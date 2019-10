„Ein exzellenter Trinker“ – Mathias Tretter würdigt „Löwenzahn“-Preisträger Philipp Weber

Leipzig

Das war zu befürchten: dass Mathias Tretter Revanche sucht. Er findet sie als Laudator für „ Löwenzahn“-Preisträger Philipp Weber, was am Sonntagabend bei der Eröffnung der 29. Leipziger Lachmesse in einer Sternstunde des Laudatoren-Wesens Ausdruck fand. Das zu Tränen amüsierte Publikum erlebte im Academixer-Keller die hohe Kunst der gepflegten Beschimpfung.

Denn als Tretter 2016 den „ Löwenzahn“ für sein Programm „Selfie“ entgegennahm, war es Weber, der die Lobpreisung als Beleidigung durch einen Beleidigten tarnte. Dazu muss man wissen, dass beide im Ersten Deutschen Zwangsensemble vereint waren (zusammen mit Claus von Wagner, der inzwischen in der ZDF-„Anstalt“ sein Dasein fristet).

Prinzip der falschen Fährte

Sie verbindet etwas, das „weit über Freundschaft und künstlerische Zusammenarbeit hinausgeht“, wie Tretter sagt, etwas, das in „diesen neoliberalen Zeiten“ und „gerade auch im Kabarett“ immer seltener wird, „nämlich: der Alkoholmissbrauch“.

Weber sei „wirklich ein exzellenter Trinker, vielleicht der beste, den wir momentan im deutschen Kabarett haben“. Was Tretter mit Beispielen belegt, die, nach dem Prinzip der falschen Fährte, getarntes Kollegenlob sind, das er auf die Esskultur ausdehnt.

Neben Peter Handke

Als einer der letzten nicht-veganen Kulturschaffenden bekomme Weber den „ Löwenzahn“ – „die anderen fressen ihn nur“. Die Laudatio gipfelt in einer Klaus-Kinski-Parodie: „Du kriegst hier einen Preis, Du dumme Sau? Einen Scheiß verdienst Du! Am allerwenigsten von mir, ich hätte ihn kriegen sollen“, eine Reminiszenz an Webers Tretter-Laudatio, „ja seid Ihr denn wahnsinnig geworden? Glaubt Ihr ernsthaft, ich fahre in die DDR, um über so einen Idioten zu reden?“

Wobei Tretter es „absurd“ findet, nach dem „eben Gesehenen“ noch zu erläutern, warum Weber diesen Preis bekommt. „Und dann ist er auch noch dabei!“, mit seinen „langen Haaren und dieser Explosivität“. Er fühle sich „wie ein Deutschlehrer neben Peter Handke“.

„ Leipzig hält Jung“

Das „eben Gesehene“ war ein Ausschnitt aus dem ausgezeichneten Programm „Weber N°5: Ich liebe ihn!“, in dem der Preisträger Werbung und Marketing aufs Korn nimmt, für die Stadt den Slogan „ Leipzig hält Jung“ kreiert und in der ihm eigenen Atemlosigkeit Bedürfnis-Manipulation auf Spitzen treibt. Während deutsche Kabarettisten in erster Linie Recht haben, habe Philipp Weber Humor, sagt Tretter.

Wie das bei den Schweizern ist, erläutert zur Begrüßung Andreas Thiel als quasi Botschafter des ersten Gastlandes des Satirefestivals. „Wir nennen Komiker, die nicht lustig sind, Satiriker“. Er gibt einen Schnellkurs über die Verwendung von Konjunktiv und Diminutiv im Schweizerischen und erklärt, „wenn es nichts ausmachen würde“, das Lachmesschen für eröffnet.

