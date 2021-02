Leipzig

„Natürlich wollte ich sie im Rahmen der Mahler-Festtage im Mai mit großem Bahnhof der Welt-Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Peter Wollny, der Direktor des Leipziger Bach-Archivs, und seufzt dabei schwer, „das war der Plan“. Doch daraus wird einstweilen nichts. Denn die Leipziger Mahler-Festtage sind wegen der Corona-Pandemie bekanntlich ins Jahr 2023 verschoben – und mit ihnen der große Bahnhof für Wollnys neuesten großen Fang: Er hat für das Bach-Archiv die Bach-Gesamtausgabe Gustav Mahlers an Land gezogen, die der Komponist in seinem Komponierhäuschen in Maiernigg aufbewahrte, dem Refugium im Wald unweit seiner Villa am Wörthersee, wo die fünfte, sechste und siebte Sinfonie zur Gänze und Teile der Vierten und der Achten entstanden.

59 von 61 Bänden: Peter Wollny, der Direktor des Bach-Archivs, mit Gustav Mahlers Bach-Ausgabe. Quelle: Gert Mothes/Bach-Archiv

Dort hatte die Leipziger Ausgabe der Werke Johann Sebastian Bachs in 59 (zwei Bände fehlen: die Matthäuspassion und der seinerzeit noch erschienene letzte) Bänden einen prominenten Platz. Wollny: „Wir wissen aus Beschreibungen Alma Mahlers, dass in dem Komponierhäuschen, das niemand betreten durfte, ein Flügel stand, Ausgaben der Werke Goethes und Kants – und eben die Bach-Ausgabe. Sonst gab es darin keine Noten.“ Für Musikwissenschaftler und Musiker ist Mahlers private Bach-Ausgabe in doppelter Hinsicht von Interesse. Denn einerseits gibt sie Auskunft über die Bach-Rezeption zu Beginn des 20. Jahrhunderts, andererseits Hinweise, inwieweit Bachs Musik das Schaffen des spätromantischen Sinfonikers Mahler beeinflusst hat.

„Tiefes Verständnis für die Polyphonie“

Ersteres ist leichter zu fassen. „In den Bänden“, sagt Peter Wollny, „finden sich zahlreiche Eintragungen Gustav Mahlers. Besonders intensiv hat er die vier Bände mit den Werken durchgearbeitet, mit denen er sich als Dirigent intensiv beschäftigt, die er aufgeführt hat, wie das Weihnachtsoratorium 1909 mehrfach in New York oder die Bach-Suite, die er aus unterschiedlichen Orchestersuiten zusammenstellte.“

Die erste Mahler-Handschrift in Leipziger Besitz: Quelle: Gert Mothes/Bach-Archiv

Dabei ist es faszinierend zu sehen, wie Mahler versuchte, den strukturellen Eigenheiten der Musik Bachs mit den Mitteln der Spätromantik nahezukommen. „Seine Eintragungen zur Artikulation und Dynamik“, sagt Wollny, „verraten tiefes Verständnis für die Polyphonie des Barock. Und auch die Besetzungs-Lösungen, zu denen Mahler kam, dienen nicht der romantischen Andickung, sondern der Klarheit der Linienführung.“

Kompositorische Wurzeln

Dabei stand Mahler ein Dreivierteljahrhundert später im Grunde vor den gleichen Problemen wie der Bach-Wiederentdecker Mendelssohn. Noch immer war die grundsätzliche Frage nicht beantwortet, wer wie auf welchem Instrument die hohen Trompetenstimmen Bachs spielen sollte. Noch immer stellten Besetzung und Ausführung des Continuos Musiker vor Rätsel, denen sich Mahler mit für unsere Ohren ungewohnter instrumentaler Farbenfülle annäherte. Wollny: „Wie Bach zu Mendelssohns und Schumanns Zeiten geklungen hat, das wissen wir mittlerweile ziemlich genau, nun hat die Forschung eine wichtige Quelle zur Beantwortung der Frage, wie Bach zu Mahlers Zeiten wohl klang.“

Andersherum gibt Mahlers Bach-Ausgabe Auskunft über seine kompositorischen Wurzeln. Wobei auffällt, dass er sich in dieser Beziehung eher mit kleiner besetzten Werken, mit Kammermusik, den Sonaten für Violine und Cembalo oder gar der abstrakten „Kunst der Fuge“ auseinandersetzte, die für keine konkreten Instrumente geschrieben ist.

