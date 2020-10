Eindruck hinterlassen: Museum für Druckkunst in Leipzig zeigt Werke von Buchdruck-Künstlern

Leipzig

Museumsdirektorin Susanne Richter ist gerade aus Mainz zurück, wo Vertreter mehrerer deutscher Einrichtungen in der Heimatstadt Johannes Gutenbergs den „Mainzer Impuls“ unterzeichnet haben, einen Aufruf zur Erhaltung der unterdessen als Weltkulturerbe anerkannten Tradition des Druckens mit überlieferten Techniken. Diese sind im Zeitalter der Digitalisierung theoretisch verzichtbar, haben aber ihren eigenen Charakter und Charme.

Zu den Menschen, die sich in der Medienmetropole Leipzig neben den Akteuren des Museums um ein Weiterleben dieser angeblich veralteten Techniken bemüht, gehört Thomas Siemon, der in der Spinnerei eine Werkstatt für Hochdruck betreibt. Er erzählt, dass er 2013 eine Email aus Mailand erhalten habe. Ein Jahr zuvor hat erstmals ein Treffen der International Letters Workers stattgefunden.

Es geht um handgreifliches Produzieren

Siemon fand die Sache etwas schräg, aber auch interessant, fuhr also nach Italien. Diese Zusammenkünfte finden nun jährlich statt, der Teilnehmerkreis steigt, es werden nicht nur Pasta und Rotwein konsumiert, sondern es wird auch gemeinsam gearbeitet. Die Bezeichnung Letterpress Workers verdeutlicht schon, dass Spaß dabei sein darf, es aber auch um handgreifliches Produzieren geht. Das passiert gerade auch in Leipzig. Corona hat einen größeren Kreis verhindert, doch 15 Künstler aus mehreren Ländern sind angereist, um gemeinsam zu drucken. Die technischen Voraussetzungen dafür sind hier sogar deutlich besser als in der improvisierten Werkstatt in Mailand.

Blick in die Ausstellung „From Futura to the Future“ im Museum für Druckkunst in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Auch wenn sie viel Spaß bei der Arbeit haben – es ist Arbeit! Die allgemeine Digitalisierung hat den Umgang mit Schrift so leicht gemacht und es auch Laien ermöglicht, ganze Bücher selbst zu produzieren. Warum tun es sich die Profis an, Bleibuchstaben, Holzlettern und handbetriebene Druckpressen zu nutzen?

Der Charme der kleinen Unsauberkeiten

Für Thomas Siemon sind es gerade die kleinen Unsauberkeiten bei diesen Techniken, die den Reiz gegenüber der Perfektion ausmachen. „Man könnte das auch am Computer simulieren, aber es wäre dann nicht echt.“ Und was sich kaum nachahmen lässt, ist das Haptische. Die Hochdrucktechnik hinterlässt auf dem Papier im wahrsten Sinne des Wortes einen Eindruck, den man zwischen den Fingern spürt.

In der Ausstellung sind manche Arbeiten gerahmt, viele nur an die Wand gepinnt, weitere hängen an Gitterwänden oder Gestellen im Raum, als wären sie noch in der Trocknungsphase.

Die jährlichen Treffen in Mailand haben jeweils ein Thema. Und das ist keinesfalls immer nur ästhetische-schöngeistig. „Grenzen“ hieß es 2014, oder „Richtig/falsch“ 2019. Über der gegenwärtigen Leipziger Ausstellung, die ein Rück- und Ausblick ist, steht „From Futura to the Future“. Die Futura, Paul Renners radikaler Schriftentwurf sollte vor knapp einem Jahrhundert ein Symbol sein für den Aufbruch in eine schöne, neue Welt. Der Zukunftsglaube ist heute brüchiger als damals.

Einmischungen in die Diskurse der Gegenwart

Doch die Künstler, die mit der alten Technik Gutenbergs arbeiten, sind alles andere als Nostalgiker. Sie wollen sich einmischen in die Diskurse der Gegenwart. „In Bewegung bleiben“ ist das Motto des Jahres. Das scheint wegen der eingeschränkten Mobilität paradox. Doch im herkömmlichen Buchdruck gibt es auch eine Auswahl an Werkzeugen, die ausschließlich dafür da sind, Abstand zu halten. Deren Einsatz ist dann hochaktuell.

Info: From Futura to the Future. International Letterpress Workers; Museum für Druckkunst Leipzig, Nonnenstr. 38; bis 15. November, Mo–Fr 10–17 Uhr, So 11–17 Uhr

Von Jens Kassner