sie sprechen uns an, ohne laut zu werden, und sie lachen am liebsten mit uns über sich selbst. Otto Reutter hat die Wellen beschrieben, aber er hat um die tieferliegenden, ewigen Strömungen des Meeres gewusst. Und das unterscheidet das Genie von den Guten.

Meine Verehrung, und herzlichen Glückwunsch zum 150., lieber Otto!

Meigl Hoffmann singt Otto Reutter 2002 feierte der erste Otto-Reutter-Abend mit Meigl Hoffmann und Karsten Wolf (Klavier) in der Leipziger Pfeffermühle Premiere, damals noch am Thomaskirchhof. Der erfolg war überwältigend. Und anhaltend. „Nehm’n Sie’n Alten!“ heißt das Reutter-Programm, mit dem Hoffmann und Wolf noch immer in der Pfeffermühle zu erleben sind, inzwischen in der Katharinenstraße 17. Ob die für 11. Mai und 7. Juni geplanten Veranstaltungen stattfinden können,erfahren Sie unter Telefon 0341 9603196 oder auf kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de.

Von Meigl Hoffmann