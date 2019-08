Leipzig

Mythen sind oft Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt. Woodstock ist schon jetzt ein Mythos, nur 50 Jahre nach den „3 days of peace & music“ vom 15. bis 17. August 1969. Einer, der damals so nah dran war wie kaum ein anderer, ist Elliott Landy, der offizielle Festivalfotograf, der in dieser Zeit von Janis Joplin und Marlene Dietrich über Jim Morrison und Jimi Hendrix bis zu Bob Dylan und zu den Beatles alle vor der Kamera hatte. Heute gibt er auch Meditationskurse – in Woodstock übrigens. Wir treffen ihn in Leipzig, wo der Verlag Zweitausendeins gerade sein Buch „ Woodstock Vision – The Spirit of a Generation“ herausgebracht hat. Der Endsiebziger ist geschafft nach einem langen Promo-Tag, kommt dann aber doch ins Erzählen.

Mr. Landy, wenn ich Sie bitte, jetzt die Augen zu schließen und an Woodstock zu denken, was sehen Sie dann?

(Hält sich die Hand vor die Stirn und denkt nach.) Das erste Bild, das ich sehe, bin ich unter der Bühne. Es war am ersten Abend, als es anfing zu regnen und ich versuchte, meine Kameras und mich trocken zu halten. Ich hatte fünf Kameras dabei und viele Filme. Ich glaube, ich habe dieses Bild vor Augen, weil es vermutlich der einzige Moment in diesen drei Tagen war, in dem ich absolut friedlich war.

Inwiefern?

Es regnete, außer mir war niemand da unten. Niemand, der mich ansprach oder den ich hätte fotografieren können. Ich war ganz ruhig, ganz für mich, in all dem Trubel.

Haben Sie sich mit einer der in Woodstock „geborenen“ Ikonen auf der Bühne besonders gut verstanden?

Über solche Sachen möchte ich nicht sprechen, sorry. Das ist mir zu persönlich.

Dann lassen Sie uns über Musik reden. Was hat diese damals für Sie so besonders gemacht?

Sie kam von einem Ort ganz tief im Bewusstsein der Menschen, die damit ihre eigene Energie und ihr Selbst ausgedrückt haben. Das hat die Musik sehr persönlich gemacht, und frei. (Zögert) Wie viele Fragen haben Sie denn noch? Ich bin sehr müde.

Wären drei in Ordnung?

Das hängt von den Fragen ab! (Lächelt.)

Es ging in Woodstock ja längst nicht nur um Musik, auch nicht nur um „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“ ...

Nein, natürlich nicht! Richie Havens beschreibt das im Buch sehr schön. (Der US-Folkmusiker eröffnete das Festival und schreibt: „Es ging darum, Gleichgesinnte an einem Ort zu versammeln – allein durch die Kraft der Musik … Es war wahrscheinlich das erste Happening, das alle Amerikaner einbezog.“, Anm. d. Red.)

War Ihnen damals bewusst, das dieses Festival ein historischer Moment sein könnte?

Nein. Dass es 50 Jahre später noch so viel Kraft ausstrahlen würde, hat sicher niemand gedacht, ich jedenfalls nicht. Ich wusste, dass es etwas Besonderes werden würde, bevor ich hinfuhr, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so bedeutsam für so viele Leute werden könnte. Das wurde es dann, weil es ein wahrer, spiritueller Moment im menschlichen Dasein war, in dem alle liebevoll zueinander waren und niemand jemand anderem Leid zufügte. Wenn wir jetzt dieses 50. Jubiläum feiern, sollten wir uns genau das wieder bewusst machen: diesen spirituellen Moment und wie die Menschen damals gedacht und gefühlt haben, um so zu handeln wie sie es getan haben.

Wenn wir von der Musik sprechen und vom Geist dieses Festivals, von seinem Zauber, dann reden wir über unsichtbare Dinge. Nun sind Sie aber Fotograf. Wie haben Sie versucht, diese Dinge sichtbar zu machen?

Ich habe darüber nicht nachgedacht. Alles, was ich mache, wenn ich fotografiere, ist durch die Kamera zu schauen und es gut aussehen zu lassen. Ich denke dann nur ans Licht und die Bildkomposition. Andere Fotografen machen das vielleicht anders und das ist dann auch gut für sie. (Überlegt) Das ist eine interessante Frage. Wenn ich fotografiere, geht es viel um Intuition. Ich fühle, was ich machen muss. Darauf zu vertrauen, bringt mich dahin, wo ich hin will.

Heißt das, Sie sind oft überrascht von Ihren Bildern?

Ja, immer wenn ich ein gutes Bild sehe, bin ich überrascht, was alles darin steckt. Aber von den schlechten Bildern bin ich auch überrascht (lacht). Früher war das noch stärker, weil man nicht auf dem Display nachschauen konnte, sondern die Bilder erst zwei, drei Tage später das erste Mal sah. – Okay, Sie dürfen noch eine Frage stellen!

Warum sprechen wir heute noch über Woodstock, diese „3 days of peace & music“ aus dem Jahr 1969?

Es war einfach ein purer, reiner Moment – etwas, das die Menschen in Religionen suchen oder in der Liebe, diese Verbindung zum Wesen des Lebens als solchem. Schauen Sie sich ein Bild von Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn in ihren besten Jahren an oder eins von einem Hund oder einer Katze – es gibt viele tolle Bilder von Katzen im Internet –, vielleicht ein Bild von einer Katze, die mit einem Hamster schmust: Das sind Bilder, die das reine, unschuldige Leben zeigen, wo alle alle lieben. Woodstock ist auch so ein perfekter Moment – ein größerer, als wenn eine Katze einen Hamster knuddelt –, der dir die spirituelle Möglichkeit gibt, mit dir selbst in Kontakt zu treten. Eigentlich eine paradiesische Situation, die dich wachsen lässt. – (lacht) Stellen Sie noch eine Frage!

Elliott Landy: Woodstock Vision. The Spirit of a Generation. Zweitausendeins, 224 Seiten mit ca. 300 Fotografien, 29,90 Euro

Von Benjamin Heine