Kühnheiten verweisen auf „Die Kunst der Fuge“

Gerade in der fünften Sinfonie, der ersten, die vollständig in Maiernigg entstand, sieht Wollny Anknüpfungspunkte: „Der Kontrapunkt spielt in dieser Sinfonie eine große Rolle, es ist zwar eine andere Polyphonie als die der klassischen Fuge – aber Bach hat ja gerade in der ,Kunst der Fuge’ deren Grenzen gesprengt. Es ist ein wenig wie mit Beethovens Großer Fuge, die darauf verweist, dass dieser Bach in Wien seinerzeit bevorzugt in Streichquartettbesetzung musiziert wurde. Eine Praxis, die wahrscheinlich auch zu Mahlers Zeiten noch lebendig war. Jedenfalls verweisen viele auch harmonische Kühnheiten aus Mahlers Fünfter direkt auf die intensive Beschäftigung mit Bach.“

Und noch einen Schatz birgt die Gesamtausgabe: Im Band mit den Orchestersuiten steckt das Autograph von Mahlers Bearbeitung der Gavotte aus der dritten Orchestersuite. Drei Notenblätter, auf fünf Seiten beschrieben – die erste Mahler-Handschrift in Leipzig, der Stadt, in der der Komponist 1886 bis 1888 als Opernkapellmeister arbeitete und maßgebliche Teile seiner ersten Sinfonie schrieb. Schon dies lohnt die Anschaffung. 100 000 Pfund hat die gekostet, rund 113 000 Euro, von denen das Bach-Archiv 65 000 von der Bernhard-Breslau-Foundation in New York zugeschossen bekam. Überdies hat sich die Kulturstiftung der Länder für den Ankauf engagiert, den Rest steuerten private Spender bei. Wollny: „Die Summe war ohne Riesenaufwand relativ schnell aufzutreiben.“

Lückenlose Historie

Die Geschichte der 59 Bände ist lückenlos nachzuvollziehen: Nach Gustav Mahlers Tod 1911 erbte sie seine Witwe Alma. Nach deren Ableben im Jahr 1964 gingen sie in den Besitz von Mahlers Tochter Anna Mahler (bis 1988) und später in den seiner Enkeltochter Marina Fistoulari-Mahler über. Bei einer Auktion ersteigerte 1992 ein Londoner Privatsammler die Ausgabe. Dessen Witwe bot sie im Januar 2020 dem Bach-Archiv zum Kauf an. Und auf der Zielgeraden wurde es dann doch noch kompliziert. Wollny: „Es war nicht ganz einfach, die Bände zu uns zu bekommen, wir wollten ja die betagte Vorbesitzerin auf keinen Fall in Gefahr bringen, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren.“

Doch nun sind sie da und zwar für jeden. Wollny: „Bisher befanden sich die Bände stets in Privatbesitz und standen für eine wissenschaftliche Auswertung nicht zur Verfügung. Das Potenzial für neue Erkenntnisse und eine revidierte Bewertung von Mahlers Bach-Interpretationen erscheint sehr hoch.“ Geplant ist, die Bände im Rahmen einer Sonderausstellung im Bach-Museum Leipzig öffentlich zu zeigen – und Gelegenheit für den großen Bahnhof bei einem künftigen Mahler-Festival wird es gewiss auch geben.

Von Peter Korfmacher