Eine Israelin und eine Deutsche, zwei Länder und die Freundschaft

Berlin/Tel Aviv-Jaffa

„Liebe Yael, ich muss dir von meiner ersten Rakete erzählen“, schreibt Anja Reich in einem Brief am 22. März 2019 an Yael Nachshon Levin. „Sie landete fast genau ein Jahr, nachdem ich in Tel Aviv angekommen war. Es war der Donnerstag, der Abend vorm Sabbat.“

Neue Blickwinkel

Anja Reich und Yael Nachshon Levin lernen sich über ein Nachbarschaftsnetzwerk kennen. Reich ist in Berlin geboren und kurz davor, die Stadt für zwei Jahre als Israel-Korrespondentin für die Berliner Zeitung zu verlassen.

Yael Nachshon Levin stammt aus einem kleinen Ort ganz in der Nähe von Tel Aviv-Jaffa. Sie ist Sängerin und Künstlerin und lebt noch nicht lange mit ihrer Familie in Berlin.

Yael Nachshon Levin und Anja Reich: Getauschte Heimat. Ein Jahr zwischen Berlin und Tel Aviv. Aufbau Verlag; 224 Seiten, 20 Euro Quelle: Verlag

Die beiden beschließen, die neu gewonnene Bekanntschaft aufrecht zu erhalten und sich zu schreiben: In einem Briefwechsel über 18 Monate erzählen sie sich, welchen Eindruck sie von der Heimat der jeweils anderen haben. Während des Lesens tauchen wir in das Leben und die Gedankenwelt der beiden Frauen, aber auch ihrer Familien und Bekannten ein. Auch wer schon einmal in beides erlebte, wird feststellen: Nicht nur über die Israeli und das Land gibt es eine Menge zu erfahren, es entstehen auch neue Blickwinkel auf Berlin und die Menschen der Stadt. So schreibt Levin zum Beispiel, dass der Zustand der Häuser auch immer den Zustand der Gesellschaft zeige.

Was bedeutet Heimat heute?

Das Buch behandelt die ganz eigene Verbindung von Deutschland und Israel in vielen kleinen Geschichten des täglichen Lebens. Es geht dabei um Terror und Antisemitismus, um die Frage nach Sicherheit für die Familie und darum, was Heimat heute bedeutet.

So werfen die Worte, die an jemand anderen gerichtet sind, in einem selbst die Frage auf, ob Juden in Wohnungen ein Zuhause finden können, an deren Türen womöglich SS-Männer geschlagen, in denen sie vielleicht sogar gelebt haben. In einer Stadt, von der aus vor beinah 90 Jahren so viel Unheil über die Welt kam.

Das Buch gibt einem aber noch etwas zu verstehen: Egal wie schwierig die Situation, die Vorfreude auf danach muss immer größer sein, als die Angst vor der Zeit bis dahin.

Von Mathias Schönknecht