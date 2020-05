Ein wilder König: Der Leipziger Maler Hartwig Ebersbach wird am Sonntag 80

Leipzig

Nicht immer stimmen physische Erscheinung und künstlerische Ausdrucksweise überein. Doch wer Hartwig Ebersbach sieht, den massiven Körper und kantigen Kopf, der erkennt den Berserker, der er auch in seiner Malerei ist.

Der feine Marderhaarpinsel ist nicht sein Ding. Eher greift er zum haushaltsüblichen Schrubber oder verteilt die Farbe mit Händen und Füßen. Da werden auch gleich mal die geleerten Tuben in die fette Schicht eingearbeitet.

Bernhard Heisig erkannte Ebersbachs Qualitäten

Das war nicht immer so. Während des HGB-Studiums 1959 bis 1964 bei Hans Mayer-Foreyt und Bernhard Heisig entstanden Bilder, die zwar schon einen lockeren, pastosen Pinselstrich zeigen, aber noch recht brav wirken. Doch anecken konnte er auch damals schon. Einem Rauswurf wegen ungebührlichen Betragens entging er wegen eines Schutzengels. Heisig, der ihn anfangs nicht schätzte, aber zunehmend die Qualitäten dieses Querkopfes erkannte, verhinderte den frühen Abbruch der Karriere.

Schlüsselwerk: „Der brennende Mann“

Ein Schlüsselwerk von 1966 – „Der brennende Mann“ – ist der Durchbruch zum ungestüm Expressiven. In einem handschriftlichen Notat liest man über diese flammende Selbstdarstellung: „Ich hab Freud nie gelesen. Ich habe ihn erfunden!“ Fortan wird der Ausdruck immer intensiver, auch im Materialverbrauch. Doch der in der Rückschau so folgerichtig erscheinende Weg war nicht geradlinig. Der so kräftig wirkende Hartwig Ebersbach ist auch sensibel und verletzlich. Kritik wurde in der DDR nicht unbedingt nach künstlerischer Qualität ausgeteilt, eher nach Linientreue. Und so kam es vor, dass der Maler nach Verdikten Werke vernichtete oder auch über Jahre das grafische Schaffen sein ließ.

Hartwig Ebersbach, Jahrgang 1940, ist ein Kriegskind. Vom nahen Ort Lichtentanne aus sah er als kaum Fünfjähriger das brennende Zwickau. Die geretteten Werke der einst reichen Bergbaustadt, zum Beispiel vom spätgotischen Bildschnitzer Peter Breuer, aber auch vom Brücke-Mitglied Ludwig Pechstein, prägten ihn früh. Bei Carl Michel lernte er Zeichnen, bei Tatjana Lietz das Streben nach Unabhängigkeit. Und dann eben das Studium in Leipzig zu einer Zeit, als sich die sogenannte Leipziger Schule gerade herausbildete. Ob er mit seinem ganz anderen Ausdruck nun dazu gehört oder nicht, ist eine sinnlose Frage.

Drang in die dritte Dimension

Schon seit den frühen Siebzigern wird ein Drang in die dritte Dimension erkennbar. Auch wenn es Pappmaché-Plastiken von ihm gibt, gestaltet er die Räumlichkeit häufiger mit malerischen Mitteln. Ein frühes Beispiel ist die „Widmung an Chile“ von 1974. Nach dem Vorbild eines hundert Jahre älteren Fotos von Gefallenen der Pariser Kommune stapelt er Tafeln mit Opfern der Pinochet-Junta wie billige Särge übereinander. In der Kunsthalle der Sparkasse kann man in der verlängerten aktuellen Ausstellung mit „Tabula Rasa I“ ein jüngeres Beispiel sehen, wie er Bilder zu Rauminstallationen zusammenfügt.

Als die Leipziger Kollegen Ikarus- und Sisyphos-Metaphern erfanden oder gar die christliche Mythologie bemühten, schuf Ebersbach sich mit dem Kaspar ein Alter Ego. Der ist viel greifbarer und bodenständiger, eine von seinem Onkel geschnitzte Holzpuppe. Auch wenn Ebersbach ihn schon mal gekreuzigt hatte, taucht der derbe Spaßmacher immer wieder auf.

Reisen nach Japan

Reisen führten den Künstler in verschiedene Länder, darunter Japan. Vielleicht ist das ein Grund, dass es seit den 90er Jahren eine gewisse Veränderung in seiner Malerei gibt. Die Fläche ist nicht mehr zugemalt, man sieht weiße Hintergründe. Die Figuration, zuweilen kaum zu erkennen, dennoch intensiv und pastos, bekommt den Charakter kalligrafischer Aufzeichnungen, wird fast schon luftig.

Doch auch in dieser Entwicklung bleibt sich Hartwig Ebersbach treu. Er passt nirgendwo so richtig rein. Ein Kaspar. In einem seiner Bleistift-Notate steht, dass dieser zwar ein Vollmaul sei und verwildert im Geist, doch „aus Herkunft ein König“. Na dann, hoch die Gläser zum 80. des wilden Königs.

Von Jens Kassner