Leipzig

Ende der 40er gab es nur noch Brache. Alle Maschinen waren demontiert und in die Sowjetunion verbracht, alle Fertigungshallen im langgestreckten Dreieck zwischen Permoser-, Torgauer Straße und Bahnstrecke gesprengt. Die Hugo und August Schneider AG (kurz: Hasag), in der Kohlgartenstraße von Reudnitz 1863 als Brenner- und Lampenfabrik Haeckel & Schneider gegründet,war nur noch Geschichte.

Über die Jahrzehnte eine vergessene Geschichte. Trotz eines Gedenksteins, der an die ausländischen Zwangsarbeiter, unter ihnen viele Frauen, erinnert, die bei der Hasag ausgebeutet wurden – und an Nikolai Rumjanzew. Der war im Hasag-Lager, baute mit dem Leipziger Kommunisten Max Hanke ein Antifa-Netzwerk auf, wurde entdeckt und in Auschwitz ermordet. Eine Straße und eine Schule bekamen seinen Namen. Die Straße gibt es noch. Die Schule in der Ratzelstrasse hat keinen Namen mehr.

Panzerfaust und Bormunition

Was die MDR-Doku „Vergessener Rüstungsgigant – Die Leipziger Hasag“ nicht weiter erwähnt. Dafür steigen die Filmemacher Ulli Wendelmann und Christian H. Schulz hinab in die tiefbraune Vergangenheit der Leipziger Rüstungsfabrik. Ihr Paradeprodukt: die Panzerfaust 60. Ab 1943 entwickelt und produziert, sollte sie die drückende Übermacht der sowjetischen Panzer aufhalten. Über eine Million Stück pro Monat wollte die Hasag herstellen in ihrem guten Dutzend Zweigwerken, drei davon in Polen. Dazu kam Bordmunition für die Luftwaffe aus der Fabrik in Altenburg. Fast ein Drittel der Patronen für die Flieger produzierten dort Ende 1944 die mehr als 13 000 Beschäftigten. Die Hälfte von ihnen: Zwangsarbeiter, Juden und Kriegsgefangene, ein nicht unbeträchtlicher Teil weiblich.

"Vergessener Rüstungsgigant - Die Leipziger Hasag", MDR-Doku von Ulli Wendelmann und Christian H. Schulz - ZwangsarbeiterInnen beim Zusammenbau von Panzerfäusten Quelle: MDR/GfZL-Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Generaldirektor der Hasag war ab 1935 der Magdeburger Paul Budin, ein strammer Nazi. Sein Sozialdirektor hieß Wilhelm Renner, seit Mai 1933 NSDAP-Mitglied, Wehrwirtschaftsführer – und Vater von Hannelore, der Ehefrau von Helmut Kohl. Die Villa der Renners wurde zerbombt, die Villa des Nazis Budin steht noch in Gohlis-Süd, unweit des Schlösschens. Die Werke in Taucha und Altenburg leitete der Ingenieur Edmund Heckler, nach dem Krieg Gründer der Waffenfabrik Heckler & Koch. Da arbeitete Wilhelm Renner bereits als Geschäftsführer einer Wäschefabrik.

Verschollenes Firmenarchiv

Budin soll sich mit der Ehefrau im Büro in die Luft gesprengt haben – erzählt Anne Friebel von der Leipziger Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Das Firmenarchiv der Hasag, darunter das technische Know-how, war weg, als die Rote Armee in Leipzig einrückte. Zuvor hatten die amerikanischen GIs die Stadt verlassen. Ob sie es erbeuteten oder die flüchtigen Direktoren es als Eintritt in die französische Zone benutzten, lässt die Doku offen.

Alliierte Luftaufnahme des Werksgeländes der HASAG Altenburg vom 17. Februar 1945 (Ausschnitt). Die südlichste Werkhalle neben den Schienen diente wahrscheinlich als Häftlingsunterkunft, sie wurde nach dem Krieg abgerissen. Quelle: GDI-Th

Dafür jedoch zeigt sie die wohl einzigen Fotos aus dem Innenleben der Nazi-Rüstungs-Hasag. Aufgenommen hat sie der Holländer Gerrit Jochems: Gebäude, Gelände und Gefangene bei der Arbeit. Zu ihnen gehörte auch die Polin Danuta Broszko-Medryk. „Wir hatten das KZ überlebt“, sagt sie, „aber bei der Hasag habe ich alle Hoffnung aufgegeben.“ Bei 125 Gramm Brot und einer Wassersuppe am Tag, so Joanna Kozeras, war man nur noch müde, hungrig, erschöpft. Tag für Tag.

Todesmärsche

Zu den Zwangsarbeiterinnen der Leipziger Hasag gehörte auch die Mutter von Stefan Jerzy Zweig, der von Skarzysko-Kamienna, einem polnischen Hasag-Werk, mit seinem Vater nach Buchenwald kam – und das Vorbild für „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz wurde.

Ein dunkles Kapitel der Hasag, die sich erstaunlich sozial gegenüber ihren deutschen Arbeitern verhielt, waren die Todesmärsche im April 1945. Für den jungen Historiker Martin Winter „ein verdrängtes Kapitel“. Was so nicht stimmt. Die Hasag jedenfalls ließ 5000, darunter zahlreiche Frauen, in Richtung Wurzen-Riesa treiben. Gestorben wurde an Kälte und Hunger. Wer entkräftet zurückblieb, wurde erschossen. Im November 1948 gab es auf Leipzigs Spinnerei-Gelände einen Prozess. Angeklagt: 25 leitende Hasag-Mitarbeiter aus drei Werken in Polen.

23. März, 21.00 Uhr, MDR-Fernsehen, vorab bereits in der Mediathek

Von Norbert Wehrstedt