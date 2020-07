Leipzig

Das Bauhausjubiläum ist längst Geschichte. Im Leipziger Grassimuseum für Angewandte Kunst, wo dazu die Ausstellung „Bauhaus_Sachsen“ gezeigt wurde, wirft es gewissermaßen sein Licht hinterher. In der Dauerausstellung strahlt jetzt die Doppelzylinderleuchte der Leipziger Firma Kandem, die 1928 von Marianne Brandt (1893–1983) und Helmut Schulze (1903–1995) entworfen wurde. Aufgrund ihrer empfindlichen Gläser eine absolute Rarität. „Es mag sein, dass es noch unbekannte Exemplare irgendwo auf Dachböden gibt, aber bekannt ist nur die Existenz von drei dieser Leuchten“, sagt Museumsdirektor Olaf Thormann.

Die Kandem-Doppelzylinderleuchte von Marianne Brandt und Helmut Schulze von 1928. Quelle: André Kempner

Eine davon befindet sich jetzt im Grassi. Mit ihrer eindeutigen Formsprache, den verwendeten Materialien Opalglas und Metall sowie in der techni­schen Ausgereiftheit stehe sie für die Ideale des Bauhauses – und dessen Verbindung mit Leipzig.

„Museen können warten“

Die Leuchte hatte Thormann schon länger im Blick. 2002/03 – da war das Museum noch im Interim im Neumarkt untergebracht – wurde die Ausstellung „Bauhausleuchten? Kandemlicht!“ gezeigt. Mit rund 300 Exponaten belichtete sie die Kooperation der Leipziger Firma Körting & Mathiesen (Markenname Kandem) mit dem Bauhaus in Dessau. Ein Highlight der Schau: besagte an der Decke anzubringende Doppelzylinderleuchte.

Mit dem damaligen Leihgeber sei man in Kontakt geblieben. Jetzt habe die Ernst von Siemens Kunststiftung die Leuchte für einen höheren fünfstelligen Preis zusammen mit einem weiteren Objekt erworben und dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, so Thormann. Dabei wollte sie der einstige Besitzer zwischenzeitlich für das Dreifache in die USA verkaufen. Aber: „Museen können warten“, dieser alte Leitsatz habe sich hier wieder einmal bestätigt, freut sich der Direktor. „Man muss allerdings wissen, worauf.“

Eine ganz besondere Türklinke

Das zweite, vom selben Vorbesitzer für das Museum erworbene Objekt ist fast noch spektakulärer, obwohl es sich zunächst einmal gar nicht spektakulär anhört, wenn von Türklinken die Rede ist. Hier geht es um einen Drücker von Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). „Man könnte meinen, dass es davon tausende gebe“, meint Thormann. Doch dem ist nicht so. Das gute Stück war der Forschung lange nur aus einem 1930 erschienenen Produktkatalog der Berliner Firma S. A. Loevy, die unter anderem den berühmten Gropius-Drücker herstellte, bekannt. Nun konnte erstmals eine Türklinke als das im Katalog abgebildete Modell identifiziert werden. Besagter Sammler, erzählt Thormann habe sie in einem in der Schwäbischen Alb zum Abriss stehenden Haus entdeckt. Ein Glücksgriff für das Museum.

Ein Geschenk der Bauhaus-Expertin

Und es gibt weitere. Ebenfalls von Marianne Brandt entworfen wurde ein Briefmarkenkästchen der Firma Ruppelwerke Gotha, das die Kollektion der von ihr gestalteten Metallgegenstände bereichert. Es ist eine Schenkung der Bauhaus-Expertin Magdalena Droste. Aus einer limitierte Edition, die die Meissener Porzellanmanufaktur auf Grundlage von Originalentwürfen Wassily Kandinskys (1866–1944) realisiert hat, stammt ein Teller, der jetzt ebenfalls für die Sammlung erworben werden konnte und in den kommenden Wochen in die Daueraus­stellung integriert wird.

Bauhaus-Vergangenheit und Gegenwart werden in einem von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen finanzierten Projekt verwoben: Die Leipziger Textildesignerin Katharina Jebsen analysiert drei Stoffmuster der Bauhausweberin Otti Berger (1889–1944) und fertigt große Stoffbahnen an. Zwei der Original­muster sollen in den Besitz des Museums übergehen, ein weiteres als Vorlage für die Neupolste­rung eines Sessels von Anton Lorenz (1891–1964) dienen.

Thomas Moecker trifft Josef Albers

Zurück zum Licht: Für die Ausstellung „Bauhaus_Sachsen“ hatte der Leipziger Künstler Thomas Moecker eine Installation mit Leuchtzeichen aus dem Formenrepertoire der 1927 erworbenen Kombinationsschrift von Josef Albers (1988–1976) konzipiert. Sie besteht aus den Grundformen Kreis, Viertelkreis und Dreieck. Nun sind die Leuchtobjekte in neuer Anordnung im Treppenhaus der Dauerausstellung zu sehen und stimmen dort ein auf den Sammlungsbereich „Jugend­stil bis Gegenwart“. Und natürlich auch auf das Bauhaus, das kein Jubiläum braucht, um in Leipzig dauerhaft zu leuchten.

Info: Grassimuseum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5-11), geöffnet Di–So, Feiertage: 10–18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst