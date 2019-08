Leipzig

Der titelgebende Rote Fluss ist eigentlich ein Tisch, unter dem tiefe Stöhnlaute zu hören sind. Das Tischtuch ist rotbefleckt. Ob das Blut von kriegerischen Gemetzeln stammt, oder von Entjungferung, Menstruation, Geburt bleibt offen. Ebenso ambivalent ist die benachbarte Bilderserie mit Mohnblumen als dominantem Sujet. Bei der einen Tafel wird durch die plakative Aufschrift „Nein! Ich will keinen Krieg“ klar, worum es geht. Über den Massengräbern der Schützengrabenschlachten des Ersten Weltkrieges in der Champagne wiegen sich heute Mohnblumen im Sommerwind. Auf einem anderen Bild liegt eine Frau auf einer Art von Bahre, steif verkrampft in einem katatonischen Anfall. Und auf einem weiteren bilden die Blumen eben einen roten Fluss durch eine Schneelandschaft hin zu einer einsamen Hütte.

Es ist die erste institutionelle Ausstellung der im Kriegsjahr 1943 in Trier geborenen Ursula Reuter Christiansen in Deutschland. In Dänemark, wo sie seit 1969 lebt, ist sie viel bekannter. Überraschend ist zunächst, dass eine ehemalige Studentin von Joseph Beuys überwiegend Malerei zeigt. Allerdings sind es keine Gemälde, an denen man sich erbauen kann. Sie sagt selbst, dass sie primitiv malt. Ihr berühmter Kollege Per Kirkeby ergänzt: „Mit Ursula kam die Hässlichkeit in die dänische Kunst.“ Somit erweist sie sich doch als Beuys-Schülerin.

Überwältigt von Rosa Luxemburg

Es ist zugleich politische Kunst. Rosa Luxemburgs Schriften hätten sie „total überwältigt“, erzählt sie. Die Bände hatte sie in der DDR gekauft. In den 70er Jahren war die Künstlerin aus Protest gegen den EU-Beitritt Dänemarks sogar Mitglied der Kommunistischen Partei, wo sie aber später „wieder rauslief“. Dennoch bezeichnet sie viele ihrer Arbeiten als Propaganda für die Idee. Dennoch gibt es diverse Überlagerungen. Märchen und Mythen sind ihr eine ebenso starke Inspiration wie Clara Zetkins Schriften. So sind die Aussagen keinesfalls lesbar wie Demo-Transparente.

Zu ihren frühen filmischen Arbeiten gehört „Der Scharfrichter“. Sie als die Verurteilte trägt darin das Brautkleid ihrer Großmutter. Der Henker tut nur seinen Job, ist aber Symbol für die patriarchalische Gesellschaft. Doch am Ende heißt es: „Der nächste große Augenblick in der Geschichte gehört uns.“ Diese „Idee“, für die Ursula Reuter Christiansen Propaganda macht, ist immer auch eine feministische. Dennoch: Während ihr Mann, der Komponist Henning Christiansen, Karriere machte, zog sie auf einer winzigen Ostsee-Insel drei Kinder groß. Auch diese Diskrepanz zwischen Anspruch und realem Leben erklärt die Mehrdeutigkeit ihres Werkes.

Nahe dran an gesellschaftlichen Prozessen

Nahe dran an gesellschaftlichen Prozessen sind ebenso die beiden Installationen, die zeitgleich zur Ausstellung im Museum der bildenden Künste eingeweiht werden. Doch für die viel jüngeren Künstlerinnen und Künstler haben sich die Schwerpunkte verlagert. Sie können gewisse Errungenschaften der vorherigen Generationen als Errungenschaft ansehen, sind sich aber zugleich neuer Herausforderungen und Gefahren bewusst.

Erst vor wenigen Tagen wurde in Japan die Zucht von Mischwesen aus Tier und Mensch erlaubt, sogenannte Chimären. Das konnte das aus Neringa Cerniauskaite und Ugnius Gelguda bestehende Duo Pakui Hardware bei der Vorbereitung ihrer Installation noch nicht wissen. Schon der Name, von einem befreundeten Künstler festgelegt, ist ein Zwitter aus einer hawaiianischen Göttin und kalter Platine.

Die auf einer der großen Terrassen aufgehängte weiße Plane wird von organisch wirkenden, transparenten Blasen durchbrochen, darin sind Lachen von Nährflüssigkeit sichtbar, aber darüber auch Pseudoorgane aus farbigem Glas. Das Ergebnis des Experiments scheint offen.

Verbindung von Technik und Leben

Die Verbindung von Technik und Leben ist auch Thema der riesigen Hängeinstallation von Iza Tarasewicz im zentralen Raum des Museums. Eine Metallkonstruktion wird durch Motoren bewegt, kaum spürbar. In die Struktur sind DNA-Codes eingebaut.

Wie in der Renaissance nähern sich heute einige Künstler wieder einer Doppelrolle als Naturforscher an. So stammt der Titel der Installation vom britischen Biologen Francis Crick, dem Mitentdecker der DNA-Doppelhelix. Praktisch verwertbare Ergebnisse wird man zwar weder von Tarasewicz noch von Pakui Hardware erwarten dürfen, doch das Problembewusstsein wird durch ihre mehr ästhetischen als wissenschaftlichen Arbeiten verstärkt.

Alle drei Ausstellungen werden am Freitag um 18 Uhr eröffnet: Ursula Reuter Christiansen. Der Rote Fluss, bis 27. November; Pakui Hardware. Underbelly, bis 3. November; Iza Tarasewicz. Once Information has Passed into Protein, bis 31. Dezember; Museum der bildenden Künste Leipzig (Katharinenstr. 10), Di und Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

Von Jens Kassner