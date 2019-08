Leipzig

Nach der umjubelten Premiere am vergangenen Wochenende ist die Nachfrage für die weiteren Vorstellungen so groß, dass die Kulturwerkstatt Kaos ihr Sommerstück „Die Räuber 2019 – Der Extremist in uns“ nach Friedrich Schiller nun nicht wie geplant zwei weitere Male, sondern noch drei Mal spielt. Vor dem stillen, abgeschiedenen Teich hinter der Kaos-Villa haben die Theatermacher im Rahmen des zehnten Kaos-Kultursommersein ehrgeiziges Projekt umgesetzt, das sich zeitgemäß eines zeitlosen klassischen Stoffes annimmt.

Gefördert unter anderem von der renommierten Robert-Bosch-Stiftung, will die Inszenierung herausarbeiten, was Menschen zu radikalen Positionen bringt. Und welches Beispiel wäre besser geeignet als das von Karl Moor, der sich nach dem Verrat durch Bruder und Vater zum Rebellen mausert und mit seinem Mordbrennergesindel die ganze Gesellschaft tyrannisiert?

Die großzügige Sommertheaterbühne, eingerahmt von stattlichen Bäumen, dazwischen die hölzerne bemalte Front des gräflichen Schlosses, gibt dem stattlichen Ensemble von 16 Darstellern eine imposante Kulisse. Eingangs hört man aus dem Lautsprecher eine Tonaufnahme von Marcel Reich-Ranicki, die den Schillerschen unvergleichlichen „Vulkanausbruch der Jugend“ rühmt, der allen Generationen immer wieder zeige, dass es unmöglich sei, mit Staat und Gesellschaft zurande zu kommen. Starke Worte.

Mit dem Floß über den See

Herausragend Albrecht Klingner, der Darsteller des Karl Moor, der im wesentlichen das Feld beherrscht. Seine Vasallen, in passendes Flicken-Outfit gekleidet, können stimmlich und in ihrer physischen Präsenz durchaus mithalten. Sie umkreisen ihren Hauptmann wie ein Rudel Bestien, können sich nur brüllend artikulieren und stoßen animalische Laute aus. Wer vor drei Jahren die Wolfsskulpturen vor der Dresdener Frauenkirche gesehen hat, mag sich daran erinnert fühlen. Zum Anfang des zweiten Aktes stampfen gar die Räuber, gleichsam zu einer einzigen fürchterlichen Kampfmaschine verschmolzen, aus dem Gebüsch heran, und hier wie in anderen spannenden Momenten werden effektvoll-dramatisch im Hintergrund die Trommeln gerührt.

Das anschauliche Vorführen des quasi Tier gewordenen Geistes des gewalttätigen Mobs, in dem die stumpfe Lust gärt, in der Meute aufzugehen, die das schiere Verderben verbreitet – das ist eine eindrucksvolle Leistung der Inszenierung (künstlerisches Monitoring: Lisa Wilfert).

Gern könnte Franz ( Sonia Glade) als Intrigant noch etwas bedrohlicher wirken, was aber dem Unterhaltungswert insgesamt nicht abträglich ist, zu dem im übrigen auch choreografische Einlagen ( Paul Spiering) beitragen, ebenso das mit Slapstick aufgepeppte Auftreten des Dieners Daniel sowie die geschickte Nutzung des natürlichen Umfelds: Einmal kommen die Banditen sogar mit dem Floß über den See. Grandios abgerundet wird das Spektakel durch eine Feuershow auf dem Dach des Palastes, besonders wirkungsvoll vor dem inzwischen nachtschwarzen Himmel.

„Die Räuber 2019 – Der Extremist*in in uns“ wieder am Freitag und Samstag, je 20 Uhr, sowie am Sonntag, 19 Uhr, Kulturwerkstatt Kaos, Wasserstraße 18, Eintritt 8/5 Euro. Achtung, Kissen und Decke mitbringen, es kann kalt werden, die Aufführung dauert drei Stunden.

Von Juliane Lochner