Eine Geste in der Krise: Was wird aus dem Handschlag?

Leipzig

Irgendwo zwischen Nähe und Distanz, zwischen Winken und Umarmung lungert er herum: der Handschlag. Schon die alten Römer betrieben die Begrüßungsgeste – zu einer Zeit, als die Germanen bei der Erstbegegnung noch Speere ineinander bohrten. Paulus wurde laut seinem Brief an die Galater beim Abschied in Jerusalem die „rechte Hand der Freundschaft“ gereicht. Rund 2000 Jahre also, bevor Thomas de Maizière 2017, damals Innenminister, in seinen zehn legendären Deutschleitkultur-Geboten gleich im ersten klarstellte: „Wir geben uns zur Begrüßung die Hand.“ Die virologische Gesamtsituation hat uns ein weiteres Gebot geschenkt: Wir desinfizieren uns nach der Begrüßung die Hände.

Tragikomische Ausweichgesten

Viele verzichten inzwischen ganz auf die Geste, sogar in Ostdeutschland, wo Umfragen zufolge die Händeschüttelquote noch erheblich höher als im Rest der Republik ist. Eher tragikomische Züge haben die sich in diesen Tagen einbürgernden Ausweichhandlungen. Da werden Fäuste oder Unterarme aneinandergehalten, wie es vielleicht heute noch die Klingonen tun würden, wären sie nicht vor 180 Millionen Jahren von einer Epidemie dahingerafft worden, die vom Ellenbogenfloh übertragen wurde. Auch Arschtritte und Kniereiben dürften hygienisch unbedenklich sein, harren aber noch der Anwendung.

Bodo Ramelow , ein medizinisches Vorbild

Rätselhaft ist, warum nun darüber debattiert wird, dass der thüringische Ministerpräsident dem Gratulanten Höcke den Handschlag verweigerte. Da wird ein Amtsträger einmal seiner medizinischen Vorbildfunktion gerecht, und schon finden das manche auch wieder nicht richtig. Zudem wird man nicht alle Erreger durch Händewaschen los.

Von jkl