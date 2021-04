Ein neues Buch zeigt den Aufstand der Frauen in Belarus

Potsdam

Verprügelte Demonstranten, Verletzte, Misshandlungen in den Gefängniszellen – das System Lukaschenko schlägt mit aller Macht zurück. Und doch, sagt Pavel, der schon vor Jahren seinen Job als Schauspieler in einem staatlichen Theater geschmissen und lieber die unsichere und politisch nicht ungefährliche Existenz in einem freien Underground-Theater gewählt hat: „Diese Proteste haben die Menschen in Belarus verändert.“ Nichts ist mehr so, wie es vor dem Tag der großen Wahlfälschungen am 9. August 2020 war.

Der Satz, der in dem auf der Berlinale gelaufenen Dokumentarstreifen „Courage“ des im deutschen Exil lebenden belarussischen Regisseurs Aliaksei Paluyan fällt, findet sich sinngemäß auch mehrfach in dem Band „Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution“.

Ein Buch, das als Schnellschuss entstanden ist, als die Proteste in dem osteuropäischen Land ihren Höhepunkt erreichten, als Hunderttausende auf die Straße gingen und vorneweg die Frauen, die häufig ganz in Weiß gekleidet den waffenstarrenden Polizeieinheiten in ihren schwarzen Uniformen mit Blumen in den Händen entgegentraten. Symbolträchtige und vor allem medienwirksame Bilder: Schwarz gegen Weiß, Gewaltbereite gegen Wehrlose, Männer gegen Frauen.

Frauen nur als Stellvertreter?

Mittlerweile sind die Proteste abgeflaut. Doch Land und Leute haben sich verändert. Auch wenn Lukaschenko noch immer im Amt ist, sein Herrschaftsapparat ist ausgehöhlt, seine Autorität zerbröselt, auch wenn er sich durch Terror gegen die eigenen Bevölkerung noch an der Macht halten kann.

Der Band konzentriert sich auf die Rolle der Frauen bei den Protesten. Sind sie wirklich das neue Gesicht der belarussischen Zivilgesellschaft? Oder stehen sie nur ihren „Mann“, weil dieses autokratische System die oppositionellen Männer längst verschluckt hat? Svetlana Tichanowskaja trat als Kandidatin der Opposition bei den Wahlen an, weil ihr Ehemann Sergej Tichanowski verhaftet wurde. Ihre beiden Mitstreiterinnen Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo vertraten Männer anderer Oppositionsströmungen, die nicht als Kandidaten zugelassen wurden.

Fest steht: Diesem Frauentrio ist es während des Wahlkampfes gelungen, das Land zu polarisieren. Und Lukaschenko ist mit seinen chauvinistischen Pöbeleien, dass die Last eines Regierungschefs für eine Frau viel zu schwer sei, in eine ideologische Falle getappt. Das Märchen von der Frau als treue Wegbegleiterin des gestählten Partisanen, der das Land verteidigt, hat ausgedient. Und doch haben sich die Frauen gezielt in die Rolle des schwachen Geschlechts begeben, um den Diktator zu Fall zu bringen.

Die Zivilgesellschaft hat sich organisiert

Die Herausgeber lassen 23 Autorinnen zu Wort kommen. Die in Berlin lebende Politikwissenschaftlerin Olga Dryndowa schildert die schrittweise Politisierung und Selbstorganisation der belarussischen Zivilgesellschaft und die innere Logik der Repression, die dazu führte, dass die Frauen in die erste Reihe treten mussten.

So rückt das Buch das vor allem im Westen verbreitete, idealisierte Bild von den Protesten in Belarus ein wenig zurecht und transportiert zugleich ein vielschichtiges Stimmungsbild aus den Tagen des Aufstandes. Es erzählt von Gewalt und Hoffnung.

Die heute in Vilnius lehrende Philosophin Tatiana Shchyttsova spricht von einem „grundlegenden moralischen Wandel“, der in Belarus eingeleitet wurde. Dieser Protest hat die Menschen verändert – nicht zuletzt durch das Engagement der Frauen.

Andreas Rostek, Nina Weller u.a. (Hg.): Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution. Edition FotoTapeta, 272 Seiten, 15 Euro.

Von Mathias Richter