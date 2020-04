Eine Musiktradition an der Grenze zwischen Europa und Asien, Antike und Moderne

Leipzig

Auch Anne-Kathrin Peitz kommt nicht am Völkermord vorbei. Auch die Leipziger Filmemacherin muss sie zeigen, die gut 100 Jahre alten Bilder von toten Kindern, den leeren Augen ausgezehrter Frauen, die früh schon zu Greisinnen wurden, die mit Menschen vollgestopften Vieh-Waggons. Denn wer einen Film über Armenien dreht, der kann keinen Bogen um das drehen, was die Türken 1915 anrichteten, als sie Millionen Armenier aus ihrer Heimat am Scharnier zwischen Europa und Asien vertrieben und ermordeten.

Die Leipziger Filmemacherin Anne-Kathrin Peitz. Quelle: MARTIN SIGMUND

Dabei geht es in ihrem einstündigen Film „Aus der Tiefe der Seele“ nicht um Politik. Es geht um Musik, um eine einzigartige, uralte, fremde und doch seltsam vertraute Tradition von Klängen, die von den Wurzeln unserer eigenen Zivilisation zu uns herüberwehen. Doch auch ihr scheint der Genozid eingewoben: Wenn die acht Frauen des Geghard Vokal Ensembles ihre makellosen Melodien an den Wurzeln der Mehrstimmigkeit entfalten. Wenn Gevorg Dabaghyan seinen Duduk weint, das Rohr aus Aprikosenholz mit dem riesigen Doppelrohrblatt vorne dran, das so unvergleichlich warm und wandelbar und sanft klingen kann. Wenn die schlicht erzählenden Linien von Komitas Vardapet, des armenischen Béla Bartók, aus dem Flügel seufzen. Wenn der Jazz-Pianist Vahagn Mayrapetyan (schon der lohnt als musikalische Entdeckung diesen Film!) an diesen Linien entlang seine Improvisationen entwickelt. Und sogar dann, wenn Arthus Areskin, der Sänger der Metal-Band Ayas, seine beim Einatmen entstehenden Höllenschreie absetzt, schwingen da neben der Wut auch Trauer und Melancholie mit.

Verbindender Ton

Was nicht bedeutet, dass die armenische Musik monothematisch das Schicksal ihres Volkes beweine. Dafür sind ihre Wurzeln zu tief, dafür ist sie zu lebendig, zu heutig und diesseitig. Aber es gibt da diesen verbindenden Ton, der noch die angeberischen Folklorismen Khatschaturjans adelt.

Sinnliche Überrumpelung

Das Geheimnis dieser berührenden Klänge sucht Peitz in der monumentalen Landschaft am Berg Ararat. Sie sucht es in Städten mit erstaunlicher Repräsentationsarchitektur oder am Wohnzimmertisch. Sie lässt Ayas am perfekt erhaltenen griechischen Tempel von Garni bemerkenswert melodisch lärmen und Hayrapetyan und sein Trio zwischen Weinreben zärtlich swingen. Und sie lässt der uralten Musik vom Rand der Alten Welt Raum und Zeit, für sich selbst zu sprechen. Kein Belehrungs-Film ist das Ergebnis, sondern eine sinnliche Überrumpelung, der kaum entkommen kann, wer Ohren hat zu hören und eine Seele, an die sie das Gehörte weiterleiten können.

Anne-Kathrin Peitz’ „Aus der Tiefe der Seele“: Erstausstrahlung am Sonntag, 26. April, 23.15 auf Arte.

Von Peter Korfmacher