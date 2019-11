Ulli Seegers, langjährige Leiterin des Art Loss Registers glaubt nicht an einen geheimnisvollen Schattenmann, der hinter dem Dresdner Kunstraub steht. Sie beobachtet eine Häufung von Diebstählen von Kulturobjekten mit hohem Materialwert. Kunstkriminalität sei oft eng verbunden mit anderen kriminellen Milieus wie Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel.

Ulli Seegers, langjährige Leiterin des Art Loss Registers in Deutschland, ist heute Professorin für Kunstvermittlung und Kunstmanagement an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Quelle: picture alliance / Horst Ossinger