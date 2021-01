Einkaufen als patriotische Aufgabe? „Nein, Herr Minister Altmaier“, schreibt der Leipziger Westflügel

Leipzig

Der Schauspieler, Autor und Kabarettist Oliver Hassenkamp (1921–1988) hat schon vor Jahrzehnten ein Dilemma des Kapitalismus beschrieben: „Wer dem Sirenengesang der Werbung widersteht, ist mündiger Bürger. Und gefährdet Arbeitsplätze.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat diesen Widerspruch gewissermaßen per Dekret aufgehoben. In einem Interview hatte der CDU-Politiker das Einkaufen Ende November als „patriotische Aufgabe“ bezeichnet.

„Leben ohne Shopping ist heilsam“

Mit deutlichen Worten wendet sich jetzt das Team des Leipziger Westflügels gegen dieses absolute Primat des Konsums – auch und gerade in der aktuellen Krise: „Nein, Herr Minister Altmaier, ein Leben ohne Shopping ist nicht sinnlos oder unpatriotisch, sondern heilsam. Ein Leben ohne Kunst, Kultur, Tanz und Spiel hingegen macht uns krank und ungehalten, ist öde und deprimierend“, schreibt das Team des internationalen Zentrums für Figurentheater in Leipzig-Lindenau. „Unser Reichtum ist nicht die glitzernde (Marken-)Warenwelt, reich werden wir im Theater und Konzertsaal, in Clubs und beim Sport. Reich an Freu(n)den, Sinn und innerer Stärke.“

Einkaufen sei ein Scheinriese. „Wie Herr Tur Tur in Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kleiner und kleiner wird, je näher er den Protagonisten kommt, so wird die Shoppingmall immer kleiner und unwichtiger für unser Leben, je länger wir ,auf Entzug’ sind. Aber das Fehlen von Konzerten, Theater & Co., von Tanz, Bewegung und Freude macht uns zum hungrigen Drachen“, so das Westflügel-Team weiter.

Neustart im Konjunktiv

Für den Westflügel wie für die gesamte Kultur im Land beginnt das neue Jahr im Konjunktiv: „Wenn nach dem 10.1. wider Erwarten doch eine moderate Öffnung von Veranstaltungen geschehen sollte: Das Jahr begänne mit dem Gruselmärchen für Einsteiger „Hänsel und Gretel“ von Franziska Merkel (16./17.)“, heißt es im Newsletter. Vorerst jedoch wird der Grusel aller Voraussicht nach sehr real bleiben.

Kultur nicht als Letztes wieder öffnen

Wenn sich die Lage bessert, fordert das Westflügel-Team, sollten Kultur und Begegnungen, wo immer sie mit absehbar geringen Risiken Freude und Unterhaltung möglich machen, wieder erlaubt werden. „Lassen wir kleine Veranstaltungen für Zuschauer*innen/Beteiligte bis 30/50 Personen unter Einhaltung strikter Hygieneregeln als Erste und eben nicht als Letzte wieder zu.“ Nicht vergessen werden solle, dass eine diverse Kulturlandschaft erst die Voraussetzung schafft für vielstimmige demokratische Auseinandersetzungen. „Privater Konsum kann diese nicht ersetzen. Oder hätten Sie das gern?“, wird in dem Brief am Schluss gefragt.

