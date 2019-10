Ein fast gehobener Schatz: Wie eine Australierin 1908 über Leipzig schrieb

Leipzig

Gunter Böhnke staunt. Eine Schlange an der Bar im Literaturcafé des Literaturhauses Leipzig sieht man nicht alle Tage. Doch hier, wo oft junges Publikum vermisst wird, sind an diesem Donnerstagabend fast alle Plätze besetzt, auch mit einigen Bio-Eistee trinkenden jungen Menschen.

Was vielleicht daran liegt, dass mit Stefan Welz ein Anglistik-Professor auf der (nicht vorhandenen) Bühne sitzt. Der Leipziger Spezialist für australische Literatur hat zusammen mit Fabian Dellemann in den vergangenen sieben Jahren den Roman „ Maurice Guest“ von Henry Handel Richardson übersetzt, den sie nun mit Noëmi Krausz und Graham Welsh zusammen vorstellen.

Wiege der australischen Literatur

Wenn zwei vielbeschäftigte Profis quasi ehrenamtlich über Jahre einen 600-seitigen Roman übersetzen, ohne dass es dafür einen Erscheinungstermin oder Verlag geben würde, muss das schon ein ziemlich besonderes Buch sein. „ Maurice Guest“ ist das zweifelsohne – ein Leipzig-Roman, der zugleich sowas wie die Wiege der australischen Literatur ist, der 1908 auf Englisch erschien und 1912 in einer verstümmelten deutschen Version, die fernab von selten und unbekannt nicht mal in der Deutschen Nationalbibliothek steht.

Als Student habe Welz 1980 in Leipzig erstmals davon gehört, eher als Gerücht. In den 90ern traf er dann in Peter Hinke von der Connewitzer Verlagsbuchhandlung einen Fan des Buches, irgendwann fand er in der großen Sammlung australischer Literatur in Wuppertal die kritische Originalausgabe. Und zack! Nur 25 Jahre später ist das Buch schon fast da ...

Studium am Königlichen Konservatorium

Aus der fertigen Übersetzung liest Noëmi Krausz, die in „ James Bond 007: Spectre“ als Snowboarderin zu sehen war (was Gunter Böhnke in der Anmoderation verschweigen soll), drei Passagen. Die 1995 geborene Wienerin hat an der Leipziger HMT studiert – wie auch 120 Jahre vor ihr Henry Handel Richardson, die von 1870 bis 1946 ein erstaunliches Leben führte.

Henry Handel Richardson, australische Schriftstellerin und Autorin des in Leipzig spielenden Romans "Maurice Guest"; aufgenommen 1934 von Howard und Joan Coster Quelle: Archiv

Der Roman spielt im Leipzig des ausgehenden 19. Jahrhunderts am damaligen Königlichen Konservatorium. Und weil Richardson hier Klavier studierte, kann Graham Welsh zur Lesung auch ein paar ihrer Kompositionen am Klavier spielen.

Krausz liest mit reifer Stimme, unaufgeregt und mit gutem Gespür. Wenn im Text Biere geleert werden, trinkt sie ein Bierglas auf ex (das Fabian Dellemann ihr Sekunden zuvor hinstellt), wenn gesungen wird, singt sie, wenn nichts passiert, nimmt sie sich zurück. Als sie an „Wiesen und einem sanft plätschernden Bach“ angelangt, greift Welsh in die Tasten. Ein kleiner Spaß, den nur die Übersetzung bietet.

„Gewollte Lässigkeit in der Kleidung“

„Gewandhaus und Konservatorium lagen nah beieinander in einem neuen Viertel der Stadt.“ Manche Dinge ändern sich. Andere nicht: „Bei allen fiel eine recht gewollte Lässigkeit in der Kleidung auf“, heißt es über die Leipziger Studenten der 1890er-Jahre. Maurice Guest ist einer von ihnen, und wir hören von seiner ersten Begegnung mit Louise Dufrayer, schauen sie mit seinen Augen an, sind verzaubert, heben die gelbe Rose vom Boden auf, die sich von ihrem Gürtel löste, erröten, als sich unsere Blicke kreuzen.

Die Szene ist so hinreißend, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sich zu fragen, wiesoweshalbwarum irgendjemand jemals eine Rose am Gürtel trug. Oder was, später in der zweiten Passage, als ein paar Jungs von Kneipe zu Kneipe ziehen (vom Brühl zum Bayerischen Bahnhof), anstelle von „Kinkerlitzchen“ im englischen Original stehen mag.

Mögen Stefan Welz, Fabian Dellemann und Peter Hinke genügend Geld akquirieren, um dieses Buch endlich drucken zu können – und es am besten auch gleich von Noëmi Krausz einsprechen zu lassen. Henry Handel Richardson würde nächstes Jahr 150.

Von Benjamin Heine