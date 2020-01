Eine total verrückte Welt: Elias Suleimans „Vom Gießen des Zitronenbaums“ feiert Leipzig-Premiere

Leipzig

Der Mann trägt Strohhut und einen verlorenen Blick. Der Mann ist Palästinenser und wohnt in Nazareth. Der Jesus-Ort, an dem die Kirchentüren nun allerdings verschlossen sind. Ein Priester muss erst handgreiflich das Öffnen durchsetzen.

Stille Trauer in den Augen

Der Mann trägt Anzug und stille Trauer in den Augen. Auch, als er bemerkt, wie der Nachbar die Zitronen von seinem Baum holt. Warum nicht, meint der, er habe doch zuvor angeklopft. Der Mann nimmt es hin. Genauso stoisch wie jene aberwitzige, wortreich ausgebreitete Geschichte von der Schlange, die einen Autoreifen aufpumpt. Oder wie den Zusammenprall eines Wirtes mit zwei Brüdern. Die bezichtigen ihn laut und lärmend, Alkohol ins Mahl ihrer Schwester getan zu haben.

Die Welt ist verrückt

Ist das Palästina? Das Land eines Dauerkonflikts? Das jahrzehntelange Streitobjekt? Es ist Palästina, gesehen aus der Perspektive von Elia Suleiman, dem nahöstlichen Eulenspiegel. „Vom Gießen des Zitronenbaums“ heißt sein so surrealer wie wunderlicher Reigen von Beobachtungen, die aus einem Traum zu kommen scheinen. Eine vertrackte Fantasie, aber kein politisches Ausrufezeichen. Für Suleiman ist die Welt so verrückt, dass man sich nur verwundert die Augen reiben kann.

Ablehnung allüberall

Genauso erzählt er davon, als er sein Palästina verlässt, erst nach Paris, dann nach New York geht. Da werden seine städtischen Wanderungen zur Geschichte von einem, der auszog, um still zu staunen. Paris ist mal menschenleer und mal von Models bevölkert, die den Bürgersteig zum Laufsteg machen. Eine Stadt, in der Polizisten ein Café vermessen und auf Skates laufen, farbige Straßenkehrer Golf mit leeren Dosen spielen, der Rettungsdienst einen Obdachlosen betreut und um Sitze vor einem Brunnen gekämpft wird. Elia, der Finanziers für einen neuen Film sucht, stößt überall auf Ablehnung: Produktionen aus Palästina müssen kämpferisch sein.

Dabei ist Elia Suleiman durchaus kein Neuling im Kino. Das skurrile „Göttliche Intervention – Eine Chronik von Liebe und Schmerz“ fiel bereits 2002 durch seinen irritierend anderen Ton auf, „Vom Gießen des Zitronenbaums“ bekam in Cannes den Fipresci-Preis, eine lobende Erwähnung der Jury und wurde von Palästina für den Oscar eingereicht.

Kunst des Sehens

Elia Suleiman ist einer, der Film als das nimmt, was Film von allem Anfang an war: eine Kunst des Sehens. So redet er auch nur wenige Worte, blickt stattdessen verwundert, befremdet und erstaunt auf eine total verrückte Welt. Ein Pantomime, dessen Zieheltern Buster Keaton und Jacques Tati heißen, der keinerlei Erwartungen erfüllen will, der skurril ist und verrückt, trocken und verspielt fabuliert – und dabei niemals seine Leichtigkeit verliert.

Poesie der Stille

Genau aus diesem Holz ist „Vom Gießen des Zitronenbaums“, eine „Burleske, die in der Welt des Absurden entsteht, durch Bilder, die sich der Poesie der Stille öffnen, die wiederum das Herzstück der cineastischen Sprache ist.“ ( Elia Suleiman). So ist Spott denn auch fein gesetzt und der Humor eher von der stillen Art. Immer wieder geht es um Nachbarn, im nahen wie im fernen Sinn, um Frauen, um Gewalt, Missverstehen und Märchenwünsche.

Glauben an diese Welt

Oder Angstträume. Wie jener in New York, in dem Frauen und Männer schwer bewaffnet auf den Straßen unterwegs sind. Selbst Mütter mit Babys kaufen in einem Supermarkt mit der Kanone ein. So martialisch das aussieht, hebt das doch wieder eine Szene auf, in der ein kleiner Spatz, der sich verirrt hat, befreit wird. Yin und Yang, alles ergänzt sich. Auch mit Selbstironie. Da tritt dann Vincent Mareval, Chef des bei unabhängigen Produzenten geschätzten Vertriebs Wild Bunch, als Produzent auf, der gegen Didaktik im palästinensischen Kino argumentiert. Oder taucht der engagierte Gabriel Garcia Bernal („Die Reise des jungen Che“, „Babel“, „No!“) in einer kleinen Rolle auf. Dass es am Ende, bei der Rückkehr nach Nazareth, Zeichen der Hoffnung gibt, wen wundert es? Irgendwo muss es doch Glauben an diese Welt geben.

Von Norbert Wehrstedt