Eine verhängnisvolle Nacht mit Puschkin – Svetlana Lavochkina stellt neuen Roman in Leipzig vor

Leipzig

Dieser Roman ist eine umfangreiche und knifflige Familiensaga und besticht überdies mit einem makaberen Humor: Rund um das ukrainische Städtchen Zaporoschje, kurz Zap, kreiert Autorin Svetlana Lavochkina eine Vielzahl von Tragödien, die ihren Anfang in einer verhängnisvollen Nacht nehmen: Der Dichter Alexander Sergejewitsch Puschkin schwängert unwissend, da im Fieber, eine hübsche Frau namens Rosa, als er sich 1820 in Zap aufhält.

„ Zap“ ist auch der Originaltitel des Romans, der 2017 zuerst auf Englisch erschien. Die gebürtige Ukrainerin Lavochkina lebt in Leipzig, publiziert jedoch ausschließlich auf Englisch. Die deutsche Buchpremiere mit dem Titel „ Puschkins Erben“ wird im Rahmen des Literarischen Herbstes am Mittwoch um 20 Uhr im Telegraph-Club gefeiert, die Autorin stellt ihren Roman gemeinsam mit Übersetzerin Diana Feuerbach vor.

20 Haupt-Charaktere

Anders als der deutsche Buchtitel vermuten lässt, konzentriert sich die Geschichte nicht nur auf den Poeten Puschkin und seiner Nachfahren. Der Roman zählt um die 20 Haupt-Charaktere und ein Dutzend Randfiguren. Mit Liebe zum Detail versteht es Lavochinka, jeder der Figuren Leben einzuhauchen und sie alle miteinander in unheilvolle, meist sexuelle Beziehungen zu setzen.

Dazu taucht sie immer wieder in die Gedankenwelt der Figuren ein. So breit wie die Palette an Protagonisten ist auch das Zeitfenster, das das gesamte 19. Jahrhundert umfasst. Aufgelöst werden all die einzelnen Verquickungen bei einem Neujahresfest im Jahre 1977. Stilistisch erinnert dieses Kapitel an ein Theater-Einakter, in dem anhand von Dialogen alle Familien-Zusammenhänge, Verfehlungen, Erfolge und Tragödien ans Licht kommen.

Schicksalsjahr mit tödlichen Folgen

Dieses Treffen hinterlässt bei den Beteiligten einen bleibenden Eindruck: Drei Jahre später stellen alle ihr Leben auf den Kopf. Die regimetreue Moskauer Cousine und Philologin Alka entwickelt eine krankhafte Besessenheit für den amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway, die unscheinbare, aber eitle Cousine Rita wird zur Edelnutte, Mark, der Cousin aus Odessa, versucht sich am amerikanischen Traum, und Opa Dod trauert keine zwei Wochen um seine verstorbene Frau und gründet ein Modelabel mit Jugendliebe Manja. Die teilweise tödlichen Folgen dieses Schicksalsjahres reichen bis ins Jahr 1992 hinein.

Die Komplexität der Handlung lockert die Autorin auf mit einer Aufteilung in Kapitel und kurze Unterkapitel, mit historischen Abrissen, mit verschiedenen Textgattungen, zum Beispiel Zeitungsartikeln und Briefwechseln, und mit einer angenehm kurzweiligen und bildhaften Schreibweise: „Im weißen Leibchen und Puschelpantoffeln stürmte Alka aus dem Schlafzimmer gegenüber und versuchte, Swetka mit ihren schmalen Händen zu erdrosseln.“

„Mit dem düsteren Ernst von Hirschkäfern“

Fantasievolle Vergleiche bringen den Leser zum Schmunzeln: „Mit dem düsteren Ernst von Hirschkäfern hielten aserbaidschanische Männer alte Zeitungen.“ Und mit manchen Wortschöpfungen brachte Lavochkina Diana Feuerbach beim Übersetzen sicherlich hier und da ins Schwitzen: „In der Mitte des Wohnzimmers pisatürmte eine buschige Tanne.“

Der Roman unterhält auf hohem Niveau und fordert im Gegenzug nicht weniger als die volle Aufmerksamkeit des geneigten Lesers ein.

Svetlana Lavochkina: Puschkins Erben. Roman. Aus dem Englischen von Diana Feuerbach. Verlag Voland & Quist; 368 Seiten, 24 Euro

Von Pauline Szyltowski