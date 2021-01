Einsteigen und Ruhe bewahren: Soll Schweigen Bürgerpflicht werden?

Palma/Leipzig

Vieles hat nicht geholfen, vielleicht aber hilft das: Schweigen. Im öffentlichen Personenverkehr könnte womöglich demnächst ein Schweigegebot eingeführt werden. In Spanien ist die Idee schon Erlass geworden. Die Idee ist simpel, aber gut. Wer nicht redet, reduziert die Ausbreitung von Aerosolen mit dem gefährlichen Coronavirus.

Soll Schweigen Bürgerpflicht werden? Der öffentliche Raum, der durch Distanzregelungen, Sperrungen und Zurückhaltungen aller Art ohnehin schon sehr coronageprägt ist, würde sich weiter verändern. Sprechen, Schreien, Schwadronieren in der Öffentlichkeit wäre verboten, Telefonieren übrigens auch.

Herrlich – und bleiern

Was wäre das für eine Stille, die uns dann erwartet? Herrlich einerseits, weil das Geplapper und Gelaber der anderen abgeschaltet wäre, andererseits aber auch bleiern, weil das gemeinsame Schweigen seit jeher Ausdruck einer besonderen Haltung ist.

Trauernde schweigen. Geschlagene schweigen. Verzweifelte schweigen. Sie schweigen nicht, weil sie nicht sprechen wollen, sondern weil sie nicht sprechen können. Wortlosigkeit stellt sich ein, wo Worte fehlen oder als nicht hinreichend empfunden werden. In Kathedralen senken wir die Stimme und sind still, ebenso in Museen und – selbstverständlich auch aus praktischen Gründen – im Konzertsaal. Stille ereilt uns, wenn wir etwas gegenübertreten, das größer ist als wir. Schiller nannte es das Erhabene.

Schweigen ist Macht

Das mächtige Schweigen stellt sich ein, wenn uns die Worte fehlen (anders übrigens als das Verschweigen, das sich einstellt, wenn wir zu viele davon haben). Wer schweigt, wer deutlich schweigt, kommuniziert dabei immer auch, dass es sich nicht lohnt oder dass es unmöglich ist, zu sprechen. So kommt Schweigen zu seiner Größe. Religionsverkünder aller Art wissen das. Ebenso wie Institutionen und Personen, die Macht demonstrieren wollen. Schweigen ist Macht; wer schweigt, muss sich nicht erklären. Und die Stille in der Schweigeminute hallt meist länger nach, als das, was in den Reden zuvor gesagt wurde.

Das Majestätische verlangt Stille, ein plappernder König kann kein großer König sein. Wer wenig redet, artikuliert auch Zweifel am Wert der Redseligkeit, vielleicht sogar an der Sprache. Der schöne Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ (herrlich musikalisch umgesetzt von finnischen Entertainer M. A. Numminen) hat einen nicht minder schönen Vorsatz: „Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen.“ Klarheit bedeutet Reduzierung auf das Wesentliche. Für Mathematik und Wissenschaftssprachen ist das ein schönes Ideal. Zur Sprache, die wir sprechen, passt der Satz nicht. Unser Sprechen ist immer mehrdeutig, anspielungsreich, verspielt und oft gewollt unklar. Sprechend tarieren wir Beziehungen aus. Und dazu nutzen wir gelegentlich auch die Abwesenheit von Worten.

Die Tiefe des freiwilligen Schweigens

Wir sind dazu in der Lage, schweigend zu sprechen. Schweigen, selbst wenn es nicht beredt ist, ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikation. Wenn wir jemanden anschweigen, senden wir eine Botschaft. Schweigen muss nicht bleiern sein, es kann auch höflich, taktvoll, angemessen, klug sein. Und gern auch geheimnisvoll. Wir bestimmen, wie wir schweigen. Wenn wir es freiwillig tun.

Wenn wir freiwillig schweigen, kann unser Schweigen machtvoll und groß sein. Wenn wir jedoch zum Schweigen angehalten werden, hat unser Schweigen keine Tiefe. In vollen Bussen und Bahnen aber immerhin einen Sinn.

Von Roland Meyer-Arlt