Ein starker Jahrgang: Filmfestival „GoEast“ in Wiesbaden

Wiesbaden

Kein Jahrgang wie andere. Es musste schon im Vorfeld nachgedacht werden: Was machen mit Russland, das Krieg gegen die Ukraine führt? „Er liegt wie ein dunkler Schatten über dem Festival“, erklärte Heleen Gerritsen, Chefin von goEast Wiesbaden – und reagierte. Drei Produktionen aus Russland (zwei im Wettbewerb, einer aus der Bioskop-Reihe) verschwanden – weil sie Geld vom Kulturministerium oder staatsnahen Stiftungen erhielten. Das traf auch Aleksey German jr. , einen kritischen Geist (zwei Berliner Silberbären), und seinen „Hausarrest“: ein Kammerspiel über Korruption und die Bestrafung eines intellektuellen Aufbegehrers. Alles andere als ein irgendwie staatstragendes Werk. Cannes zeigte es 2021.

Das macht das Dilemma eines rigorosen Ausschlusses von Russland deutlich. Wiesbaden tat es nicht. So gab es denn „Nuuccha“, ein Dreiecks-Drama vom Ende des 19. Jahrhunderts aus Jakutien, in dem ein russischer Verbannter einem jakutischen Jäger die Frau nimmt. Brillant fotografiert. Oder „Wo geht’s hin?“ von Ruslan Fedotov, der Beobachtungen aus Moskaus Metro übers Jahr gesammelt, zu einer Sinfonie aus Bewegung und Begegnungen montiert – mit Putins Neujahrsansprache 2021, dem Tag des Sieges, Polizeieinsätzen und dem absurden Treff von US-Sergeants mit angetrunkenen Sergeanten Russlands.

Ein persönlicher, beklemmender Blick

Über den Krieg in der Ukraine musste gar nicht geredet werden. Er kam mit den Bildern. In den Sommer 2014, in die grenznahe Ostukraine, taucht „Klondike“ ein. Ein Beschuss reißt einen Teil eines einsam gelegenen Hauses weg, Separatisten bedrohen eine Schwangere und ihren wortkargen Mann, Malaysias MH-17 wird in der Nähe abgeschossen. Der Krieg rückt allen auf die Haut, zerstört, zerbricht, tötet. Ein persönlicher, beklemmender Blick.

Januar" (Bulgarien/Luxemburg/Portugal 2021) von Andrey M. Paounov - kafkaeskes, absurdes Mystery-Drama um ein einsames, aufgegebenes Hotel in den Bergen, das von einem Wald umgeben ist, der jeden verschlingt, der hineinfährt. Es kehrt immer nur ein leerer Schlitten mit einem gefrorenen Wolf zurück - als Portier Samuel Finzi (1966 in Plowdiw geboren) Quelle: GoEast Festival

Den benutzt auch „Taubes Gestein“. Er folgt der 14-jährigen Nastja und anderen Kindern durch eine Ostukraine der Halden und Ruinen, aus Trostlosigkeit und Trotz. Väter sterben und Töchter träumen. Wenn Nastja singt, vergisst sie alle Trümmer um Toretsk, Oblast Donezk.

Eine erschütternde Chronik

Auch Sergej Loznitsa ist in die Ukraine gegangen, allerdings in die Archive. „Babi Yar. Context“ blickt zurück auf die Vernichtung der ukrainischen Juden, nimmt keinerlei Rücksicht auf nationale Mythen, ist nur dem Zeugnis seiner Bilder verpflichtet. Eine erschütternde Chronik vieler nie zuvor gesehener Filmaufnahmen (auch von der sowjetischen Sprengung der City von Kiew) und Fotos aus Lviv, Kiew, Lubny. Die Deutschen, die irgendwann tot im Schnee liegen oder auf dem Kiewer Kalinin-Platz 1946 hingerichtet werden, fanden überall Helfer.

„Nuuccha" (Russland 2021) von Vladimir Munkuev - ein Dreiecks-Drama vom Ende des 19. Jahrhundert aus Jakutien - ein russischer Verbannter nimmt einem jakutischen Jäger die Frau Quelle: GoEast Festival

Der Wettbewerb hatte Qualität – etwa bei einem hinreißenden Kafka-Ionesco-Mystery-Spiel aus Bulgarien (mit dem deutschen Bulgaren Samuel Finzi). „Januar“ jongliert intelligent mit einem aufgegebenen Hotel im Schnee, einem menschenfressenden Wald und gefrorenen Wölfen. „Sanft“ aus Ungarn entwirft lapidar und psychologisch eindringlich das Porträt einer einsamen Bodybuilderin, „Der Falke“ aus Serbien folgt einem Flüchtlingspaar (er aus Mali, sie aus Ghana) mit unterschiedlichen Lebensplänen in Lager und zu Grenzen, Illusionen und Desillusionen. „Vera träumt vom Meer“ aus dem Kosovo porträtiert eine Frau, deren Mann, Richter und Zocker, Selbstmord begeht. Ihr Haus auf dem Dorf will sie nicht hergeben und wird fortan gedrängt, erpresst, bedroht. Ein nüchterner Gesellschafts-Spiegel. „Mara“ aus Belarus spielt mit einem weiblichen slawischen Geist, mal weiß, mal rot maskiert, der in Minsk in den Aufruhr gegen Lukaschenko, in Polizeigewalt und Frauenprotest gerät.

Meisterstück

Insgesamt 87 Filme waren an fünf Tagen zu sehen, darunter zehn in der weltweit ersten Retrospektive für die Georgierin Lana Gogoberidze („Einige Interviews zu persönlichen Fragen"). Die rüstige 93-Jährige kam persönlich nach Wiesbaden.

Unter die Haut ging die Wiederbegegnung mit „Mariupolis“ (2016) von Mantas Kvedaravicius. Der Litauer wurde Anfang April von russischen Soldaten erschossen – in Mariupol. Zum Drehen war er in Ukraines Metropole zurückgekehrt.

Ein drittes Meisterstück (nach „Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld“, „Klerus“) kam vom Polen Wojciech Smarzowski. Gnadenlos blickt er in „Hochzeitstag“ erneut in Polens Geschichte, wenn ein mächtiger Schweinebaron in der Provinz am Tag der Heirat seiner Tochter auf Erpresser trifft und sein Vater in der Erinnerung die jüdische Tragödie in der Kleinstadt aufleben lässt. Ein unbarmherziges, brillant in der Zeitverschachtelung, erzähltes Drama von Schuld, Gewalt, Verdrängung.

Von Norbert Wehrstedt